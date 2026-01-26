El Día del Árbol en Torrevieja no es de pega: 900 ejemplares y mil escolares participantes

Torrevieja ha iniciado las actividades de plantación y regeneración con motivo de la celebración del Día del Árbol 2026. Los escolares de todos los centros educativos del municipio comenzaron este lunes, 26 de enero, una campaña que se desarrollará hasta el próximo viernes, 30 de enero, en el Parque Natural de las Lagunas de La Mata-Torrevieja.

Esta actividad educativa y medioambiental tiene como objetivo dar a conocer a los más jóvenes la importancia de la regeneración ecológica y el criterio de plantación, convirtiéndose en una de las iniciativas más participativas e importantes de toda España. La acción cuenta con el apoyo de peones y brigadas procedentes de otros parques naturales de la zona.

En rosa la zona que se ha escogido para repoblar en los próximos años y donde se comenzará esa tarea con 900 ejemplares de árboles y arbustos autóctonos durante los próximos días / INFORMACIÓN

Novecientas plantas y árboles

Bajo una previsión de entre 800 y 900 plantas, se desplazarán casi mil alumnos pertenecientes a 14 centros escolares para realizar la plantación en una zona del Parque Natural. Los estudiantes plantarán especies autóctonas como coscoja, lentisco, taray, lavanda, enebro, espino negro, palmito, santolina, pino carrasco, aladierno, romero y algarrobo.

Día del Árbol 2026 – Torrevieja 800 plantas totales casi 1.000 alumnos participantes 14 centros escolares 26-30 ene fechas de actividad Especies autóctonas y cantidades Coscojas 60 Lentiscos 180 Pinus halepensis 60 Lavandas 120 Pinus pinea 120 Tetraclinis 60 Albaidas 60 Romeros 60 Algarrobos 60 ```html

Para la realización de esta actividad, Agamed ha desarrollado los trabajos de preparación y adecuación del espacio de plantación, ubicado en la zona alta del Parque, así como los riegos de auxilio y los protectores para las plantas. Durante la semana pasada, los alumnos de 4º de Primaria que participan en la plantación recibieron charlas informativas sobre cómo llevar a cabo esta actividad y la importancia de regenerar y crear nueva masa forestal en un entorno natural como el parque de Torrevieja.

Colaboradores

La actividad fue anunciada del concejal de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja, Ricardo Recuero, junto con el edil de Medio Ambiente, Antonio Vidal, la concejala de Parques y Jardines, Concha Sala, el director-conservador del Parque Natural de las Lagunas de La Mata-Torrevieja, Francisco Martínez, y la gerente adjunta de Agamed, Gemma Cruz.

Además, participaron los responsables Actúa, empresa de conservación de Parques y Jardines, y el Centro Comercial Habaneras, que colaboran con la iniciativa. Francisco Martínez señaló que el personal de las brigadas forestales de los tres parques naturales del sur de Alicante colaboran con su asesoramiento en una actividad que se ha convertido, a su juicio, en el Día del Árbol más relevante del país por número de ejemplares y superficie a repoblar. Por su parte, Concha Sala, indicó que quiere impulsar este tipo de actuaciones de la mano de la nueva empresa de conservación y mantenimiento de Parques y Jardines.

Nueva parcela

En esta ocasión la parcela en la que se va a actuar no es la empleada en los últimos 15 años. Ya no es en el entorno del parque municipal de Lo Albentosa-Eduardo Gil Rebollo. Se ha escogido un suelo municipal aledaño a la N-332, a la altura, desde el otro lado del vial, de la avenida de Los Europeos y el camino de acceso al Parque Natural desde la rotonda de la misma carretera. Se trata de un terreno situado también en el ámbito del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), en el ámbito de amortiguación de impactos, pero fuera de la zona estrictamente protegida como parque natural -en una zona que antaño acogía viñedos-.

Presentación de la actividad del Día del Árbol en Torrevieja / D. Pamies

Este suelo presenta muchos puntos de vertidos de escombros incontrolados aprovechando las zonas cañas que los ocultan. Aunque en las actividades de los próximos días se va a actuar principalmente la zona más cercana a esa carretera de acceso al parque natural y se ha anunciado la colocación de un vallado precisamente para evitar el paso de vehículos. Agamed llevará a cabo el riego de refuerzo de la plantación.