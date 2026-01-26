La feria outlet que prepara un pueblo de Alicante y que no puedes perderte este fin de semana

Hay planes que no necesitan mucha explicación. Un paseo, tiendas abiertas fuera de lo habitual y la sensación de que, si vas con tiempo, algo interesante cae. Este fin de semana, en la provincia de Alicante, uno de esos planes toma forma durante dos días y promete movimiento desde primera hora: la Feria Outlet de Cox.

No es una cita masiva ni una feria interminable. Es un formato concentrado, pensado para recorrer sin prisas y para volver sobre tus pasos si algo te convence.

Cuando las tiendas salen a la calle

El centro de este municipio de la Vega Baja se transforma durante el fin de semana en un recorrido de compras al aire libre. Comercios locales sacan parte de su oferta a la plaza, con precios especiales y promociones puntuales que solo duran esos días.

Aquí suele pasar lo de siempre: se empieza mirando y se acaba comparando más de lo previsto.

Feria Outlet de Cox: fechas y horarios

El plan tiene lugar en Cox, donde la Plaza de la Glorieta acoge la Feria Outlet Cox 2026, una iniciativa impulsada por la Asociación de Comerciantes de Cox con el apoyo del Ayuntamiento. La cita se celebra el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero.

Horarios:

Sábado: de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00

de y de Domingo: desde las 11.00 hasta cierre

La inauguración oficial está prevista a las 12.00 horas del sábado.

Qué se puede encontrar

Moda, complementos y productos de proximidad forman la base de una feria en la que no todo está rebajado, pero sí hay descuentos reales y oportunidades que no se mantienen más allá del fin de semana.

Los habituales lo tienen claro: mejor llegar pronto si se buscan tallas concretas o piezas muy demandadas.

Noticias relacionadas

Un plan sencillo que anima el centro

Más allá de la compra, la feria funciona como excusa para hacer una escapada o una pequeña excursión y dar vida a la plaza en pleno invierno. Para el comercio local, es una forma directa de encontrarse con el cliente; para quien se acerca, un plan fácil de encajar en la agenda.