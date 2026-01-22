El TSJCV allana el camino para que Orihuela pueda desdoblar por fin el puente sobre la autopista en Orihuela Costa

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado un recurso de apelación interpuesto por Caixabank (anteriormente Bancaja), y confirma que sí debe entregar el aval de casi 1,3 millones de euros, para garantizar la ejecución de una pasarela peatonal en el puente sobre la AP-7 de Orihuela Costa, para conectar el sector de Lomas de Cabo Roig con la calle Creus, en la carretera de San Miguel. Los movimientos vecinales de la zona reclaman desde hace más de una década que se ejecute la infraestructura pendiente ante los constantes problemas de tráfico y movilidad que provoca su falta de capacidad. El urbanizador de la zona tenía obligación de realizar esas obras desde 2004.

El TSJCV confirma la validez del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Orihuela que declaraba la incautación de la garantía a la empresa urbanizadora que se comprometió hace más de veinte años y destinada a la ejecución de la obra. La entidad financiera era la avalista de la mercantil promotora y por eso recurrió el acuerdo. Validez que ya había confirmado previamente una primera sentencia en el juzgado de lo Contencioso de Elche.

El puente actual carece de pasos peatonales y cuenta con una capacidad insuficiente para el tráfico / tony sevilla

Incumplimiento

La sentencia considera que el aval presentado por la entidad financiera cubría en su totalidad las obligaciones del urbanizador, incluyendo específicamente la ejecución del puente sobre la AP-7 y que el incumplimiento de la empresa urbanizadora, Urbana San Miguel S.L. está acreditado y justifica la incautación municipal de la garantía, para que sea el municipio el que ejecute la infraestructura. El fallo es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.

Frente a los argumentos del avalista la sentencia señala que el Ayuntamiento siguió el procedimiento legal correcto para declarar la caducidad e incautar la garantía, y que las condiciones concretas por las que se fijó ese aval y la obligación específica de construir el puente "generan una responsabilidad ineludible que se activa ante el incumplimiento del urbanizador, sin necesidad de valorar previamente la culpabilidad o los daños concretos".

Movilización vecinal

Los movimientos vecinales de Orihuela Costa llevan más de una década reclamando al municipio, también con movilizaciones y manifestaciones, el desdoblamiento de este puente, situado a la altura de la urbanización La Regia- Cabo Roig, que carece de paso peatonal y que supone un embudo para el tráfico y la movilidad de una zona densamente poblada del litoral oriolano.

Los antecedentes de la falta de ejecución de la infraestructura se remontan, como casi todos los casos de incumplimiento por parte de las urbanizadoras de vivienda turística, a los felices años del boom inmobiliario en los primeros años de la década del 2000 y la posterior crisis del ladrillo. En julio de 2001, Urbana San Miguel S.L. presentó en el Ayuntamiento de Orihuela la documentación para el desarrollo de las obras de urbanización de esta zona. Lo que supone dotar de servicios e infraestructuras básicos para convertir el suelo en parcelas urbanas y luego realizar las viviendas y equipamientos.

Puente en Lomas de Cabo Roig que conecta el interior de Orihuela Costa con el litoral sur de la misma zona del término oriolano, en la que viven casi 30.000 empadronados / INFORMACIÓN

Aprobación

En 2002 el pleno del Ayuntamiento aprobó provisionalmente el expediente y adjudicó la condición de agente urbanizador a esa empresa. Y fijó entre otras condiciones que debía asumir "los costes de ejecución del puente necesario para dar continuidad al vial serán de cuenta exclusiva del urbanizador en su totalidad", con un plazo, en aquel momento, de 35 meses.

En 2004, Urbana San Miguel S.L. presentó un aval por 1.286.668 euros (equivalente al 7% del coste de las obras de urbanización) como garantía para la ejecución de las obras. Adicionalmente, ingresó otros 3.005.060 euros destinados a la construcción de equipamientos e infraestructuras.

Se olvidaron

Y llegó la crisis. En marzo de 2008, el Ayuntamiento aceptó la "cesión parcial" de las obras ya ejecutadas. A la empresa le había dado tiempo a ejecutar casi toda la urbanización -y vender o desarrollar por su cuenta las parcelas- pero no la infraestructura a la que se había comprometido. En ese momento el Ayuntamiento reiteró la excepción y fijó que el aval depositado de 1.286.668 euros garantizaría "específicamente la ejecución de las obras pendientes, principalmente el desdoblamiento del puente". El asunto se olvidó, también por parte de los técnicos y cargos públicos del municipio, durante muchos años, como otros tantos avales que deberían garantizar la finalización correcta de obras de urbanización en las zonas del litoral y prelitoral de la Vega Baja. Pero los vecinos no lo olvidaron.

Nuevo impulso

En julio de 2016, la presión vecinal hizo que el Ayuntamiento reclamara al urbanizador para que acreditara haber iniciado los trámites para finalizar las obras, en especial el desdoblamiento del puente. En noviembre de 2016, Urbana San Miguel S.L. comenzó a aportar distintos argumentos sobre "la imposibilidad" de ejecutar las obras hasta obtener la autorización del Ministerio de Fomento como titular de la vía.

Sin embargo, el 2 de octubre de 2018, Fomento emitió un informe favorable y vinculante para la ejecución del puente. Informe que tuvo que solicitar el Ayuntamiento. En mayo de 2020, el Ayuntamiento advirtió a la empresa que de no iniciar las obras "de forma inmediata", se iniciaría el expediente de declaración de caducidad y resolución de la adjudicación.

Así el 2 de marzo de 2021, se inició formalmente el expediente para resolver la adjudicación del programa. Y finalmente pleno acordó declarar la caducidad de la adjudicación y proceder a la incautación de la garantía aval de 1.286.668 euros para la ejecución del desdoblamiento del puente sobre la AP-7. Después la empresa litigó y perdió en primera instancia. De ahí el recurso del banco avalista que también se ha desestimado ahora en el TSJCV. Mientras tanto el Ayuntamiento ha asumido la tramitación administrativa de la ejecución de las obras y adjudicado la elaboración del proyecto.