Pitada de protesta en Torrevieja por las demoras en Urgencias y "el colapso" del hospital
La Plataforma por la Sanidad Pública convoca una concentración el día 7 en la plaza de la Constitución a las 11.30 horas
La Plataforma por la Sanidad 100 X 100 Pública y de Calidad de Torrevieja ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que apoye una protesta ante "el deterioro progresivo del sistema sanitario y el colapso del Hospital de Torrevieja".
Hace unos días el sindicato SATSE, como lo ha hecho en repetidas ocasiones la plataforma, denunció el colapso del servicio de Urgencias del centro hospitalario con demoras de hasta 60 horas con destino a hospitalización.
Esos tiempos de espera, que multiplican por ocho la media de la Comunidad Valenciana son "unos datos inasumibles e inaceptables porque ponen en grave riesgo la salud y atención adecuada a los pacientes", han manifestado este viernes representantes de la plataforma en la puerta de Urgencias, añadiendo que "el colapso de Urgencias es un síntoma que evidencia la falta de recursos, las graves carencias sanitarias y falta de planes adecuados para atender a una población creciente, y en elevada proporción, envejecida".
A su vez, han lamentado, la atención a lo urgente fagocita y consume unos recursos escasos en detrimento de la atención sanitaria programada del resto de la población, además de ser una fuente de estrés permanente para los profesionales sanitarios y una puerta abierta a la deshumanización de la atención sanitaria a los pacientes.
Obras que no llegan
Asimismo, han indicado que en un departamento que ronda el cuarto de millón de habitantes empadronados, mientras que la población crece a pasos agigantados, las inversiones en infraestructuras sanitarias está congelada desde hace dos decenios: el centro de salud de Orihuela Costa, la ampliación del de Guardamar o San Miguel de Salinas, el consultorio de Los Montesinos, La Loma II en Torrevieja y, sobre todo, el tan necesario segundo hospital para el departamento.
Derivaciones a la privada
El déficit de infraestructuras y los casi 600 euros menos per cápita de media que la Comunidad Valenciana que recibe el departamento de Torrevieja se traduce en "un servicio sanitario público muy deficiente", han criticado, a lo que han añadido que "la incapacidad del sistema público para dar respuesta a la demanda de su población redunda de manera inexorable en beneficio de la sanidad privada".
Las demoras en la sanidad pública para la atención primaria, pruebas diagnósticas, citas con médicos especialistas u operaciones quirúrgicas redundan en "beneficios constantes y sonantes para la sanidad privada y ponen en riesgo la vida de los pacientes: todos conocemos parientes o amigos de nuestro departamento que son derivados habitualmente, no como excepción, al Quirón, Vinalopó o a otras clínicas privadas del entorno para consultas, la realización de pruebas diagnósticas u operaciones", han subrayado.
Llamamiento a la protesta
Por ello, "no se puede dar la callada por respuesta y dar por buena una manera de proceder que, día a día, pone en riesgo nuestras vidas", porque "la sanidad es un servicio, no un negocio", han resaltado, al tiempo que han hecho un llamamiento a "decir no a la política sanitaria de parasitación de la sanidad pública".
Así, la plataforma ha concretado 10 reivindicaciones urgentes y necesarias para la mejora de la asistencia sanitaria en el departamento y ha pedido el apoyo de la ciudadanía a la protesta que se celebrará en la plaza de la Constitución de Torrevieja el sábado día 7 a las 11.30 horas.
Peticiones de mejora del Departamento de Salud de Torrevieja
1. La equiparación del presupuesto del departamento de Torrevieja con un aumento de 557€/persona en los presupuestos de 2026.
2.Que se contemple en los presupuestos de 2026 de la GV la construcción del segundo hospital para el departamento de salud de Torrevieja.
3. EI comienzo de las obras, comprometidas y paralizadas, de ampliación y reforma de los centros de salud de Guardamar, Orihuela-Costa, La Loma 11, San Miguel de Salinas y el ambulatorio de Los Montesinos.
4. Anular el Convenio con la patronal sanitaria para la atención de Urgencias, que, debilita la sanidad pública. En Torrevieja el CICU deriva al hospital de Torrevieja los casos graves o pluripatológicos y al Quirón, el resto de los pacientes.
5. La anulación del contrato de prórroga del programa informático de Ribera salud que gestiona nuestros historiales clínicos porque
supone una molestia y perjuicio para los pacientes e impide la integración de los datos en la red del sistema público sanitario.
6. Que las citas en atención primaria, especializada, para pruebas y operaciones quirúrgicas se equiparen a la media de la CV.
7. Que los cribados de cáncer de mama, cuello de útero y colonoscopias lleguen al 100x100 delas personas en situación de riesgo.
8. Que Torrevieja abandone el farolillo rojo de todas las CCAA en cuanto a los tiempos de espera en Urgencias del hospital y que los tiempos se equiparen a la media de la CV.
9. Una red de transporte público regular que facilite el acceso al hospital de todas las poblaciones del departamento a los servicios sanitarios.
10. Un plan de monitorización del cáncer en el departamento.
