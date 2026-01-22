Orihuela entrega los premios del XVI Certamen Escolar "Las abarcas desiertas"
La edición ha contado con 1.150 obras, 200 más que en el año anterior, realizadas por el alumnado de numerosos centros educativos del municipio
Más de mil obras se han presentado al XVI Certamen Escolar "Las abarcas desiertas" de Orihuela. En concreto, 1.150, lo que supone 200 más que el año anterior.
El concejal de Educación, Vicente Pina, acompañado del presidente de la Fundación Cultural Miguel Hernández, Aitor Larrabide, y el director de la Cátedra Miguel Hernández de la UMH, José Luis Ferris, ha asistido este jueves a la entrega de premios.
El edil ha destacado el incremento de obras realizadas por el alumnado de infantil del municipio: "Hemos superado con creces los trabajos de la edición anterior, y esa es la línea que queremos mantener", porque "desde el Ayuntamiento queremos mantener viva la memoria del poeta oriolano", ha subrayado.
Por su parte, Larrabide ha puesto en valor la importancia de mantener vivo el legado del poeta sobre todo entre los más pequeños. "Los niños y niñas son el futuro de nuestro municipio, y este certamen premia el trabajo de los alumnos y alumnas, pero también el de maestros, maestras y familias", ha apuntado.
Asimismo, Ferris ha subrayado el contraste entre la pobreza que inspiró al poeta y las abarcas rebosantes de color e imaginación que los niños han creado en sus dibujos. "Han enviado unos trabajos increíbles donde, a partir de esas abarcas desiertas, de esa ausencia, ellos han puesto lo que les ha salido del corazón, lo que les ha salido del alma, de la imaginación y del talento", ha resaltado.
Participantes
En esta edición han participado alumnos de numerosos centros educativos del municipio, entre ellos: CEIP Maestro Ismael García, CEIP Andrés Manjón, CC Jesús María San Agustín, CC Jesús María San Isidro, Colegio Oleza, CRA Azahar, CEIP San Bartolomé, CEIP Miguel Hernández, CEIP Virgen de la Puerta, CEIP Virgen de Monserrate, CC Ntra. Sra. del Carmen, CEIP Virgen de los Desamparados, CEIP Josefina Manresa y CEIP Ntra. Sra. del Pilar.
Los premiados
Tras la selección, los alumnos y alumnas distinguidos han sido:
Irene Martínez Fernández, CEIP Maestro Ismael García – Premio EI3
Tasnim Zerktouni Zaki, CEIP Andrés Manjón – Premio EI4
Mauro Sanz Mateo, CC Jesús María San Agustín – Premio EI5
Cynthia Cuenca González, CC Jesús María San Isidro
India del Amor Bas, Colegio Oleza
Mateo Riquelme Pérez, CRA Azahar
Wissal El Orfi, CEIP San Bartolomé
Narwa Bounaceur, CEIP Miguel Hernández
Amin Bounjhila Taissir, CEIP Virgen de la Puerta
Ayra Lucía Poveda Hernández, CEIP Virgen de Monserrate
Gala Nidriotakis Minguez, CC Ntra. Sra. del Carmen
Paula Méndez Berna, CEIP Virgen de los Desamparados
Aichata Moussa, CEIP Josefina Manresa
Mateo Rodríguez Sampil, CEIP Ntra. Sra. del Pilar
