Orihuela adjudica la mejora y mantenimiento de los 11 consultorios médicos de las pedanías

Las quejas por las condiciones en las que se encuentran algunos consultorios médicos de Orihuela vienen de lejos, una situación que sufren los profesionales sanitarios y especialmente los cientos de pacientes a los que atienden a diario, en anticuados locales más propios de mediados del siglo pasado.

La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento ha adjudicado un contrato de pintura y mantenimiento que permitirá mejorar el estado de los 11 consultorios médicos situados en distintas pedanías del municipio, con el objetivo de garantizar unas instalaciones dignas, seguras y adecuadas tanto para los usuarios como para los sanitarios.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa BLS Desarrollos por un importe de 32.944 euros, partiendo de un precio inicial de licitación de 47.745 euros, lo que ha permitido una gestión más eficiente de los recursos públicos sin mermar la calidad de las actuaciones previstas.

En concreto, las intervenciones se llevarán a cabo en Hurchillo, La Aparecida, Raiguero de Bonanza, Escorratel, San Bartolomé, Molins, La Campaneta, La Murada, Barbarroja, Media Legua y Torremendo.

El plazo de ejecución del contrato es de cinco meses, lo que permitirá planificar los trabajos de forma ordenada y compatible con el funcionamiento habitual de los consultorios.

Entre las mejoras previstas, destaca el acondicionamiento de las zonas de pediatría con vinilos infantiles, con el objetivo de crear espacios más amables y cercanos para los niños y niñas, ayudando a reducir el miedo o la ansiedad que en muchas ocasiones acompaña a las visitas médicas.

La edil frente a una muestra de los vinilos que se instalarán en las áreas de pediatría / Información

Así lo ha anunciado la concejala de Sanidad, Irene Celdrán, que ha destacado que se trata de "una actuación necesaria para mantener en buenas condiciones los espacios donde diariamente se atiende a nuestros vecinos y vecinas, especialmente en la atención sanitaria de proximidad".

La edil ha subrayado que se trata de "una inversión responsable y necesaria, centrada en el mantenimiento, la salubridad y la mejora estética de los edificios", que contribuye directamente a ofrecer una mejor atención sanitaria en el entorno más cercano. "La sanidad no son solo profesionales y recursos, también son instalaciones cuidadas y en buen estado, y nuestras pedanías deben recibir la misma atención y el mismo respeto que el casco urbano", ha señalado.

Otras actuaciones

Además de este contrato de pintura y mantenimiento, desde la Concejalía de Sanidad se continúa trabajando en otras actuaciones para mejorar los consultorios médicos del municipio. Entre ellas, la adquisición del local de Correntías para adecuarlo completamente y poner en marcha un nuevo consultorio adaptado a las necesidades actuales, así como los trámites para la compra de un terreno en la pedanía Virgen del Camino, que permita construir un nuevo consultorio médico, una actuación muy demandada por los vecinos. Además, La Matanza y Arneva necesitan una mayor reforma, que se realizará en unos meses.

Asimismo, el Ayuntamiento está impulsando la licitación de un contrato de mantenimiento continuo y preventivo, con el objetivo de evitar que los edificios sanitarios vuelvan a presentar deficiencias por falta de conservación. "Trabajamos con una línea clara basada en la planificación, el mantenimiento y la mejora constante de la sanidad en nuestras pedanías, no en actuaciones puntuales", ha concluido la edil, "porque cuidar los espacios donde se cuida a las personas es una prioridad para este equipo de gobierno".