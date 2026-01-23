TORREVIEJA
Un hombre de 71 años es atropellado en Torrevieja al intentar evitar que su perro cruzara la calle
La víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario de Torrevieja con policontusiones y traumatismo craneoencefálico aunque sus heridas no revisten gravedad
Un hombre de 71 años resultó este viernes herido leve por un atropello que tuvo lugar en la calle Urbano Arregui de Torrevieja. El accidente se produjo a las 15.50 horas, según informó el Centro de Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat.
Según indicaron fuentes de la Concejalía de Seguridad y Policía Local, el hombre, de nacionalidad española, intentaba contener a su perro que tiraba de la correa para pasar por la calzada, muy cerca de un paso de peatones. Y no pudo pararlo mientras tiraba de la correa al tiempo que pasaba un vehículo. En ese momento se produjo el atropello.
Samu
Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido al peatón por policontusiones y traumatismo craneoencefálico. Además, acudieron efectivos de la unidad de atestados de la Policía Local.
Posteriormente, el herido fue trasladado al Hospital de Torrevieja en la ambulancia de soporte vital avanzado. Fuentes municipales concretaron que las heridas no revisten gravedad.
