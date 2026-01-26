Multan por tercera vez al coche oficial de Alcaldía de Torrevieja

El coche oficial del área de Alcaldía del Ayuntamiento de Torrevieja ha sido multado de nuevo. Es la tercera sanción -de la que se tenga constancia- que suma el vehículo municipal en tres años y la segunda por exceso de velocidad. El Skoda Superb circulaba el 6 de noviembre de 2025 por la A-31. El exceso de velocidad fue registrado en el punto kilométrico 43,3 en esta autovía que comunica las provincias de Alicante y Valencia por el interior.

El dispositivo fijo se encuentra en las inmediaciones de Xàtiva, en tierras de la provincia de Valencia. Y es uno de los radares que más multan en toda la Comunidad con casi 10.000 sanciones al año. El vehículo iba de regreso a Torrevieja. La multa es leve. 50 euros con bonificación por el pago anticipado que ha sido autorizado.

Cumplir la normativa

En esta ocasión los funcionarios que han intervenido en el expediente advierte al funcionario infractor que "cuando utilice cualquier vehículo de propiedad municipal deberá extremar la precauciones para cumplir de manera rigurosa toda la normativa de aplicación y especialmente la que se refiere a tráfico y circulación de vehículos a motor y seguridad vial".

Multas

El 6 de septiembre de 2023 el mismo vehículo fue captado por la red de videovigilancia del Ayuntamiento de Alicante circulando por el carril destinado y delimitado para bus y taxi en plena Rambla de Méndez Núñez. El Ayuntamiento de Torrevieja ordenó el abono de los 180 euros de la multa por una infracción tipificada como muy grave en la ordenanza municipal. La pagó el municipio porque no se identificaba al conductor del vehículo municipal que cometió una infracción de tráfico cuando fue requerido para comunicar los datos.

Y de nuevo, el Skoda Superb fue pillado por el temido radar de la DGT situado en el kilómetro 7 de la CV-905, en término municipal de Torrevieja, el 9 de julio de 2024 por exceso de velocidad. La multa al funcionario conductor fue, de nuevo, por una infracción leve. Cien euros. Con lo que costó al erario 50 con la bonificación.

Vehículo adscrito al área de Alcaldía y que ha sido multado por tercera vez, aparcado en la calle Ramón Gallud de Torrevieja, con una credencial para evitar el arrastre de la grúa / D. Pamies

No era pero sí era

El vehículo protagonista en las tres ocasiones era el mismo Skoda Superb. INFORMACIÓN recogió a finales de 2021 la licitación de un contrato para renovar 36 vehículos y motocicletas municipales valorado en casi 700.000 euros. En el listado figuraba la adquisición de un vehículo adscrito a Alcaldía valorado en algo más de 46.000 euros. En ese momento el equipo de gobierno del PP precisó que este turismo podría ser empleado por todos los concejales y funcionarios para todo tipo de servicios. «No es un coche del alcalde, es de Alcaldía», se aseguró. La nueva flota se presentó a mediados de 2022. El coche adscrito a Alcaldía aunque se había entregado con el resto no se encontraba en la exposición de la nueva flota.

El Skoda Superb no es de aquellas berlinas de representación ostentosas de las que hicieron gala los alcaldes de la Vega Baja antes de la crisis del ladrillo, pero no está nada mal: elegante y discreto, el coche de la marca polaca, se encargó expresamente con 190 CV, velocidad máxima de 235 kilómetros por hora y cristales tintados entre otros «extras» estándar en vehículos de alta gama. Eso sí, equipado con un fiable motor diesel.

El municipio optó por el mismo vehículo que usa la Diputación para el desplazamiento de sus cargos públicos. Fue en la recta final del anterior mandato. Eduardo Dolón se apresuró a asegurar que él no lo iba a utilizar. Cuando se presentó la nueva flotilla, en agosto de 2022, el equipo de gobierno decidió esconder el nuevo Skoda. No apareció. En el inventario municipal de vehículos figura como el Bien Número 28 "adscrito a la Alcaldía".

El tiempo diluyó el peligro de que el asunto se convirtiera en polémica porque el regidor ya se había ganado una en su primer mandato por realizar recorridos de 300 metros en su coche oficial, un anticuado pero espectacular Volkswagen Phaenton heredado de la Alcaldía de Pedro Hernández.

Así, el nuevo coche oficial fue más bien amagado durante algún tiempo hasta poco después de las elecciones de 2023. La promesa del alcalde de que ese coche no lo iba a tocar se esfumó con el paso del actual mandato. Es el vehículo que emplea para sus desplazamientos --cuando no son particulares y no forman parte de su actividad en las Cortes Valencianas, cuyos desplazamientos ya están compensados con una asignación anual-.

Día a día

De hecho, fue el propio alcalde el que difundió un vídeo en el que mostraba su día a día cuando acude a a València conduciendo su propio vehículo. El primer edil acude un par de veces a la semana al cap i casal. Declaró una retribución anual de 94.000 euros en 2024 según los datos oficiales de la Generalitat -superó los 100.000 en 2023-.

Esa cifra suma sueldo de las Cortes Valencianas como diputado y retribuciones por indemnizaciones en asistencia de órganos colegiados en Torrevieja como los plenos, las comisiones de gobierno, las juntas de portavoces y las comisiones informativas. Dolón suele destacar que no tiene sueldo como alcalde -pero sí como diputado autonómico y unas compensaciones anuales en el Ayuntamiento que pueden superar los 30.000 euros-. Los diputados que residen a más de 100 kilómetros de València -y dentro de esas retribuciones- reciben 11.000 euros anuales- como compensación por desplazamientos.

Declaración anual de renta del alcalde Eduardo Dolón / INFORMACIÓN

El coche está disponible a pie de Ayuntamiento. Eso sí, también lo utilizan los concejales que representan al Ayuntamiento en distintos actos oficiales fuera de la ciudad como ha podido comprobar este medio. Para gestiones por el casco urbano suelen emplear vehículos adscritos a las distintas áreas.

Pero el Skoda está dejando huella. Y la DGT no perdona. Y el Ayuntamiento de Torrevieja, tampoco: ingresó más de 453.000 en 2024 por multas tráficoi impuestas por la Policía Local a conductores en el casco urbano.