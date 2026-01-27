LOS MONTESINOS
Los Montesinos celebra la vigésimo tercera edición de las Jornadas de Teatro Universitario en febrero de 2026
Del 7 al 28 de febrero de 2026, el público podrá disfrutar de obras como "No hables con extraños" y "La Odisea según Penélope", además de otras propuestas teatrales.
Un año más, Los Montesinos, de la mano de la Cátedra Loazes de la Universidad de Alicante en la Vega Baja consolida su apuesta por el teatro con la celebración de la vigésimo tercera edición de las Jornadas de Teatro Universitario "Remedios Muñoz Hernández". El ciclo se desarrollará durante cuatro sábados consecutivos, del 7 al 28 de febrero de 2026, a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal de Música y Cultura montesinero
Esta iniciativa, fruto de la colaboración entre la Cátedra Arzobispo Loazes, la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento montesinero, se ha convertido, en palabras del municipio, "en una de las propuestas culturales más relevantes del calendario comarcal". Su programación combina producciones universitarias y profesionales de reconocido nivel, ofreciendo acceso gratuito al público hasta completar el aforo disponible.
La concejala de Cultura Rosa Belén Morán destacó el compromiso municipal con una programación cultural abierta y de calidad, señalando que estas jornadas reflejan la vocación de Los Montesinos por mantener una agenda artística activa durante todo el año, con este ciclo como uno de sus hitos más esperados. Por su parte, el alcalde José Manuel Butrón subrayó el carácter identitario de la cita, fruto del trabajo coordinado entre las tres entidades organizadoras, que "posiciona al municipio como referente escénico en el Bajo Segura cada mes de febrero".
La programación se distribuye de la siguiente manera: el sábado 7 de febrero abrirá el ciclo "No hables con extraños (fragmentos de memoria)", interpretado por el Taller de Teatro de la Universidad Permanente de la UA bajo la dirección de Begoña Tenés. El 14 de febrero se representará "El peso del silencio", montaje de MV Producción y Distribución ganador de la octava residencia de producción José Estruch, con dramaturgia y dirección de Vicente de Ramón y codirección de Kety Rico.
El sábado 21 llegará "La Odisea según Penélope", propuesta del Aula de Teatro de la Universidad de Alicante dirigida por Francesc Sanguino. El ciclo concluirá el 28 de febrero con "Mi tía y sus cosas", obra del grupo local La Despertá, integrado en la Escuela Municipal de Teatro y dirigido por Javier Pérez Sánchez.
Dedicadas a la memoria de su promotora Remedios Muñoz Hernández, estas jornadas, según el Ayuntamiento, refuerzan el compromiso de Los Montesinos con el teatro, la cultura universitaria y el acceso universal a las artes escénicas, consolidándose como cita ineludible del mes de febrero en el territorio del Bajo Segura. Estas jornadas tuvieron continuidad gracias al trabajo del catedrático Gregorio Canales, responsable de la Cátedra hasta el año pasado.
