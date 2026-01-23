Torrevieja autoriza el derribo de un inmueble en el paseo de la Libertad para construir un hotel

La junta de gobierno local de Torrevieja ha concedido licencia y autorización para las obras de demolición de los edificios situados en el paseo de la Libertad, números 4 y 5, donde está prevista la construcción de un hotel de 4 estrellas Superior en la futura zona portuaria, un proyecto que cuenta con el correspondiente certificado de compatibilidad urbanística y que contribuirá de manera significativa a incrementar la oferta hotelera en el centro urbano, una asignatura pendiente en una localidad focalizada durante décadas en el turismo residencial con la promoción de la segunda vivienda vacacional y más recientemente con los pisos turísticos.

Al mismo tiempo que la junta de gobierno daba luz verde este viernes a la solicitud presentada por Unión Intercontinental, el alcalde del municipio, Eduardo Dolón, se reunía en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se está celebrando en Madrid, con representantes de los grupos Hotusa y Masa para abordar la posibilidad de desarrollar un nuevo hotel en este enclave estratégico que permitirá reforzar la conexión entre la ciudad y su frente marítimo, además de aportar un importante valor añadido a la oferta turística.

El edificio que será demolido se encuentra justo delante de la obra que se está acometiendo en el puerto, un inmueble que los torrevejenses recordarán como un hostal.

El equipo de gobierno ya realizó la modificación 74 del PGOU para permitir que los servicios de los hoteles que normalmente se ubican en las plantas bajas como los spas, restaurantes o gimnasios si se realizan en plantas superiores no contabilicen como superficie edificada. Es decir, que un hotel pueda tener 11 o 12 alturas donde están permitidas 10 si destina las últimas plantas a esos servicios.

En este caso, esto permitirá tener una mayor capacidad hotelera y además una serie de servicios añadidos que no repercuten en superficie construida en el hotel, pudiendo tener también un mayor número de personas empleadas, algo muy positivo para la ciudad, ha explicado el concejal secretario de la junta de gobierno, Federico Alarcón.

Casetas de socorrismo

El edil también ha dado cuenta del acuerdo para imponer una penalidad por "faltas muy graves" a la mercantil Conscytec, adjudicataria del contrato de suministro e instalación de casetas de socorrismo, aseo y torres de vigilancia mediante la regeneración anticipada del gasto, con multas de 3.000 euros mensuales hasta que se acredite la subsanación total de las deficiencias hasta un máximo de 70.240 euros.

La empresa, perteneciente al grupo Eiffage, presentó una oferta de 1.021.966 euros, lo que suponía una baja del 12,09% sobre el presupuesto base de licitación.

Asimismo, se ha dado luz verde a licitación del suministro de licencias, con un presupuesto de 72.598 euros durante un año, para reforzar la ciberseguridad del Ayuntamiento.