SAN FULGENCIO
Fallece un albañil al caer de la cubierta de una nave en San Fulgencio
La víctima de nacionalidad búlgara y 54 años y ha caído desde una altura de seis metros mientras trabajaba en el polígono industrial Las Moras
Un hombre de 54 años ha perdido la vida al caer al vacío desde el tejado del local en el que estaba trabajando como albañil en San Fulgencio, en unos hechos que se investigan como accidente laboral.
El Centro de Coordinación de Urgencias de la Generalitat (CICU) recibió este martes una llamada a las 9:30 en la que se indicaba que un trabajador se había caído del techo de una empresa ubicada en una nave del polígono industrial del municipio.
Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre de nacionalidad búlgara, que había sufrido un grave traumatismo craneoencefálico con el impacto.
Polígono industrial
El accidente se produjo en un local dedicado a alimentación gourmet de productos del mar situado en la calle Mallorca del polígono industrial de Las Moras del municipio, junto a la carretera que comunica el casco urbano de San Fulgencio con la N-332 y Guardamar del Segura.
Según han confirmado fuentes municipales el trabajador se encontraba en la cubierta cuando ha cedido una plancha de uralita que cubría uno de los huecos y ha caído al vacío desde unos seis metros de altura. Las mismas fuentes señalaron que el Ayuntamiento está verificando si la empresa cuenta con licencia de actividad municipal.
La investigación de los hechos está a cargo del equipo de agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Almoradí.
Siniestralidad laboral
En 2025, y hasta el mes de diciembre, el número de fallecidos en la provincia de Alicante por accidente laboral fue de 11 personas frente a los 18 trabajadores de la provincia que perdieron la vida en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 38 %.
