Una empresa de la Vega Baja lleva a FITUR soluciones fabricadas en España que mejoran el bienestar del huésped

Catral Group , fabricante alicantino de cerramientos y elementos de decoración, ha presentado en FITUR 2026 su nueva línea Contract by Catral Group, dirigida al sector hospitality. La propuesta busca crear espacios más confortables y sostenibles mediante la combinación de innovación en economía circular y neurointeriorismo, respondiendo a las necesidades de alojamientos turísticos y todo tipo de proyectos de restauración.

Partiendo de la fabricación propia en España y del uso de materiales reciclados, el planteamiento del grupo alicantino se alinea con el concepto de innovación regenerativa que ha centrado el diálogo en el foro de sostenibilidad de FiturTechY, organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), en el que Catral Group ha participado como empresa asociada.

Uno de los productos que ejemplifica este enfoque es Mosaic Remake, un panel decorativo diseñado y fabricado en España a partir de plástico 100 % reciclado, procedente de cajas de fruta y residuos postindustriales, y que es, a su vez, 100 % reciclable.

Foro de sostenibilidad de FiturTechY, organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), en el que Catral Group ha participado como empresa asociada. / INFORMACIÓN

Un enfoque integral para el desarrollo de espacios turísticos

Contract by Catral Group ofrece un servicio integral 360º dirigido a todo tipo de establecimientos turísticos, promotoras y estudios de arquitectura. Este acompañamiento abarca desde el diseño, la definición técnica y la propuesta de soluciones sostenibles, hasta la instalación final en el espacio.

En esta fase de diseño se presta especial atención al neurointeriorismo (Snoezelen), una disciplina que busca que los espacios influyan positivamente en el bienestar físico y emocional de las personas. La combinación de colores, materiales, texturas y luz ayuda a reducir el estrés y mejorar la experiencia de los huéspedes. Para ello, Catral Group incorpora a profesionales certificados en neurointeriorismo durante todo el proceso.

El grupo diseña y fabrica en su centro de producción de Catral (Alicante) una parte importante de su catálogo, que incluye sistemas de ocultación y vallados como Cañizo LOP, setos naturales (Coconatur) y setos artificiales, además de celosías y paneles decorativos, jardines verticales con certificación ignífuga (Clase B), plantas preservadas, suelos y sistemas de sombreo.