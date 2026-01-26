Sanidad incumple su promesa y liga ahora la estaturización de 900 trabajadores del Hospital de Torrevieja a la financiación del Gobierno central

El proceso de estatutarización de cerca de 900 trabajadores laborales del Hospital de Torrevieja y sus centros de salud -personal subrogado tras la rescisión en 2021 de la concesión sanitaria anterior- se ha paralizado tras una modificación inesperada en la posición de la Conselleria de Sanidad.

Durante una reunión mantenida este lunes con el Comité de Empresa, los responsables autonómicos comunicaron por primera vez que la regularización de esta plantilla, que representa aproximadamente la mitad de los efectivos del departamento, está condicionada ahora a la liberación por parte del Gobierno de España de una partida presupuestaria de 200 millones de euros.

Marzo de 2025

El Consell incorporó dentro de la aprobación de otro texto legislativo en marzo de 2025 ese proceso de estaturización, pactado entre el PP y Vox, para el personal laboral de Torrevieja y del resto de departamentos de salud rescatados de la gestión privada -Manises, Dénia y La Ribera- que permita igualar las condiciones laborales de este personal con los funcionarios sanitarios y permitir, además, la movilidad. Una reivindicación reclamada por estos trabajadores, que mantienen derechos laborales heredados del convenio de sanidad privada y del convenio con Ribera, en el caso de Torrevieja desde la rescisión de 2021.

Protesta de personal sanitario del Hospital Universitario de Torrevieja, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

El Consell anunció el acuerdo como una gran noticia tras años de reivindicación, satisfacción a la que se sumó el alcalde de Torrevieja y diputado autonómico, Eduardo Dolón. El proceso contemplaba un proceso selectivo de carácter extraordinario, de forma excepcional y por una sola vez parta todo ese personal.

Zona de hospitalización en planta del Hospital Universitario de Torrevieja / TONY SEVILLA

Sin embargo, según aclaró, esos fondos no están destinados originalmente a la estatutarización del personal de Torrevieja, sino al personal de los consorcios sanitarios de la Comunitat Valenciana.

La novedad radica en que la Conselleria ha decidido ahora vincular ambos procesos, de modo que la estatutarización del personal laboral de Torrevieja -y del resto de concesiones sanitarias rescatadas por la Generalitat como la de Manisses o Dénia- no se iniciará hasta que se desbloqueen los recursos para los consorcios.

Paralización

Esta decisión supone, en la práctica, la paralización del procedimiento para los trabajadores del área sanitaria torrevejense, cuya equiparación salarial y estatutaria con el personal funcionario permanece en suspenso.

Ante este estancamiento, el Comité de Empresa también denunció que la negociación de las condiciones laborales para 2026 se ha condicionado a conversaciones previas con la Dirección General de Presupuestos, sin garantía de dotación económica. Sin avances en ninguno de los dos frentes -estatutarización ni mejora de condiciones—, el comité ha anunciado el inicio de movilizaciones, comenzando este jueves con una rueda de prensa y continuando con concentraciones y manifestaciones para exigir una solución urgente a una situación que afecta directamente a la estabilidad laboral de centenares de profesionales sanitarios y administrativos.

Acceso del Hospital Univesitario de Torrevieja / TONY SEVILLA

El comité reitera su disposición al diálogo, pero advierte que defenderá con firmeza los intereses de la plantilla ante lo que considera un bloqueo institucional imprevisto y ajeno a las negociaciones mantenidas hasta la fecha.