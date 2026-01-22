Almoradí perfila su Congreso Nacional de la Alcachofa en Fitur

El Ayuntamiento de Almoradí ha desembarcado este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con dos de sus principales apuestas para la promoción turística del municipio: la XI edición del Congreso Nacional de la Alcachofa, que se celebrará los días 7 y 8 de marzo, y la promoción del Museo del Terremoto, uno de los recursos culturales más singulares de la Vega Baja.

Las presentaciones han sido realizadas por la alcaldesa de la localidad, María Gómez, y el concejal de Turismo, José Antonio Latorre, en el espacio Costa Blanca del Pabellón 7 de IFEMA, poniendo de manifiesto la estrategia municipal de diversificar la oferta turística a través de la gastronomía, la cultura y las experiencias vinculadas a la identidad local, lo que ha ido acompañado de la presentación de una nueva Guía Turística del municipio.

El Congreso Nacional de la Alcachofa de Almoradí, que alcanza su undécima edición, se ha consolidado como una cita de referencia a nivel nacional para la promoción de la alcachofa, producto emblemático de la Vega Baja. Un evento que trasciende lo gastronómico para convertirse en una auténtica fiesta cultural, social y participativa, con una elevada capacidad de atracción de visitantes.

Durante la presentación, se han avanzado algunas pinceladas de la programación de esta nueva edición, que volverá a reunir a destacados profesionales del ámbito gastronómico. Entre los nombres anunciados se encuentran el chef Roger Julián, recientemente reconocido con Estrella Michelin 2025 por el restaurante Simposio (San Antonio de Benagéber) y ganador del Concurso Nacional de Alcachofa en Alicante Gastronómica; Dani Frías, chef del restaurante La Ereta de Alicante, con Sol Repsol y mención en la Guía Michelin, así como el gastroasesor Juande Zaragoza, en representación de la Asociación de Cocineros de Alicante (ACYRA) y uno de los talleres más esperados, el del joven Chef David Martínez, un adolescente con TEA que padece hipersensibilidad sensorial y problemas de atragantamiento y que cocina y prepara un taller adaptado a las personas que tengan algún tipo de dificultad.

La alcaldesa de la localidad, María Gómez, y el concejal de Turismo, José Antonio Latorre, en Fitur / Información

El congreso mantendrá además su carácter abierto e inclusivo, incorporando propuestas divulgativas y sociales, encuentros populares, actividades culturales y musicales, así como citas ya tradicionales que refuerzan su identidad como evento para todos los públicos.

El Ayuntamiento ha destacado el papel del Congreso Nacional de la Alcachofa como escaparate del producto local, punto de encuentro entre productores, cocineros y ciudadanía, y como herramienta clave de promoción turística y económica para Almoradí y la Vega Baja.

Museo del Terremoto

Junto a esta presentación, Almoradí ha aprovechado Fitur para reforzar la promoción del Museo del Terremoto, un espacio que ofrece una experiencia inmersiva y vivencial en torno al gran seísmo de 1829 y a la posterior reconstrucción del municipio. A través de recursos audiovisuales, testimonios de personajes históricos, tecnología interactiva y una vivienda reconstruida, el museo propone un viaje emocional que permite comprender uno de los episodios más transformadores de la historia comarcal.

Así es el Museo del Terremoto en Almoradí / vega-baja.com

Durante la feria se ha presentado un nuevo spot promocional del museo, diseñado para potenciar su atractivo como recurso cultural y turístico diferencial, alejándolo del concepto tradicional de museo y apostando por la experiencia, la interpretación histórica y la emoción.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que ambas propuestas reflejan un modelo turístico basado en la autenticidad, la calidad y la puesta en valor de los recursos propios, con el objetivo de atraer visitantes durante todo el año y consolidar al municipio como un destino con identidad propia dentro de la Costa Blanca.