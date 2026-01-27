Callosa de Segura se quedó sin Policía Local en el turno de noche del sábado 17, según el SPPLB

El Sindicato Profesional de Policía Local de la Vega Baja (SPPLB) ha denunciado públicamente la ausencia total de patrulla policial en el turno de noche del sábado 17 de enero en Callosa de Segura.

Según el escrito registrado ante la alcaldesa, Amparo Serrano (PSOE), en esa jornada no hubo ningún efectivo desplegado pese a que se había comunicado la indisposición médica de los dos agentes asignados al servicio, sin que se procediera a su sustitución "mediante horas extraordinarias".

Un policía desde su casa

Durante ese turno la única disponibilidad de la Policía Local fue la de un agente un agente en modo "atención/asistencia al ciudadano por teléfono”, desde su domicilio con el teléfono corporativo "no desde dependencias municipales, figura que desde el sindicato jamás habíamos escuchado ni hemos podido localizar en la legislación vigente, además desconocemos si el servicio lo realizó por horas extraordinarias" o en servicio ordinario.

Sindicato mayoritario

El sindicato mayoritario en la Policía Local señala que esta situación se repitió en menor medida el sábado 10 de enero, cuando únicamente un agente cubrió el turno nocturno. En el periodo comprendido de 02:30 a 06:30 horas solo prestó servicio en todo el término municipal un solo agente en una "situación que no se recuerda cuándo se había producido antes".

Ambos incidentes ocurrieron en las dos primeras semanas posteriores al regreso del intendente jefe Juan Antonio Sánchez Pérez, quien retomó el cargo el 1 de enero tras más de dos años y medio de ausencia por bajas y comisiones en otro municipio.

Para ambas situaciones al sindicato no le consta tampoco que se intentara localizar a todos los miembros de la plantilla que pudieran cubrir esas ausencias por horas extraordinarias, "por lo menos en lo que figura en el parte de servicio" y con la información recibida de los agentes.

Formación

El SPPLB destaca que, pese a que 15 miembros de la plantilla se encuentran actualmente en formación en la academia IVASPE —circunstancia conocida desde septiembre de 2025-, durante el periodo de ausencia del intendente jefe nunca se produjo una falta total de cobertura, manteniéndose siempre al menos una patrulla de dos agentes incluso ante bajas de larga duración.

El sindicato también critica el sistema de asignación de horas extraordinarias, que se gestiona mediante una hoja de apunte manual en lugar de órdenes de servicio formalizadas por la jefatura, lo que consideran una práctica arbitraria y carente de control.

Investigación

En su escrito solicitan a la alcaldesa "una investigación" sobre la gestión del intendente jefe y recuerdan que el concejal delegado Javier Pérez Trigueros es conocedor de la situación sin haber adoptado medidas correctoras. Pérez Trigueros, que forma parte del partido independiente UCIN, es quien va a asumir la alcaldía en breve en su acuerdo de relevo con el PSOE.

Callosa de Segura es un municipio de 20.000 habitantes. Cuenta con un cuartel de la Guardia Civil que además de los servicios de esta población, debe asumir las alertas de otros municipios de esta zona de la Vega Baja como Redován, Cox, Benferri, Rafal o Granja de Rocamora.