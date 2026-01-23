Pitada de protesta en Torrevieja por las demoras en Urgencias y "el colapso" del hospital

La Plataforma por la Sanidad 100 X 100 Pública y de Calidad de Torrevieja ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que apoye una protesta ante "el deterioro progresivo del sistema sanitario y el colapso del Hospital de Torrevieja".

Hace unos días el sindicato SATSE, como lo ha hecho en repetidas ocasiones la plataforma, denunció el colapso del servicio de Urgencias del centro hospitalario con demoras de hasta 60 horas con destino a hospitalización.

Esos tiempos de espera, que multiplican por ocho la media de la Comunidad Valenciana son "unos datos inasumibles e inaceptables porque ponen en grave riesgo la salud y atención adecuada a los pacientes", han manifestado este viernes representantes de la plataforma en la puerta de Urgencias, añadiendo que "el colapso de Urgencias es un síntoma que evidencia la falta de recursos, las graves carencias sanitarias y falta de planes adecuados para atender a una población creciente, y en elevada proporción, envejecida".

Tiempos de espera en Urgencias / Información

A su vez, han lamentado, la atención a lo urgente fagocita y consume unos recursos escasos en detrimento de la atención sanitaria programada del resto de la población, además de ser una fuente de estrés permanente para los profesionales sanitarios y una puerta abierta a la deshumanización de la atención sanitaria a los pacientes.

Obras que no llegan

Asimismo, han indicado que en un departamento que ronda el cuarto de millón de habitantes empadronados, mientras que la población crece a pasos agigantados, las inversiones en infraestructuras sanitarias está congelada desde hace dos decenios: el centro de salud de Orihuela Costa, la ampliación del de Guardamar o San Miguel de Salinas, el consultorio de Los Montesinos, La Loma II en Torrevieja y, sobre todo, el tan necesario segundo hospital para el departamento.

La plataforma convoca una protesta por las demoras en Urgencias / Información

Derivaciones a la privada

El déficit de infraestructuras y los casi 600 euros menos per cápita de media que la Comunidad Valenciana que recibe el departamento de Torrevieja se traduce en "un servicio sanitario público muy deficiente", han criticado, a lo que han añadido que "la incapacidad del sistema público para dar respuesta a la demanda de su población redunda de manera inexorable en beneficio de la sanidad privada".

Las demoras en la sanidad pública para la atención primaria, pruebas diagnósticas, citas con médicos especialistas u operaciones quirúrgicas redundan en "beneficios constantes y sonantes para la sanidad privada y ponen en riesgo la vida de los pacientes: todos conocemos parientes o amigos de nuestro departamento que son derivados habitualmente, no como excepción, al Quirón, Vinalopó o a otras clínicas privadas del entorno para consultas, la realización de pruebas diagnósticas u operaciones", han subrayado.

Cartel de la protesta / Información

Llamamiento a la protesta

Por ello, "no se puede dar la callada por respuesta y dar por buena una manera de proceder que, día a día, pone en riesgo nuestras vidas", porque "la sanidad es un servicio, no un negocio", han resaltado, al tiempo que han hecho un llamamiento a "decir no a la política sanitaria de parasitación de la sanidad pública".

Así, la plataforma ha concretado 10 reivindicaciones urgentes y necesarias para la mejora de la asistencia sanitaria en el departamento y ha pedido el apoyo de la ciudadanía a la protesta que se celebrará en la plaza de la Constitución de Torrevieja el sábado día 7 a las 11.30 horas.