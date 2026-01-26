Un Caballero Cubierto de Orihuela reconocido por tres papas

La Semana Santa de Orihuela ya tiene Caballero Cubierto, uno de los cargos más relevantes de la Pasión oriolana y figura protagonista de la tradicional y singular procesión del Santo Entierro de Cristo, el Sábado Santo 4 de abril.

Este desfile procesional tiene la particularidad de que lo organiza el Ayuntamiento, por lo que es la Corporación municipal la que propone su designación, recayendo en recaído en personas de un gran y reconocido prestigio profesional y político y de una mayor -si cabe- calidad humana, que luego es ratificada por el pleno.

En esta ocasión, el elegido es Luis Miguel García Lozano, porque si algo ha sido una constante en su vida es su implicación con Orihuela pese a no vivir en ella. Actualmente desempeña su función docente en la Universidad de Granada y como profesor-tutor en la UNED de Madrid-Escuelas Pías.

En el ámbito de la Administración de Justicia, ha ejercido en distintos destinos, siendo desde septiembre de 2021 magistrado de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Por su extenso currículum, dice la propuesta, la Corporación en pleno quiere "distinguir en él a los centenares de oriolanos que de forma discreta, pero con un esfuerzo impresionante y constante, han hecho de nuestra Semana Santa un referente de nuestro pueblo en todo el mundo".

Nacido en 1985 en Orihuela, su ciudad natal ha sido objeto de algunas de sus investigaciones científicas, habiendo publicado estudios sobre la misma en diversas revistas nacionales. De entre ellos puede destacarse su estudio e inventario del joyero de la patrona de Orihuela, publicado en 2013.

Es, además, cofrade del Ecce-Homo y de la Archicofradía de Nuestra Señora de Monserrate, de cuya junta rectora ha sido secretario 12 años.

Su implicación no ha sido solo a nivel cultural o patrimonial. Durante la dana de 2019, colaboró como voluntario durante todo el episodio bajo la coordinación del Ayuntamiento. Esta labor no ha sido aislada, ya que en el ámbito social ha colaborado activamente en cuanto se le ha solicitado por cualquier entidad social pública, privada, laica o religiosa de la ciudad y de la provincia.

En 2024, ya fue distinguido como Caballero de la Real Orden de San Antón, y hasta tres papas han reconocido su prestigio. Benedicto XVI le designó en 2011 Caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, siendo elevado al rango de Comendador por el papa Francisco (2017) -quien también le concedió en 2018 la medalla de oro del papa León XIII- y al rango de Gran Oficial por el papa León XIV (2025).

Trayectoria

Estudió en el Colegio Jesús-María de San Agustín y es licenciado en Derecho y Máster en Investigación Avanzada y Especializada en Derecho. En 2012 fue elegido Colegial de España en el Real Colegio de San Clemente de los Españoles en Bolonia. Allí obtuvo Doctorado internacional en Derecho administrativo por el Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna con calificación de Excelente Cum Laude.

En el plano académico tiene más de un centenar de publicaciones científicas en formatos diversos como monografías y capítulos de libro publicados en editoriales de prestigio tanto nacionales como internacionales, así como artículos publicados en revistas indexadas de impacto nacional e internacional. Además, hay que incluir una veintena de publicaciones divulgativas en revistas locales, provinciales y nacionales, centradas en Orihuela o la provincia de Alicante.

Ha sido investigador principal en cinco proyectos de Investigación concedidos en convocatorias nacionales e internacionales. Asimismo, ha participado en diversos proyectos de investigación invitado a formar parte del equipo investigador por otras universidades. Fruto de esta experiencia investigadora tiene reconocidos dos sexenios de investigación por la CNEAI del Ministerio de Universidades.

Es miembro del Comité Científico y del Comité Editorial de diversas revistas científicas en Italia, España y México. Ha realizado estancias de investigación en centros y Universidades de prestigio tanto en Italia, Alemania o Portugal donde, de manera paralela, ha sido invitado a impartir docencia o seminarios.

En el ámbito Universitario ha sido docente en el Alma Mater Studiorum Universita degli Studi di Bologna bajo la Cátedra del profesor Luciano Vandelli, su maestro; pero, también, en la Universidad IUAV de Venecia, Universidad IULM de Milán, Pontificia Universidad Lateranense di Roma, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Miguel Hernández de Elche, entre otras.

Su alta implicación docente le llevó a obtener el IX Premio de Calidad Docente de la Universidad de Granada en la categoría de equipo docente con una trayectoria de más de 10 años de desempeño, en el año 2021, junto a otros docentes.

