El pleno de Torrevieja aprueba por unanimidad exigir al Gobierno que retome las obras de compensación por la desaladora

El pleno ordinario del mes de enero en el Ayuntamiento de Torrevieja aprobó este lunes por unanimidad de todos los grupos (PP, PSOE, Vox y Sueña Torrevieja) una moción presentada por la portavoz del Partido Popular, Rosario Martínez Chazarra, en la que se reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la empresa pública estatal Acuamed, que depende de ese ministerio,la finalización de las obras del paseo marítimo del Dique de Poniente, paralizadas desde 2014, y la ejecución del resto de actuaciones comprometidas dentro del Plan de Restitución Territorial asociado a la desaladora de Torrevieja. Un plan aprobado para compensar al municipio por el impacto de la construcción de la desaladora.

Años de retrasos

La moción recuerda que en septiembre de 2025 el pleno municipal manifestó su oposición a la implantación de una segunda desaladora en el municipio, instando al mismo tiempo al Ministerio y a Acuamed a cumplir con las obras de restitución territorial comprometidasque continúan pendientes quince años después de la puesta en funcionamiento de la desaladora.

El Ayuntamiento ha reclamado reiteradamente la ejecución de estas actuaciones, con la finalización del Paseo del Dique de Poniente, una "infraestructura clave para la apertura de un nuevo espacio peatonal junto a la playa de Los Náufragos, como actuación preferente".

Desde una clara voluntad de colaboración institucional y con el objetivo de desbloquear la situación, el Ayuntamiento asumió en 2024 la redacción del proyecto de terminación de esas obras, con el fin de facilitar su ejecución por parte de Acuamed. El poryecto ha sido redactado y remitido a la empresa pública, cumpliendo así el Consistorio con el compromiso adquirido.

Vallado de seguridad instalado por Acuamed para evitar el paso de peatones / TONY SEVILLA

No obstante, a día de hoy no existe información sobre los plazos previstos por Acuamed para la licitación y ejecución de la inversiónk, "lo que dificulta además la coordinación con las actuaciones de mejora y accesibilidad que el Ayuntamiento tiene previsto acometer en el entorno del paseo".

La moción también insiste en la necesidad de agilizar la licitación y ejecución del resto de actuaciones pendientes de este plan, entre las que se incluyen la reurbanización del entorno del barrio del Acequión, la senda peatonal de Los Náufragos y la senda peatonal de Lo Ferrís.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, explicó en su intervención para defender la moción que la semana pasada el presidente de la empresa pública, Francisco Baratech recibió a la vicealcaldesa Rosario Martínez y al regidor en Madrid en una entrevista agendada coincidiendo con la campaña de promoción de Torrevieja en Fitur.

Sin embargo, Dolón, que agradeció el trato recibidó, puntualizó en el pleno que "salimos igual que entramos", sin un "compromiso" de Acuamed abordar las obras.

Sí que aseguró Dolón que igual que el Ayuntamiento asumió, tras el visto bueno de Acuamed, la redacción del proyecto para terminar el paseo del Dique de Poniente, también ha recibido el visto bueno, con el objetivo de intentar acelerar las actuaciones para redactar también los proyectos del resto de actuaciones.

De todas las inversiones pendientes en esa batería de proyectos solo se llevó cabo la reurbanización del barrio de San Roque que contempló su asfaltado, y sobre todo, la ampliación de aceras y accesibilidad y que se ejecutó en 2013 con un presupuesto de algo más de cinco millones de euros. Al concurso se presentaron más de 40 empresas. Pero la actuación se la adjudicó la misma que también estaba levantando la planta desaladora, en aquel momento ya en periodo de pruebas: Acciona.

El caso Acuamed

En este sentido, la portavoz del PSOE, Bárbara Soler, además de anticipar su voto favorable, quiso recordar la causa principal por la que las obras de restitución fueron paralizadas: el caso Acuamed por el que se investigó a la cúpula de la empresa estatal nombrada por el Gobierno de Mariano Rajoy con 42 altos cargos de Acuamed y varias grandes empresas adjudicatarias de contratos encausadas, por permitir supuestamente de forma coordinada sobrecostes millonarios con dinero público en infraestructuras como la desaladora de Torrevieja, y que incluso pagó cantidades millonarias por obras sin realizar. En el sumario de la investigación se citan hasta tres adjudicaciones de las obras de restitución pendientes.

El alcalde replicó que el caso de corrupción correspondía a un gobierno del PSOE, algo que no responde con realidad de los hechos: La operación "Frontino", ordenada por el juez Eloy Velasco -exdirector general de Justicia de la Comunidad Valenciana con Zaplana y Camps- se desplegó en 2016 y Rajoy tuvo que destituir de forma fulminante al presidente de la empresa en aquel momento Arcadio Mateo, nombrado por el propio Gobierno del PP en 2012 y al que se le hallaron más de un millón de euros en efectivo en uno de los registros policiales.

Desde ese momento todas las actuaciones pendientes en el proyecto de restitución fueron paralizadas. Aunque se mantienen así, por parte de Acuamed, al margen del Gobierno de turno, sin más explicaciones.

Pero también está pendiente el juicio oral que a buen seguro despejará a todos los grupos políticos de la Corporación, qué paso con las obras de restitución.