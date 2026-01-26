Cae una palmera en Orihuela mientras el municipio sigue con el contrato de poda caducado

Los bomberos de Orihuela tuvieron que retirar una palmera que se cayó por el fuerte viento en la pedanía de Hurchillo, según ha informado el Consorcio Provincial a través de sus redes sociales. El aviso se produjo el sábado a las 18:47 horas en la calle el Molino-Hurchillo.

Los efectivos retiraron el ejemplar, de unos cinco metros de altura, ante el peligro de que cayera a la vía, sin que hubiese que lamentar daños materiales ni personales.

El suceso, aunque finalmente sin consecuencias, cobra importancia porque el contrato para la poda de las palmeras en el municipio ha caducado y se tiene que trabajar en uno nuevo. Así lo manifestó el propio concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, en el pleno de diciembre ante una pregunta del PSOE. La portavoz socialista, Carolina Gracia , pidió al Ayuntamiento un plan de inspección y mantenimiento de todos los ejemplares del municipio, advirtiendo la necesidad de contar con una gestión rigurosa, preventiva y continuada.

En este sentido, la edil recordó el reciente y trágico accidente ocurrido en el municipio vecino de Torrevieja , donde la caída de una palmera provocó el fallecimiento de un joven . Tras este suceso, el Consistorio de esta localidad, agregó, realizó una inspección exhaustiva del arbolado, concluyendo con la retirada de 30 ejemplares , "lo que pone de manifiesto la importancia de revisar protocolos y actuar con anticipación", insistió.

"En Orihuela no podemos esperar a que ocurra una desgracia similar para tomar medidas", señaló Gracia, al mismo tiempo que rememoró que hacía apenas una semana los días de viento que no alcanzaron nivel de alerta provocaron la intervención de Protección Civil en la plaza Santa Lucía ante el riesgo generado por una palmera, lo que evidenciaba, a su juicio, deficiencias en el mantenimiento, la poda y el cuidado de algunos ejemplares.

Borrasca

Días antes de este último incidente, ya el jueves pasado, la borrasca atlántica Ingrid se dejó notar en el mediterráneo por los fuertes vientos. Incluso, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó un aviso amarillo en toda la provincia de Alicante, registrándose rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora en algunos puntos, lo que provocó algunas incidencias.

Por su parte, la Concejalía de Emergencias y Protección Civil recomendó suspender las actividades al aire libre y el uso de todos los parques del municipio donde haya arbolado, cerrando el parque Severo Ochoa y la Glorieta Gabriel Miró como medida preventiva.

El Consorcio Provincial de Bomberos contabilizó ese día un total de 22 intervenciones, destacando siete servicios en Orihuela y seis en Elche, aunque de poca entidad, principalmente por elementos sueltos en tejados y techos, árboles caídos o con riesgo de caer a la vía y vallas o elementos urbanos movidos por el fuerte viento, sin graves incidencias ni heridos.

El fin de semana anterior, se desplomó una rama de un pino de gran envergadura sobre la calle Goleta de Punta Prima, en Orihuela Costa. Vecinos de Orihuela Costa pidieron en septiembre de 2024 una revisión urgente de todo el arbolado tras la caída de varios ejemplares, sobre todo teniendo en cuenta que el presupuesto municipal contemplaba en 2024 una partida de un millón de euros para reposición de palmeras y arbolado en el litoral, sin que se haya ejecutado.