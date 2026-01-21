Torrevieja saca a concurso la rehabilitación de viviendas en Torresal, Portalicos y Colonia San Esteban por seis millones de euros

El Ayuntamiento de Torrevieja ha pisado el acelerador para intentar cumplir con los plazos exigidos por Europa a la hora de hacer uso de los fondos europeos Next Generation de rehabilitación de barrios. En las últimas dos semanas ha sacado a concurso los cuatro contratos necesarios para llevar a cabo las obras que suman seis millones de euros. El presupuesto de estas obras de rehabilitación y mejora de eficiencia energética de 745 viviendas en Torrevieja fue estimado en diciembre de 2022 en 8,9 millones de euros. Finalmente, la inversión se ha adaptado a la actuación real necesaria sobre el terreno, tras la elaboración de los proyectos, con una reducción de la previsión inicial de algo más de dos millones, sin perder las subvenciones. El Ayuntamiento debe adjudicar y terminar las obras antes del 30 de junio de este mismo año, lo cual es bastante improbable sobre la práctica. Sin embargo, con las obras adjudicadas y en ejecución sobre el terreno también es poco probable que la Administración central, que fiscaliza el cumplimiento de los plazos, no otorgara una prórroga.

Los proyectos

El proyecto más importante afecta a nueve inmuebles del barrio de la Colonia San Esteban, con un presupuesto de 2.647.050 euros (IVA incluido). Le sigue el de reforma de otros en el entorno de la calle Portalicos, junto al Parque de la Estación, por 2.001.804 euros, y la actuación en el barrio Torresal, cerca del colegio Inmaculada, por otros 501.480 euros. En la misma batería de inversiones con fondos Next Generation figura una actuación de reurbanización de la Colonia San Esteban por 903.000 euros más.

Ámbito de actuación en Torresal / INFORMACIÓN

Oficina técnica

A este presupuesto se suma la adjudicación al estudio La Errería Architecture Office SLP del servicio de gestión de la oficina técnica de rehabilitación programada (ERRP) a nivel de barrios, cuyo objetivo es redactar los proyectos y llevar a cabo la dirección de obras posteriores en mayo de 2025, por 605.000 euros. También se ha aprobado una ordenanza municipal específica para regular estas obras.

La inversión beneficiará a todas las viviendas de Torresal. Sin embargo, no se ha podido actuar en el entorno de la pista deportiva y zonas verdes porque el suelo no es municipal / INFORMACIÓN

La subvención tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia energética de cada una de las viviendas con la sustitución de los calentadores convencionales por los aerotermos, que rebajan el consumo energético en un 75 % empleando la captación de aire externo a la vivienda. Presentan, sin embargo, una singularidad: sin esa mejora energética el resto de actuaciones, las más relevantes por su cuantía y que pasan por la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios, instalación de un sistema de pavimento aislante y drenante en esas cubiertas y, en su caso, el refuerzo estructural de los edificios y la retirada de amianto, no serán subvencionadas. Para eso era necesario que más del 40 % de los titulares de las viviendas estuvieran de acuerdo con la sustitución del calentador doméstico para cumplir con la mejora de la eficiencia energética. Los propietarios no tienen que poner ni un euro. El Ayuntamiento decidió que la parte a aportar por los beneficiarios la sufragaría el municipio con una aportación de 650.000 euros.

No todos los propietarios

La oficina técnica que gestiona el plan junto al área de Obras y Servicios del Ayuntamiento ha logrado que convencer a casi todas las comunidades de propietarios, pero no a todas. Han aceptado todas las comunidades de los residentes de Torresal -48 viviendas con sus seis bloques-, que es el barrio que peores condiciones de habitalidad y deficiencias presenta y donde más se va a invertir en proporción al resto.

Pero uno de los edificios de Colonia San Esteban y dos de la zona de Portalicos -uno situado en la calle Santomera y otro en la avenida de Gregorio Marañón- no han dado su autorización a las obras pese a que les sale gratis. Son las comunidades de propietarios las que lo han rechazado en asamblea.

En cualquier caso, la implicación de los propietarios es la suficiente para que la mayor parte de los fondos europeos destinados a los proyectos puedan emplearse sin que se pierdan.

Urbanización

En cuanto a la urbanización de la Colonia San Esteban, que va a ser la inversión más visible, contempla una actuación sobre unos 6.000 metros cuadrados, con la peatonalización del entorno de la Plaza del Futbolista, la sustitución del alumbrado con luminarias led, la ubicación de más arbolado en las calles y la mejora del sistema viario de movilidad peatonal "ampliando sensiblemente el ancho actual de las aceras".

El objetivo es que gane presencia el peatón con una mejora del viario, muy "degradado" en la actualidad, según figura en el proyecto, "y que no invita al peatón a tratarlo como espacio urbano para el disfrute".

Los redactores del proyecto de La Errería Architecture señalan que para plantear esta urbanización era necesario no "perder de vista" la identidad de barrio", uno de los que mayor diversidad presenta en el casco urbano de Torrevieja, para fomentar "un sentido de pertenencia entre los residentes".

Las calles del entorno de la plaza del Futbolista en la Colonia San Esteban serán peatonales, según el proyecto / D. Pamies

La reurbanización pretende convertir el área urbana delimitada por las calles Caballero de Rodas, Antonio Machado, Moriones y del Mar en una zona de prioridad peatonal, de movilidad sostenible y de comercio de cercanía. Con un enfoque desde la sostenibilidad social y ambiental contempla una serie de actuaciones dirigidas a conectar los barrios, fomentar la eficiencia energética y la movilidad peatonal, atender a los colectivos de personas vulnerables y reactivar la actividad económica. Estas obras de reurbanización se llevarán a cabo en tres fases, la primera correspondiente entre las calles Antonio Machado y Vicente Blasco Ibáñez; la segunda entre Vicente Blasco Ibáñez y Concordia; y la tercera entre Concordia y Caballero de Rodas.

Desde el punto de vista de la necesidad de reurbanización la intervención en la zona verde y equipamientos del barrio de Torresal hubiera sido prioritaria. Sin embargo, ese suelo no es propiedad municipal y tuvo que descartarse.