El colegio Playas de Orihuela inicia una protesta diaria: ya van 118 días sin calefacción

La comunidad educativa del CEIP Playas de Orihuela, formada por familias y profesorado, ha iniciado una acción diaria de protesta pacífica y reivindicación para visibilizar la grave situación que se vive en el centro debido a la falta de suministro de gas y calefacción, que ya alcanza los 118 días consecutivos.

Esta medida que han decidido adoptar con desesperación consiste en realizar una fotografía diaria en la que participan familias y docentes, con el objetivo de contabilizar públicamente los días que el centro permanece sin calefacción y mostrar la unidad de toda la comunidad educativa ante una situación que consideran "inaceptable".

En la jornada de este lunes, un grupo se ha concentrado en la puerta del colegio con pancartas. La iniciativa ha contado además con el apoyo del sindicato STEPV, que se ha sumado a esta primera convocatoria.

La Asociación de Familias del Alumnado (AFA) subraya que "esta acción no persigue la confrontación, sino la visibilización de una realidad que afecta directamente al bienestar y a la salud del alumnado, ya que los niños y niñas están asistiendo a clase en condiciones térmicas inadecuadas, especialmente durante los meses más fríos".

Además, apuntan las mismas fuentes, las incidencias relacionadas con la calefacción han sido debidamente registradas, sin que hasta la fecha se haya dado una solución efectiva. Por ello, la comunidad educativa exige una respuesta inmediata por parte de las administraciones competentes y una actuación urgente que garantice unas condiciones dignas en el centro.

Por último, recuerda que "una educación de calidad pasa también por unas instalaciones seguras y adecuadas, y que el derecho del alumnado a estudiar en condiciones dignas no puede seguir viéndose vulnerado".

La comunidad educativa continuará con esta acción diaria hasta que se restablezca el suministro de calefacción y se dé una solución definitiva al problema.

Sin soluciones desde 2024

El regreso a la rutina tras las vacaciones de Navidad coincidió con días de mucho frío, bajo el dominio de la masa de aire ártico, dejando temperaturas gélidas. Se estuvieron registrando los 3 grados por las mañanas. Fue entonces cuando el AFA y miembros del consejo escolar volvieron a manifestar su "preocupación ante la falta de solución real a los graves problemas de calefacción que sufre el centro", que tiene la caldera rota desde marzo de 2024. Así, lamentaron que los niños y niñas siguieran pasando horas en clase con abrigo, mantas y "condiciones que no pueden considerarse normales ni seguras para un centro educativo público".

Tras semanas denunciando públicamente que sus hijos y los docentes estaban pasando frío en las aulas y después de múltiples instancias presentadas desde julio de 2024 sin respuesta efectiva, el AFA incluso mantuvo una reunión con el concejal de Educación, Vicente Pina, en la que se les trasladó el compromiso de que la situación quedaría resuelta tras el periodo vacacional, garantizando tanto el suministro de gas como la reparación de la caldera.

Ante la inacción por parte de la Administración, los propios padres y madres se estuvieron organizando para comprar calefactores.

El CEIP Playas de Orihuela fue, además, el primer centro educativo que alertó públicamente de que no tenía la caldera operativa ni suministro de gas -incluso, protestaron en el encendido de luces navideñas en la Costa-, pero a día de hoy ni la comunidad educativa ni las familias saben cuándo se va a resolver el problema ni qué plazos maneja el Ayuntamiento para ponerlo en marcha.

Contrato de urgencia

Incluso, el Consistorio se vio obligado a licitar en diciembre un contrato "puente" para que los colegios volvieran a tener calefacción . La cuantía ascendía a 18.000 euros para garantizar el suministro de gasoil en 16 de los 20 centros escolares que tiene el municipio: Fernando de Loaces, Josefina Manresa, Antonio Sequeros, Rincón de Bonanza, Manuel Riquelme (Hurchillo), Los Dolses, San Bartolomé, Miguel Hernández, Virgen de la Puerta, Virgen de los Desamparados, Ntra. Sra. de Monserrate (Molins), Ntra. Sra. del Pilar (La Campaneta), Ntra. Sra. de Belén (La Aparecida), Maestro Ismael García (La Murada), Azahar (La Matanza) y Virgen de Monserrate (Torremendo).

Llamaba la atención la ausencia en el listado del colegio Playas de Orihuela. El motivo, explicaban fuentes municipales, era que la caldera de este centro no necesita gasoil para su funcionamiento. Las mismas fuentes afirmaban entonces que la empresa adjudicataria había comenzado a revisar todas las calderas con el contrato de revisión y puesta en funcionamiento.