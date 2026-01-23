Detenidos en Orihuela Costa tras llevarse varios patinetes y huir con un coche robado en La Vila

Un vehículo emprendió la huida tras el robo de varios patinetes en el centro comercial Zenia Boulevard en Orihuela Costa, pero no contaban con la rapidez y coordinación entre los vigilantes de seguridad y la Policía Local.

Los primeros dieron aviso inmediato a los agentes, a quienes también les facilitaron la descripción de los implicados. Así, los efectivos policiales detectaron al turismo saliendo de la zona. Después de una persecución desde La Zenia y por la N-332, el coche fue interceptado en Campoamor y sus ocupantes detenidos, no sin antes el intento de huida a pie de uno de ellos.

Uno de los agentes no dudó en lanzarse tras él en lo que se convirtió en una auténtica carrera que acabó con su detención hasta la llegada de refuerzos. Además, el vehículo que usaron había sido robado el día anterior en La Vila.

Los detenidos, que no llevaban documentación consigo, fueron tres varones de origen argelino, uno de 35 años y los otros de entre 18 y 25 años.

Solo pocos días antes, dos jóvenes fueron cazados también intentando robar los patinetes aparcados en el mismo centro comercial. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que dos individuos, unos mellizos de 19 años, estaban forzando con unas herramientas los candados de los vehículos.

Pero la rápida respuesta de los agentes de la Policía Local frustró el robo. Tras ser detectados, salieron corriendo iniciándose una persecución a pie por el centro comercial, uno de los más grandes de la provincia, que acabó con su detención.