Ha sido también profesor invitado en la Universidad Estatal de Turín, en la Universidad de Ferrara, en la Universidad LUISS Guido Carli de Roma, en la Universidad Roma 2-Tor Vergata o en la Universidad estatal de Loja en Ecuador. También ha sido invitado a la Universidad Estatal de Lisboa.

Ha impartido más de un centenar de conferencias o seminarios en universidades tanto españolas y europeas como americanas, así como ha sido ponente invitado en congresos tanto nacionales como internacionales.

Forma parte de la Red Iberoamericana de Juristas y Gestores Deportivos con sede en la Universidad de Santiago de Cuba, y de la Red Iberoamericana de Estudios de Gobierno, Política y Gestión Pública "RIEG" de la que es uno de sus fundadores con sede en la Universidad UNAM de Ciudad de México.

Desde 2016 es vocal del Comité de Justicia Deportiva de la Región de Murcia, habiendo sido renovado para tal cargo en diversas ocasiones, y para el que se encuentra actualmente nombrado.

Toda esta actividad internacional ha sido premiada recientemente con el Premio a la Excelencia en la Movilidad Internacional Docente en el campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas, concedido este mes.

En el ámbito profesional, ha impartido numerosos cursos formativos para profesionales en el marco de la actividad formativa de diversos colegios profesionales nacionales como los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid, Orihuela, Cartagena, Gipuzkoa, Elche, Granada y Lorca o del Consejo Valenciano de la Abogacía, entre otros; pero, también en otros países, como el Colegio de abogados de Chieti o de Módena en Italia o la Corte de Derechos Humanos de México.

A su vez, ha sido formador de funcionarios y empleados públicos en diversas administraciones públicas territoriales de nuestro país. Ha participado, también, en cursos de formación de la Escuela Judicial española.

Ha colaborado de manera muy activa con algunas administraciones públicas como la Unión Europea, diversos ministerios, la Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía, la Región de Murcia, la Superintendencia de Bienes Culturales de Emilia-Romagna o de Lucca, la Región de Molise (ambas en Italia) y diversos ayuntamientos cuando así se le ha solicitado, en muchas ocasiones de manera absolutamente desinteresada, y recientemente con la UNESCO en el ámbito de la Protección del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.

Ámbito cultural

Apasionado por la cultura en toda la amplitud de su concepto, ha colaborado en este ámbito con la cesión de obras de arte de colección privada a diversas instituciones como el Museo del Prado, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Museo de Bellas Artes de Granada, el Archivo General de Granada, el Ayuntamiento de Granada, el Ayuntamiento de Lorca, el Ayuntamiento de Guadix o la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, así como otras instituciones privadas. De la misma manera, ha sido comisario de diversas exposiciones, y ha colaborado muy activamente con Patrimonio Nacional o con diversas Reales Academias. Algunas de dichas exposiciones han sido organizadas en Orihuela, con el fin de revalorizar el patrimonio de la ciudad.

Ha colaborado con algunas revistas locales como Oleza o Aurariola.

Es caballero de honor de la Hermandad de Caballeros de la Fuensanta de Murcia, de la Archicofradía del Santísimo Sacramento de Granada, de la Ducal Pía Unión de Sevilla a propuesta de la Duquesa de Medinaceli. Participó en la Convocatoria por invitación del presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Eduardo Ferrández.

Ha impulsado de manera personal la declaración como Bien de Interés Cultural el Real Monasterio de las Salesas (2011), así como otros bienes culturales de nuestra ciudad todavía en trámite como la Semana Santa de Orihuela en el año 2008, el conjunto del antiguo Convento de Agustinos de Orihuela, hoy colegio de Jesús María e Iglesia de San Agustín, monasterio de San Juan de la Penitencia, imágenes de Salzillo en la provincia de Alicante, Seminario de Orihuela y su colección bibliográfica, Antiguo Convento de San Pablo, hoy Iglesia del Carmen, así como los restos arqueológicos de la plaza del Carmen de Orihuela, todos ellos en tramitación.

Como secretario de la Archicofradía de Ntra. Sra. de Monserrate promovió la declaración de BIC del Santuario de la Patrona obrado por decreto del presidente del Consell de 2014.

Como oriolano ha promovido la restauración de numerosos bienes de interés cultural de manera individualizada o de manera colectiva a través de algunas de las entidades en las que ha participado.