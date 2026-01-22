El Mercado Medieval de Orihuela conquista Fitur

El Ayuntamiento de Orihuela ha presentado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) el cartel oficial y el vídeo promocional del XXVI Mercado Medieval, una de las citas más emblemáticas del calendario festivo y cultural del municipio, que se celebrará del 30 de enero al 1 de febrero en el casco histórico de la ciudad.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y la concejala de Festividades, Rocío Ortuño, quienes han dado a conocer la imagen y el material audiovisual con los que Orihuela promocionará este evento a nivel nacional e internacional.

El Mercado Medieval de Orihuela alcanza su vigesimosexta edición consolidándose como uno de los mercados medievales más grandes, antiguos y reconocidos de España, con un recorrido de varios kilómetros que transforma durante tres días el centro histórico de la ciudad en un gran escenario medieval.

El cartel representa la identidad de un pueblo, con la Armengola, el pájaro Oriol, el espíritu guerrero de una ciudad que no se rinde y la iglesia de las Santas Justa y Rufina, símbolos que reflejan la historia, el carácter y las tradiciones de Orihuela.

Cartel anunciador del Mercado Medieval / Información

Un referente festivo y turístico

Vegara ha destacado la importancia de que el Mercado Medieval cumpla 26 años de celebración, señalando que se trata de "un evento que se ha consolidado como el Mercado Medieval más importante de la Comunidad Valenciana", subrayando que "une historia, tradición y dinamización turística, y sitúa a Orihuela como un referente cultural y festivo a nivel autonómico".

Presentación del Mercado Medieval, en Fitur / Información

Durante la presentación, la concejala ha señalado que "en esta ventana de la Comunidad Valenciana que es Orihuela, venimos a presentar por primera vez en Fitur uno de los eventos más importantes que alberga nuestro casco histórico".

Ortuño ha recordado que "son ya 26 años de un evento que recorre todo el casco antiguo de Orihuela, donde mercaderes, artesanos, magia e historia sorprenden tanto a oriolanos como a visitantes de municipios vecinos".

Asimismo, ha indicado que a lo largo de todo el recorrido estarán representadas las tres culturas, árabe, judía y cristiana, a través de exposiciones, talleres, animación y mercaderes relacionados con cada una de ellas.

Programación

Durante los tres días, este evento ofrecerá una amplia y variada programación dirigida a todos los públicos. "Es un espectáculo pensado para toda la familia, donde los más pequeños podrán disfrutar de juegos, atracciones, talleres y del torneo de caballeros", ha señalado la edil.

Animales, campamentos de época, artesanos, exhibiciones y espectáculos de animación recorrerán las calles y plazas del casco histórico, convirtiendo el Mercado Medieval en una experiencia inmersiva que une historia, cultura y ocio.

La programación se completa con la apertura especial de museos y espacios patrimoniales, lo que permitirá a vecinos y visitantes descubrir el rico patrimonio histórico y cultural de Orihuela durante el fin de semana del Mercado Medieval.

La concejala de Festividades ha querido agradecer "a todas las personas que han trabajado durante tantos años en este evento, en el que seguimos apostando para que continúe creciendo", así como "la implicación de la Asociación de Moros y Cristianos y del comercio y la hostelería oriolana".