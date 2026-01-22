Torrevieja presenta en Fitur su proyecto de transformación de la fachada marítima

El Ayuntamiento de Torrevieja presentó este jueves en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) los proyectos de transformación urbana concentrados en su fachada marítima ante profesionales del sector turístico, instituciones y medios de comunicación. Durante el acto, realizado en el stand de la Comunitat Valenciana y en presencia del alcalde, Eduardo Dolón, la concejal de Turismo, Rosario Martínez, el director general de Turismo Israel Martínez y la vicepresidenta de la Generalitat Susana Camarero, se expusieron varias iniciativas estratégicas para la ciudad.

Puerto de Torrevieja y Eras de la Sal

Entre los proyectos destacados figura la renovación del Puerto de Torrevieja, con una inversión prevista de 94,5 millones de euros -la mitad de la inversión corresponde a la iniciativa privada-, que busca integrar el Puerto con la ciudad y crear un espacio de ocio y restauración, en actuaciones que ya están muy avanzadas; la reurbanización del paseo de la Playa de los Locos (10,1 millones de euros) para mejorar la accesibilidad y generar espacios peatonales junto al mar, también adjudicadas y por arrancar; y la rehabilitación del recinto de las Eras de la Sal, que incluirá un auditorio, el Museo del Mar y de la Sal, y la transformación de la Fábrica de Hielo en oficina de turismo, con una inversión de 31,1 millones de euros. De este último proyecto solo las obras de la Fábrica de Hielo.

Laguna de Torrevieja

Además, se presentaron actuaciones en el Parque Natural de las Lagunas y la zona de baño en las Salinas (11,1 millones de euros) -en este caso se trata de un proyecto que está en una fase muy inicial y solo hay un convenio firmado y una propuesta de proyecto-, la reforma del edificio La Plasa "para revitalizar el comercio local" (9,6 millones de euros) -ya en obras-, la creación de una sede universitaria con capacidad, asegura el municipio, para 430 personas (4,8 millones de euros) sufragrados por la empresa de gestión del agua porque también será su sede y que está en la fase final de obras, y diversas mejoras en instalaciones deportivas, con una inversión de 20 millones de euros en los últimos cuatro años, incluyendo el nuevo Pabellón María Jesús Viuda, las renovaciones en el Campo de Fútbol Nelson Mandela y la construcción de nuevas pistas de pádel y frontón.

Dolón señaló que estos proyectos forman parte de una estrategia que busca "equilibrar" -a su juicio- el desarrollo urbano con la preservación del patrimonio, el entorno natural y la calidad de vida de residentes y visitantes.