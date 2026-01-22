Los menús tradicionales de Cuaresma en Orihuela llegan a Fitur

Orihuela ha presentado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en IFEMA Madrid, el cartel anunciador de la Semana Santa de Orihuela 2026, una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, junto a las Jornadas Gastronómicas de Cuaresma, una iniciativa que se ha consolidado como uno de los eventos más singulares y diferenciadores del calendario previo a la Pasión.

La presentación en Fitur refuerza la proyección nacional e internacional de la Semana Santa como uno de los principales reclamos culturales, religiosos y turísticos del municipio, mostrando no solo su dimensión procesional y artística, sino también su capacidad para generar experiencias vinculadas a la tradición, la gastronomía y el patrimonio.

El cartel anunciador es obra del pintor oriolano Roberto Ferrández Gil y está protagonizado por la imagen del Cristo del Ecce Homo, realizada en óleo sobre lienzo.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara; la concejala de Festividades, Rocío Ortuño; el presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías, José Sáez Sironi, así como el vicetesorero de la Cofradía del Ecce Homo, Pedro Meseguer; su vicepresidenta, María Dolores Ferrando, y su vicetesorero, Pedro Meseguer.

Meseguer ha explicado el significado de la obra, señalando que "el objetivo del cartel ha sido crear una imagen en la que se identifiquen claramente los símbolos de la Pasión, como la espalda azotada, las manos atadas, la vara, la baranda y la corona de espinas".

También ha destacado que el autor ha tomado como referencia la imagen original de Francisco Salzillo (1777), subrayando que "se trata de una imaginería de raíz mediterránea, donde la agonía se expresa de forma contenida, alejándose del dramatismo más extremo de otras tradiciones". Asimismo, ha puesto en valor el tratamiento escultórico y realista de la obra, así como el uso simbólico del color y de los elementos etimológicos presentes en la composición.

Sáez Sironi, ha felicitado al autor y a la cofradía protagonista, afirmando que "se trata de una obra magnífica que anuncia la Semana Santa y que es una invitación a toda la sociedad a participar y a vivir intensamente este tiempo tan especial para Orihuela".

Por su parte, Vegara ha resaltado que "la Semana Santa es uno de los grandes símbolos de la ciudad y un elemento clave de nuestra identidad cultural, cuya presencia en Fitur contribuye a reforzar su proyección turística y su reconocimiento exterior".

Tradición, patrimonio y experiencia única

Durante el acto también se ha puesto en valor las Jornadas Gastronómicas de Cuaresma, una propuesta que ha adquirido en los últimos años un arraigo creciente y que se ha convertido en uno de los elementos más singulares de la programación cuaresmal en Orihuela.

Cartel de las jornadas / Información

Estas jornadas se caracterizan por el respeto a los menús tradicionales de Cuaresma, basados en recetas históricas profundamente vinculadas a la cultura gastronómica oriolana, y por desarrollarse en espacios de gran valor patrimonial, muchos de ellos habitualmente cerrados al público.

Entre estos enclaves se encuentran antiguos colegios, conventos, monasterios y edificios emblemáticos del municipio, como el Colegio Diocesano de Santo Domingo, el Convento del Carmen, el Colegio Diocesano San José Obrero, el Seminario Diocesano, el Palacio Episcopal, el Monasterio de las Salesas o el Convento de San Francisco, entre otros.

Cada una de estas jornadas va acompañada de actividades culturales complementarias, como conciertos, charlas, intervenciones artísticas o explicaciones históricas vinculadas al espacio que las acoge, lo que permite ofrecer una experiencia que trasciende lo gastronómico y conecta al participante con el patrimonio, la espiritualidad y la historia de Orihuela.