Torrevieja busca en Fitur ampliar su planta hotelera

El Ayuntamiento de Torrevieja continúa avanzando en su estrategia para fortalecer el sector turístico y diversificar la oferta en alojamiento que ofrece el municipio, durante décadas enfocada en el turismo residencial con la promoción de la segunda vivienda vacacional y más recientemente los pisos turísticos. En este contexto, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha mantenido durante la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) diversas reuniones de trabajo con empresas referentes del sector hotelero, con el objetivo de promover nuevos proyectos que permitan ampliar y modernizar la capacidad hotelera de la ciudad, una asignatura pendiente en la localidad.

Estas reuniones sectoriales han estado orientadas a atraer inversión, fomentar el desarrollo de nuevos establecimientos hoteleros y mejorar la calidad de la oferta existente, consolidando a Torrevieja como un destino turístico competitivo, sostenible y adaptado a las nuevas demandas del mercado.

Entre los encuentros celebrados, destaca la reunión mantenida con representantes de los grupos Hotusa y Masa, donde se ha abordado la posibilidad de desarrollar un nuevo hotel en la futura zona portuaria, un enclave estratégico que permitirá reforzar la conexión entre la ciudad y su frente marítimo, además de aportar un importante valor añadido a la oferta turística del municipio.

Zona norte

Asimismo, el alcalde se ha reunido con Javier Vallés, director general del Grupo SH Hoteles, empresa que ya cuenta con licencia de obras para llevar a cabo la rehabilitación integral y la mejora de dos históricos establecimientos hoteleros situados en la zona norte litoral del término municipal. En concreto, se trata de los hoteles Lloyds Club (playa de La Mata) y Masa Internacional (Torre del Moro), cuya renovación supondrá "una clara apuesta por la modernización, la mejora de servicios y el incremento de la calidad turística de esta área del municipio", han asegurado desde el Consistorio.

El alcalde de Torrevieja con representantes del sector hotelero en Fitur / Información

Dolón ha destacado que "estas actuaciones son fruto del trabajo que se viene desarrollando desde el Ayuntamiento para generar confianza en los inversores, facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos y avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado, desestacionalizado y de mayor valor añadido".

Asimismo, ha subrayado que el aumento de la capacidad hotelera repercutirá de forma directa en la creación de empleo, la dinamización económica y la mejora de la imagen de Torrevieja como destino turístico durante todo el año, insistiendo en que desde el Ayuntamiento se continúa trabajando de manera coordinada con el sector privado para impulsar iniciativas que refuercen el posicionamiento de la ciudad en los principales mercados turísticos nacionales e internacionales, apostando por un crecimiento ordenado, sostenible y alineado con el desarrollo urbano y económico del municipio.