Derriban un edificio en peligro de derrumbe en pleno centro histórico de Orihuela a tres días del Mercado Medieval
El Ayuntamiento requiere al propietario a realizar la actuación sobre un inmueble en ruina desde hacía más de seis años en la calle del Doctor Sarget
A tres días de que comience el Mercado Medieval de Orihuela, que tiene como escenario el centro histórico, se ha llevado a cabo este martes una actuación de urgencia para derribar una fachada en la calle del Doctor Sarget, antigua calle de la Feria, paralela a la calle Mayor y en el entorno de dos Bienes de Interés Cultural como son la catedral y el Palacio Episcopal.
Según fuentes municipales, el Ayuntamiento le ha requerido la actuación urgente al propietario, que cuenta con todos los informes que se precisan, ante el peligro de derrumbe.
De hecho, la fachada era lo único que quedaba y se encontraba sin ninguna sujeción, suponiendo un peligro, algo de lo que ha alertado desde hace más de seis años -y en más de una ocasión-, sin que el Consistorio haya actuado hasta ahora, el historiador Javier Sánchez Portas, vecino de la zona, que también apunta que la fachada es de finales del siglo XIX o principios del XX, aunque lo único reseñable es la baranda de hierro de los balcones que ya son historia.
Un inmueble menos en un centro histórico que languidece y se desmorona y cuya rehabilitación se planteó el equipo de gobierno a través de una empresa municipal de vivienda y suelo que el bipartito de PP y Vox llevará al pleno que se celebra este jueves, aunque se avanzó en julio de 2024 con una asignación presupuestaria de 5 millones de euros, que luego pasó a 1,5 millones para tres proyectos iniciales de revitalización, dejando la rehabilitación en manos de la también sociedad municipal Uryula Histórica.
En concreto, detrás de esta fachada se está construyendo un edificio nuevo que no está alineado con el resto de inmuebles colindantes. Ahora, sin la fachada, puede apreciarse esta otra "atrocidad urbanística", concluye Sánchez Portas, en "la ciudad sin ley".
