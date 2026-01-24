El Carnaval de Torrevieja desembarca en Madrid

El color y la música de Torrevieja inundan el corazón de Madrid. Por segunda vez en su historia, el Carnaval torrevejense llega para enamorar con su desfile más histórico, en formato viaje, para difundir la labor y el arte de las comparsas locales.

La Feria Internacional de Turismo, FITUR, ha sido el escenario para invitar y mostrar al mundo la explosión de ritmo, fantasía y alegría del Carnaval de Torrevieja, una acción que forma parte de la estrategia del municipio. Más de 150 personas han hecho las delicias de los visitantes nacionales e internacionales que se encontraban este espectáculo que ha comenzado en la plaza de Callao, pasando por calle Preciados, Puerta del Sol, Arenal y concluyendo en la plaza de Isabel II.

Las comparsas Osadía, Daimana, Soul Dance, Jolgorio, No ni ná, Desafío, Mar de Plata, Paya’s y La Sal de Torrevieja —esta última, la comparsa más internacional y emblemática del Carnaval torrevejense— han sido las grandes protagonistas de la jornada, junto a la Reina Mayor del Carnaval 2025, la Reina Infantil y el Rey del Carnaval. Todos ellos han llenado la céntrica calle Preciados de música, coreografías y vistosos trajes, ante la atenta mirada de cientos de personas que no han dudado en inmortalizar con sus teléfonos móviles este evento único para la promoción de la ciudad de Torrevieja.

El desfile ha contado con la presencia del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto a la vicealcaldesa y concejal de Turismo y Fiestas, Rosario Martínez, y representantes de la Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja, encabezados por su presidente, Francisco Pizana, en una muestra de respaldo institucional y asociativo a esta fiesta.

Dolón ha destacado la proyección del Carnaval de Torrevieja en el centro de Madrid y ha subrayado la gran acogida del público y la calidad artística de las comparsas. Este carnaval, declarado de Interés Turístico Autonómico, es un importante motor cultural, turístico y económico del municipio, con más de 30 comparsas y cerca de 2.000 participantes cada año. Los ayuntamientos de Madrid y Torrevieja firmaron un convenio de colaboración en FITUR 2022.