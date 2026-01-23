Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estrella su coche en una calle en línea recta en Orihuela Costa y da positivo en alcoholemia 

La copiloto, de 39 años, tiene que ser trasladada al Hospital de Torrevieja y resultan dañados numerosos coches aparcados

Coche accidentado en Punta Prima

Coche accidentado en Punta Prima / Policía Local de Orihuela

Loreto Mármol

Loreto Mármol

Agentes de la Policía Local de Orihuela rescataron a los dos ocupantes de un vehículo que quedó volcado tras un grave accidente en la calle Cala Dorada de la urbanización de Punta Prima en la Costa.

El conductor, de 46 años, estrelló su coche en una línea recta debido a una distracción, dando positivo en alcoholemia, con 0.31 mg/l de alcohol, el martes a las 16.24 horas.

La copiloto, de 39 años, resultó herida y tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Torrevieja.

No hubo que lamentar más heridos, en una calle que se encuentra junto a la N-332 y en una zona muy transitada al haber locales comerciales y de restauración, además del acceso a la pasarela que cruza la nacional, aunque sí se vieron dañados numerosos vehículos de vecinos.

Coche accidentado en Punta Prima

Coche accidentado en Punta Prima / Policía Local de Orihuela

El conductor afronta una multa de 500 euros, la pérdida de 4 puntos del carnet y la responsabilidad por los daños y lesiones ocasionados.

"No te confíes. Aunque creas que controlas, el riesgo es real para ti y para los demás. Si bebes, no conduzcas", ha recordado la Policía Local en sus redes sociales.

