La alcaldesa de Beniel advierte que su ayuntamiento se opondrá a la planta comarcal de basuras de Torremendo

La alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales (PSOE), anticipó que el municipio que dirige se opondrá a la construcción de una planta de basuras en Torremendo (Orihuela) como ya hizo en el pasado. La instalación propuesta por la UTE Prezero-Cívica en el paraje de Fuente Amarga-La Pistola de Torremendo (Orihuela) se ubica a solo unos metros del límite autonómico con la Región Murcia y muy cerca de las pedanías de Zeneta, Raiguero, Las Villas y El Mojón, del término municipal de Beniel (11.500 habitantes), cuyos vecinos se oponen mayoritariamente a la planta.

Como en el pasado

La regidora señaló en declaraciones a INFORMACIÓN que las mismas circunstancias que llevaron al municipio a rechazar el proyecto de la planta de compostaje de residuos de estiércol en 2020 en una parcela aledaña a la propuesta ahora para la planta de residuos, y mucho antes, en 2008, contra el primer proyecto de vertedero se mantienen en la actualidad, sobre todo por la generación de lixiviados y olores y comparte, en este sentido, la postura de la Asociación de Vecinos de Torremendo y del propio Ayuntamiento de Orihuela, de rechazo a la instalación. Negativa a que la instalación esté en Torremendo que lidera el propio alcalde oriolano Pepe Vegara (PP). El primer edil oriolano se ha comprometido con la población de la pedanía a no autorizar la planta si los vecinos siguen rechazándola e incluso baraja la posibilidad de dejar el consorcio público -Orihuela genera el 25 % del total de la comarca- si se empeña en esa ubicación.

Como adelantó INFORMACIÓN a principios de 2024 la UTE ya planteó esta ubicación en su proyecto de gestión. Pero inmediatamente después fue rechazada por los vecinos de Torremendo y por el Ayuntamiento oriolano. Desde ese momento, como ha ido recogiendo INFORMACIÓN, y hasta finales de 2025 la propuesta que parecía casi definitiva, que preparó el municipio oriolano como alternativa de Torremendo se planteó en el paraje de la Estafeta-Vistabella, junto a la CV-95. Esa localización fue rechazada por los municipios de Jacarilla, Benejúzar y Benejúzar, y sobre todo, por dos grandes empresas inmobiliarias que tienen previsto levantar miles de viviendas turísticas en la misma zona en las zonas urbanizables de Las Vegas y Asomadas.

El Consorcio Vega Baja Sostenible y la empresa de gestión mantienen ahora que la iniciativa en Torremendo sobre unas 20 hectáreas, al contrario que en tentativas anteriores desde 2008, que denominan técnicamente Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (PTMB) se levantaría sin contemplar vertedero de eliminación, ni planta incineradora de residuos. Recibiría más de 200.000 toneladas de basura al año de los 27 municipios de la comarca.

Tabala

La alcaldesa ha reiterado que utilizará todos los cauces institucionales y legales a su alcance para defender los intereses de sus vecinos y vecinas, reclamando transparencia, garantías y la máxima protección para la calidad de vida de sus vecinos.

Además, la alcaldesa de se ha puesto en contacto con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea porque la entidad de cuenca acaba de sacar a información pública el proyecto de construcción de la presa de Tabala, una infraestructura de defensa frente a inundaciones en la margen derecha del río Segura -para proteger zonas como el Barrio de Mariano Cases, Correntías, y sobre todo, Molins- que las Vega murciana y la Baja de Alicantina, esperan desde los años 90.

La alcaldesa señaló que es muy improbable que desde la entidad de cuenca y los estudios técnicos encargados se haya tenido en cuenta el proyecto sobrevenido de la planta de residuos que se ubica solo a un kilómetro y medio de lo que sería en teoría el vaso de drenaje principal de la presa, desde donde arranca precisamente la rambla de la Sierra del Cristo, en las inmediaciones de la propia localización de la instalación que se plantea ahora, al fondo de la vaguada que crean las sierras protegidas del Cristo y Pujálvarez.

PORN

Por otra parte, la Asociación de Amigos de Sierra Escalona volvió a expresar este jueves su rechazo a la instalación. En este sentido, su presidente, Miguel Ángel Pavón, señaló a INFORMACIÓN que los terrenos escogidos figuran dentro del documento del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Normativa cuya aprobación es el último trámite necesario para aprobar, tras más de 25 años de los colectivos conservacionistas, ecologistas y vecinales, la declaración del parque natural de Sierra Escalona. El PORN prohíbe expresamente en las zonas de amortiguación de impactos, que es lo que define esta normativa, la construcción de plantas solares. Sin embargo, paradójicamente no prohíbe expresamente las instalaciones de tratamiento de residuos, según explicó Pavón. La planta sí requeriría de un informe favorable del director del Paisaje Protegido de Sierra Escalona, que es el mismo técnico que dirige todos los parques naturales del sur de Alicante.

Polémica PSOE-Consorcio

Por su parte, los alcaldes socialistas de la Vega Baja criticaron al presidente del Consorcio de Residuos y alcalde de Formentera del Segura, Francisco Cano (PP), "por filtrar a la prensa" -el comunicado llegó a docenas de medios al mismo tiempo- el resultado del estudio sobre la ubicación de la futura planta de tratamiento sin comunicarlo previamente a los municipios, lo que consideran "una falta de respeto institucional y una gestión opaca" en un asunto de interés comarcal.

Denuncian que esta actuación "unilateral genera desconfianza y obstaculiza el consenso" necesario para una infraestructura de tal envergadura, al tiempo que exigen mayor compromiso del Consorcio con la "separación en origen, la prevención y la educación ambiental, como exige la normativa europea, en lugar de centrar la solución únicamente en la planta de tratamiento".

El Consorcio Vega Baja Sostenible, sin citar a los alcaldes socialistas, aclaró en este sentido que "no filtró el estudio de ubicación de la futura Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (PTMB)" a los medios, sino que emitió una nota informativa para garantizar transparencia, tras haber celebrado más de siete reuniones en 2025 con todos los actores implicados, incluyendo alcaldes de todos los partidos y el consejo de participación ciudadana, además de abrir un proceso de consulta para que los municipios propusieran terrenos. El presidente Cano reiteró la necesidad urgente de esta planta, ya que actualmente los camiones deben recorrer más de 300 kilómetros semanales para tratar residuos, generando graves perjuicios económicos y ambientales, y recordó que el informe completo será presentado primero en una junta extraordinaria, manteniendo su compromiso con "una instalación industrializada sin incineradora ni vertedero que cumpla con la normativa de residuos y evite molestias a los vecinos".