Hozono Global gestionará el 50 % del contrato millonario de recogida de basura de Torrevieja de la mano de Acciona

La multinacional Acciona y Actúa (Grupo Hozono Global) han registrado en el Ayuntamiento de Torrevieja un documento en el que informan que han creado una unión temporal de empresas (UTE) al 50 % para gestionar la recogida de residuos, limpieza viaria y de playas de Torrevieja y solicitan que la Administración local la autorice.

En el acuerdo, Acciona, actual adjudicataria de la prestación municipal, cede la mitad de su participación en el contrato a favor de Actúa para formar esa UTE bautizada como "Cuida Torrevieja", y asumir de forma conjunta el contrato vigente desde mediados de 2022, valorado en 424 millones de euros a quince años (IVA y futuras modificaciones incluidas). En estos momentos el coste anual para las arcas municipales está fijado en 25.784.331 euros con una plantilla en temporada alta que se acerca a los 400 operarios.

Junta de gobierno

La previsión es que el acuerdo pueda ser ratificado en breve por la junta de gobierno una vez que sea supervisado y validado por el director de la Asesoría Jurídica y la directora general de Contratación. Para cumplir con ese objetivo se deben de dar una serie de condiciones fijadas por la ley de Contratación del Sector Público.

Entre ellas la exigencia de contar con la autorización previa del Ayuntamiento de Torrevieja; que el contratista -Acciona-, haya ejecutado el 20% del contrato original o se haya cubierto una quinta parte del periodo del contrato, algo que ya se ha producido en ambos casos; y que el cesionario, Actúa, tenga plena capacidad y solvencia para asumir su parte. Debe formalizarse en escritura pública.

Otra de las limitaciones es que esta posibilidad de cesión figure de forma inequívoca en el pliego de condiciones. En ese pliego elaborado por el Ayuntamiento no aparece esta forma de cesión, pero tampoco se prohíbe expresamente. En sus 76 páginas el concepto "cesión" solo se recoge una vez para los casos de devolución o cancelación de la garantía aportada por la empresa original, lo que da a entender de forma genérica que la formación de una UTE y la cesión están permitidas en este contrato.

Servicio de motocaca de recogida de excrementos en la vía pública / JOAQUÍN CARRIÓN

Expansión

Para el Grupo Hozono Global, presidido por Manuel Martínez Ortuño, dedicado a la prestación de servicios y construcción de infraestructuras públicas que cerró 2024 con 241 millones de facturación, no deja de ser una oportunidad para entrar en el sector de la recogida de residuos a lo grande de la mano de una de las empresas españolas más internacionales.

Gestionar este servicio básico en Torrevieja (110.000 habitantes) era una aspiración de Hozono, que ya presentó en su día plica a la contrata de basuras aunque su oferta no resultó ganadora.

Proveedora

El Grupo Hozono Global es la principal proveedora de servicios y obras del Ayuntamiento desde 2019, cuando Eduardo Dolón y su equipo de gobierno del Partido Popular retomaron la vara de mando municipal. La estrecha vinculación entre la empresa y el municipio comenzó tras ganar adjudicaciones a través de concursos públicos como el de remodelación integral del Palacio de los Deportes, la rehabilitación de la senda peatonal de La Mata, la construcción del nuevo polideportivo en la misma pedanía, la reforma de pistas deportivas de barrio o el contrato de mantenimiento de vías públicas.

Se consolidó con una batería de adjudicaciones ligadas a la reurbanización de la fachada marítima, como los de demolición del paseo de La Libertad y adecuación del recinto ferial, la construcción de la pasarela de unión del dique de Levante con el nuevo centro de ocio del Puerto o la rehabilitación del edificio de la Fábrica del Hielo, proyectos estos últimos que se encuentran en fase de desarrollo en estos momentos. Todos estos contratos suman más de 20 millones de inversión municipal. Y se ha rematado con la contratación del servicio de conservación de parques y jardines y construcción de nuevas zonas verdes, formalizado en 2025 por un periodo de diez años y una valoración estimada de 113 millones de euros.

Isla de contenedores en el barrio residencial de Los Balcones / tony sevilla

Por debajo de las expectativas

El Ayuntamiento contrató una empresa de ingeniería externa para llevar a cabo la supervisión del cumplimiento del actual contrato de Acciona, que comenzó su labor un año después de iniciarse, en el verano de 2023. Aunque el servicio es sustancialmente mejor que el que se prestaba anteriormente por el refuerzo de personal y la renovación de toda la maquinaria, no cumple con las expectativas que generó.

Los expedientes sancionadores y de penalización por incumplimientos graves y muy graves del pliego de condiciones, se han ido sucediendo desde entonces, aunque algunas deficiencias, se han ido subsanando con el tiempo. Todos esos expedientes están recurridos por la vía judicial por los servicios jurídicos de Acciona. Las cantidades de las multas se detraen de las certificaciones y ya suman más de un millón de euros desde que comenzaron esas sanciones.

El último desencuentro entre empresa y Ayuntamiento se produjo hace unas semanas a la hora de asumir la limpieza viaria y la recogida de residuos en la primera fase del sector residencial La Hoya. Mientras que la empresa insistía en aplicar el incremento al alza de todo el sector, pese a que solo hay ocupadas 150 viviendas, el Ayuntamiento se mantuvo en que se asumiera de forma gradual.

Servicio de limpieza viaria de Acciona / JOAQUÍN CARRIÓN

La basura comenzó a acumularse en la calle. Finalmente se llegó a un acuerdo intermedio en el que el Ayuntamiento pagará toda la factura anual de la limpieza viaria y una parte de la recogida de contenedores. Aunque el incremento anual garantizado para la contrata, que estaba previsto en el contrato para cuando se desarrollara este plan urbanístico, ya es de 1,4 millones de euros.

Calidad del servicio

La percepción general de los ciudadanos sobre la calidad del servicio que se presta no es la mejor teniendo en cuenta la enorme inversión de dinero público que realiza el Ayuntamiento. Algunos de los objetivos principales del servicio descritos en su pliego de condiciones técnicas, como la recogida selectiva de la fracción orgánica, no se han cumplido y la ciudad carece todavía del contenedor marrón obligatorio según la legislación desde 2023. Las islas de contenedores siguen desbordadas de residuos en algunas zonas -sobre todo en temporada alta-.

La Generalitat ha advertido al municipio, principal generador de residuos de la Vega Baja con más de 50.000 toneladas, de la necesidad de cumplir la legislación en este sentido. Torrevieja asegura que lo hará desde el mes de febrero con el despliegue de 900 contenedores.