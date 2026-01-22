El exalcalde y antiguo asesor de Mazón que sucederá a la socialista Amparo Serrano en la Alcaldía de Callosa de Segura

Quien fuera alcalde del municipio entre 2003 y 2015 y exasesor de Carlos Mazón cuando era presidente de la Generalitat será de nuevo alcalde de Callosa de Segura. Javier Pérez, líder de la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), tomará la vara de mando en los próximos días, sucediendo a la socialista Amparo Serrano , que se ha reincorporado este miércoles a su puesto de trabajo como maestra.

Ya se ha iniciado el traspaso de la Alcaldía, según el acuerdo que se alcanzó en septiembre de 2024 entre los socialistas, la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) y la coalición Esquerra Unida Unidas Podemos (EUUP) que permitió desalojar del poder a un PP que gobernaba en minoría.

Ahora se cumple el ecuador del pacto, que se materializó con la votación de investidura el 3 de septiembre de 2024 de Serrano como alcaldesa, cuando quedaban tres años de mandato, en el que los tres partidos políticos recogían que la Alcaldía se repartiría entre PSOE y UCIN, con un año y medio para cada una de las formaciones -Serrano hasta este mes de enero y un edil de los independientes hasta las próximas elecciones municipales-.

En ese primer periodo, UCIN elegiría el primer teniente de alcalde -que finalmente fue José Antonio Illán Cutillas- y el PSOE haría lo propio con el segundo teniente -el edil Ángel García Aguilar (EUUP)-, mientras que el tercero sería designado por el grupo que ostente la Alcaldía, en este caso Ginés Pelegrín Sánchez (PSOE). Hasta ahora, la alcaldesa, los tres tenientes de alcalde, Ana Belén Berná Berná (PSOE) y María Remedios Canales Zaragoza (UCIN) han compuesto la junta de gobierno.

Transición

Trascurrido el plazo de 17 meses, la todavía regidora, que tenía una excedencia parcial , ha preparado su vuelta a las aulas y la transición de la vara de mando entre ambos grupos. La reducción de jornada como maestra finalizó este mismo martes, por lo que se reincorporó a jornada completa en su puesto de funcionaria docente este miércoles, cuando -por decreto- se dejaba sin efecto la asignación individual del régimen de dedicación parcial del 50% atribuida en su condición de alcaldesa, pasando a desempeñar su cargo sin dedicación y percibiendo exclusivamente asistencias por concurrencia efectiva a órganos colegiados, sin derecho a retribución fija.

La próxima sesión plenaria ordinaria de enero, para el que se barajan tres posibles fechas -el jueves 29, el viernes 30 o el lunes 2 de febrero- será el último pleno ordinario que presida como regidora y en el que se hará efectiva su renuncia para la posterior convocatoria de un pleno para constituir la nueva Corporación municipal, que, según los plazos legales, sería en unos 15 días.

Entonces, saldrá elegido como alcalde Javier Pérez, según ha decidido por unanimidad la asamblea general de la UCIN. Hasta ahora, había dudas de que pudiera ser Illán Cutillas el que sucediera a Serrano, tal y como pretendía el PSOE, según fuentes consultadas, pero finalmente los independientes han elegido sin tener en cuenta las pretensiones de sus socios de gobierno.

Fuentes de la UCIN afirman que "el pacto ha funcionado a la perfección, con un Javier Pérez siendo muy fiel a él mismo", pese a que, como reconocen las mismas fuentes, "hay pequeñas reticencias que quedan de antaño entre algunos miembros del PSOE -no concejales- y Pérez como anterior alcalde, pero que se han limado mucho en este año y medio".

La socialista Amparo Serrano Lloret, nueva alcaldesa de Callosa de Segura / RAFA ARJONES

Cuando estaba a punto de agotarse el plazo para registrar candidaturas en las anteriores elecciones municipales, Pérez presentó una lista independiente a la Alcaldía, pese a que tres meses antes había sido fichado por el entonces presidente de la Diputación y aspirante a presidir la Generalitat por el PP, Carlos Mazón, como personal de confianza con un sueldo bruto de 44.000 euros, precisamente para intentar evitar lo que finalmente ocurrió: que el exalcalde que gobernó con mayoría absoluta entre 2003 y 2015 terminaría plantándole cara en los comicios locales al candidato popular y entonces alcalde, Manuel Martínez Sirvent.

Antes, Pérez intentó sin éxito que le hicieran hueco de nuevo en el PP, y estuvo en conversaciones con España Suma, una escisión de Vox, e incluso coqueteó con la propia formación ultraconservadora. Pero España Suma emitió una nota de prensa en la que comunicaba la "expulsión" de Pérez del partido. Uno de los motivos que esgrimía es que el exalcalde popular fue condenado por negociaciones prohibidas a funcionarios a varios años de inhabilitación para ejercer cargo público. Una condena que ya había cumplido. Como primer edil, el Ayuntamiento que presidía concedió licencias a una empresa de la que era titular.

"Se trata de un nuevo proyecto político centrado, única y exclusivamente, en Callosa de Segura y en los callosinos, en el nos hemos implicado un importante grupo de hombres y mujeres que pensamos que nuestra ciudad no marcha por el camino correcto y, por tanto, es fundamental un cambio de rumbo", anunciaba Pérez, quien además aseguraba que a la formación independiente le esperaban cuatro años de trabajo, ilusiones, esperanzas, proyectos y realidades para cuya consecución estamos todos convocados: Callosa ya no es lo que era, pero podrá ser mejor de lo que fue, está en vuestras manos", concluía.

Cambio de alcalde

Y consiguió tres concejales que, para más inri, acabaron uniéndose a los cinco ediles del PSOE, junto con el de EUUP, para desbancar al PP del poder tras la renuncia al cargo alegando motivos personales y profesionales del exalcalde del municipio, el popular Manuel Martínez Sirvent , que gobernaba en minoría con siete concejales y el apoyo de un edil de Vox, un número que no le permitía avanzar en la gestión diaria de esta población de 20.000 habitantes.

Uno de los principales escollos para que esta alianza no se llevara a cabo antes fue que, aunque UCIN y PSOE compartían el modelo de gestión y hasta la distribución de concejalías , dijeron, no se ponían de acuerdo en la Alcaldía. Mientras UCIN proponía que se alternaran ambos partidos, con un año y medio cada uno, tal y como ocurrió al final, los socialistas pretendían que la alcaldesa fuera su número dos, Serrano, a lo que el partido que lidera Pérez se opuso argumentando que, además de su falta de experiencia política, al ser funcionaria solo iba a dedicar al Ayuntamiento dos horas diarias, tal y como ella mismo había reconocido.

No fue hasta los días previos al pleno de investidura, aún con las especulaciones sobre posibles alianzas abiertas a cualquier posibilidad, cuando el PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) confirmó el expediente de expulsión del partido de Pérez y de los miembros del grupo municipal de la UCIN Illán Cutillas -que llegó a desmentir que fuera expulsado, y alegó que pidió en su día dejar de ser afiliado- y Remedios Canales Zaragoza.

Ha sido este mismo mes cuando el juzgado ha absuelto, quince años después, a dos exconcejales y un técnico del caso wifi. La magistrada solo vio posibles irregularidades administrativas en la adjudicación de unas obras por 90.000 euros a una empresa del hermano del entonces alcalde Pérez, que también fue investigado inicialmente en esta causa para ser desimputado después.

Se da la paradoja de que la denuncia la presentó el Gobierno de coalición de izquierdas liderado por el socialista Fran Maciá entre 2015 y 2019, siendo ahora el principal socio de gobierno y quien asumirá la vara de mando en los próximos días.