Sin aula de danza en el Conservatorio Municipal de Orihuela desde hace medio año

Cambiemos registrará una pregunta en el próximo pleno para conocer cuándo se resolverá la situación y por qué no se ha habilitado una solución alternativa desde agosto

Alumnas de la escuela de danza municipal en una actuación en el auditorio de La Lonja el pasado año

Alumnas de la escuela de danza municipal en una actuación en el auditorio de La Lonja el pasado año / Información

Loreto Mármol

Loreto Mármol

El aula de la escuela de danza del Conservatorio Municipal de Orihuela permanece inhabilitada desde el pasado mes de agosto tras el levantamiento del suelo para su sustitución por otro más adecuado para la actividad.

La empresa adjudicataria del contrato para la instalación del nuevo suelo se encontró con un problema de desnivelación del pavimento existente, lo que ha impedido la colocación del nuevo suelo en las condiciones previstas. La necesaria nivelación del soporte no estaba incluida en el presupuesto del contrato, lo que ha provocado que, a día de hoy, casi seis meses después, el aula continúe cerrada, sin que se haya ofrecido ninguna solución ni un calendario claro para su reapertura.

Esta falta de actuación ha obligado a las alumnas de danza a impartir sus clases en condiciones impropias, utilizando espacios no habilitados como el hall del centro y de música, despachos o incluso zonas de paso bajo la escalera. Todo ello, además, a la vista de todo el mundo, sin las condiciones necesarias para una enseñanza reglada, según ha denunciado Cambiemos, que se ha hecho eco de la preocupación que hay entre padres y madres, ante "la evidente falta de intimidad en la que las niñas se ven obligadas a recibir clase".

"No es plato de buen gusto, ni para las familias ni para el propio alumnado", han señalado desde la formación municipalista, alertando de que "esta situación afecta directamente tanto a la calidad de la enseñanza como a la seguridad del alumnado".

Planificación

Por ello, el grupo político ha calificado los hechos como "inadmisibles", poniendo de manifiesto "una clara falta de planificación, seguimiento y responsabilidad por parte del equipo de gobierno".

A esta ausencia de soluciones se suma, además, la opacidad municipal, ya que Cambiemos solicitó por registro el acceso al expediente el pasado día 12 sin que hasta la fecha se haya recibido ninguna respuesta.

Por ello, Cambiemos ha exigido explicaciones al bipartito y ha avanzado que registrará una pregunta en el próximo pleno: "¿En qué situación se encuentra actualmente el contrato para la instalación del nuevo suelo: se ha resuelto, modificado o se ha iniciado un nuevo procedimiento? ¿Por qué, tras meses de inacción, no se ha ofrecido ninguna alternativa para que la escuela de danza pueda impartir sus clases en condiciones dignas?".

