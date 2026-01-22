El Departamento de Salud de Orihuela defiende su nuevo modelo pese a las quejas de pacientes y sindicatos

Según el cristal desde donde se mire. Así se podría resumir las valoraciones sobre el nuevo modelo implantado en Atención Primaria por la Conselleria de Sanidad. Solo unos días después de que pacientes y sindicatos dieran la voz de alarma, pidiendo incluso la suspensión de los cambios, al considerar que perjudica a usuarios y profesionales, el Departamento de Salud de Orihuela ha hecho hincapié en que se trata de una reorganización con el objetivo de mejorar la accesibilidad de la ciudadanía al sistema sanitario, reforzar la atención presencial cuando es necesaria y garantizar una atención segura y de calidad, en un contexto de elevada demanda asistencial.

"Las medidas adoptadas responden a criterios organizativos y clínicos de la Conselleria de Sanidad y se orientan a optimizar los circuitos de atención, adecuando cada demanda al recurso sanitario más apropiado", ha afirmado a través de un comunicado, recordando al mismo tiempo que la ciudadanía puede seguir solicitando la cita telefónica a través de los canales habilitados, incluida la aplicación corporativa.

El cambio introducido, han explicado, consiste en "una mejor ordenación del circuito de citación". Es decir, una vez solicitada la cita telefónica, el personal administrativo contacta con el paciente para identificar su necesidad y derivarla al recurso más adecuado, ya sea atención médica o de enfermería, consulta presencial o resolución de trámites no asistenciales.

"Este modelo permite mejorar la eficiencia del sistema, reducir interrupciones innecesarias en las consultas y reservar el tiempo clínico para aquellas situaciones que requieren valoración sanitaria directa", han insistido.

Triaje

Con respecto a la actuación de urgencias de enfermería, se aplica únicamente en los casos en que una persona acude al centro de salud sin cita previa por un problema de salud urgente no demorable. Los pacientes que disponen de cita concertada acceden directamente al profesional correspondiente, sin pasar por ningún proceso previo.

En este sentido, en los casos de demanda urgente sin cita, la actuación de urgencias de enfermería permite que un profesional de enfermería valore la situación clínica desde el primer momento y determine el circuito asistencial más adecuado, pudiendo derivar a atención médica inmediata, consulta el mismo día, cita programada posterior o resolución desde enfermería, siempre dentro de sus competencias.

Este procedimiento, han subrayado las mismas fuentes, aporta "un elemento adicional de seguridad a la atención del paciente, ya que garantiza la priorización clínica de los casos más urgentes y asegura que, desde el primer contacto con el sistema sanitario, la valoración inicial sea realizada por un profesional sanitario, permitiendo una respuesta más rápida y adecuada a la gravedad de cada situación".

Además, han aclarado, esta actuación se configura como un recurso clínico específico, no como un circuito generalizado para toda la demanda, ya que el personal administrativo deriva exclusivamente los casos de patología urgente no demorable, evitando la derivación de procesos programables o trámites administrativos.

Reordenación de agendas

En cuanto a otro de los puntos más polémicos, la reordenación de agendas, el departamento ha resaltado que en el ámbito médico se ha priorizado la consulta presencial cuando existe patología que requiere valoración directa, reservando la atención telefónica para aquellos casos en los que resulta clínicamente adecuada, mientras que el área de enfermería se han implantado agendas estructuradas por procesos, con tiempos definidos para la atención a pacientes crónicos, la demanda espontánea, las urgencias, las extracciones y la actividad comunitaria, "favoreciendo una mejor planificación y organización de la actividad asistencial", han apuntado.

Protocolo

Además, han añadido, con el fin de dotar a los profesionales de un marco homogéneo y seguro, el Departamento de Salud de Orihuela ha elaborado un protocolo específico que define los criterios de actuación y los circuitos asistenciales, reforzando la seguridad clínica y jurídica.

Con todo, han sostenido que el departamento mantendrá una evaluación continua del impacto de las medidas implantadas y continuará trabajando en coordinación con los profesionales y sus representantes para introducir los ajustes necesarios, con el objetivo de "seguir avanzando en una Atención Primaria accesible, resolutiva y centrada en las personas".