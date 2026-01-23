La UDEF señala que los Fenoll ocultaron con una empresa de abono el enterramiento ilegal un millón de toneladas de basura en suelo agrícola de La Murada

Era quien estaba al otro lado del teléfono sin que la familia Fenoll, el empresario Francisco Poveda y el exconcejal del PP de Albatera, Javier Bru, sentados ahora en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial con sede en Elche, lo supieran. Coordinó durante años todas las intervenciones telefónicas del caso Brugal con un equipo de funcionarios policiales. Este viernes, en el juicio sobre el enterramiento ilegal de un millón de toneladas de basura sin tratar en suelos agrícolas de La Murada (Orihuela), una de las principales tramas desgajadas de esas escuchas, declaró el jefe de la brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

La Fiscalía reclama penas de siete años de cárcel para el empresario agrícola Francisco Poveda, propietario del suelo, y cinco para Antonio Ángel Fenoll, Francisco Fenoll y Ángel Fenoll Pastor -hijo, hermano y sobrino del conocido empresario oriolano-; también para el exconcejal del PP de Albatera Javier Bru, y el empresario José Vera, que facilitó la adecuación del suelo, que se encuentra en los parajes de Los Sigüenzas y Los Randeros.

El testigo policial aseguró, en una nueva sesión de la vista oral de este juicio que se sigue en la sección séptima de la Audiencia Provincial con sede en Elche, que de las intervenciones telefónicas realizadas entre mayo y julio de 2008 se deduce que Ángel Fenoll padre, principal investigado en la causa, gerente del vertedero cuando se denunciaron los hechos -aunque no está siendo juzgado por incapacidad provocada por enfermedad-, daba las órdenes a su hijo Antonio Ángel Fenoll, quien tenía más contacto "con los cargos públicos" del Ayuntamiento de Orihuela "para tener controlada la parte institucional".

A su vez, indicó en su declaración, su sobrino Ángel Fenoll Pastor era el que coordinaba supuestamente las labores de enterramiento y ocultación de la basura sin tratar en los bancales agrícolas. Francisco Poveda ponía el suelo y el hermano del empresario de las basuras, Francisco Fenoll, en algunos de los casos, era uno de los conductores de las máquinas que realizaban las labores de enterramiento. Javier Bru, por su parte, iba a ser quien creara una empresa ad hoc para que se reflejara que Poveda para ocultar los enterramientos ilegales y hacerlos pasar como una supuesta compra de abono. Menos definido quedó en su testimonio el papel del propietario de la empresa de maquinaria, José Vera.

El testigo policial subrayó que de las escuchas se deduce que era el acusado Javier Bru, exconcejal del PP de Albatera, el que debía crear la mercantil, pero admitió, a preguntas del letrado Pablo Martínez, que en los registros llevados a cabo en la planta, en la vivienda de Fenoll y en otros locales, no recuerda si se halló documentación de esa firma en concreto. Sí explicó que Bru, como figura en un informe sobre el entramado de empresas de los Fenoll, contaba con una mercantil que llegó a facturar hasta cuatro millones de euros anuales a Proambiente -empresa de la familia Fenoll-.

Además, recordó una de las frases de las intervenciones telefónicas que más han resonado durante las sesiones del juicio, atribuida al empresario Poveda, cuando conoció que una patrulla de la Policía Local, en paralelo a las diligencias del Brugal de la Policía Nacional pero totalmente ajena a esa investigación, estaba tras la pista de los enterramientos: "Esto no se puede destapar porque nos meten en la cárcel a todos", señalaba en la conversación grabada.

Piezas que encajan

El jefe policial explicó a preguntas de la Fiscalía, la abogacía de la Generalitat, la acusación del Ayuntamiento de Orihuela y cuatro abogados de la defensa, que de las intervenciones telefónicas se constata que los acusados no solo estaban realizando una actividad de enterramiento ilegal de residuos, también se concentraron en intentar ocultarlo. Y que en 2010, se "unieron las piezas" de las informes de las escuchas, las inspecciones de la Policía Local realizadas sin conocer que la Policía Nacional ya estaba al tanto e impulsadas por las denuncias vecinales -en la que juega un papel fundamental la realizada por una patrulla que sorprendió a todos los acusados en plena tarea de enterramiento-, las catas de la Guardia Civil, el testimonio de extrabajador que indicó las localizaciones de los enterramientos y los informes técnicos encargados por el Ayuntamiento de Orihuela en el periodo 2011-2015.

Presiones

Uno de los testigos clave de la causa, el extrabajador que señaló a la Fiscalía Anticorrupción y después de la Policía Nacional cada uno de los lugares en los que se habían enterrado las basuras no acudió a su cita judicial prevista para esta vista por motivos personales y ha sido emplazado a una nueva sesión. En este sentido el jefe de Brigada que compareció en la sesión de este viernes señaló que en su día este testigo sufrió presiones para desdecirse y cambiar su declaración de lo declarado ante el Ministerio Público y la Policía y los Fenoll le prometieron asesoría jurídica. También indicó que los equipos especializados de la Policía Nacional, en sus investigaciones, valoran si la información facilitada es real y útil para la investigación, como se demostró en este caso, no las motivaciones por las que este testigo acudió a las fuerzas de seguridad ya que los letrados de la defensa sugirieron que tuvo desavenencias con los Fenoll.

Rambla Salada

Además, el jefe del servicio de Medio Ambiente de Ayuntamiento de Orihuela ratificó en su declaración como testigo un informe realizado por una empresa de ingeniería ambiental en 2012 a petición del entonces alcalde Monserrate Guillén que constataba la contaminación de bancales situados junto a la rambla Salada por residuos no orgánicos como plásticos, cartones, disolventes, plaguicidas o combustibles, entre otros materiales.

Pero también de una parte del dominio público hidráulico de la propia rambla-río pese a que la Confederación Hidrográfica del Segura, como en otros tantos tramos del dominio público, no la ha deslindado. A preguntas de las defensas en el sentido de si podía asegurar que la basura invadió el barranco insistió en su criterio técnico de que así era.

Tanto para el caso de los lixiviados, como el de los enterramientos que afectan a medio millón de metros cuadrados, o la contaminación y ocupación de suelo de dominio público esta vista oral está dejando constancia de que las prácticas irregulares se investigaron en profundidad por la Policía Nacional, la Fiscalía Anticorrupción, los juzgados, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, los agentes ambientales de la Generalitat y la CHS. Pero no sus consecuencias ambientales posteriores de las que se han desentendido la Confederación Hidrológica y la Generalitat.