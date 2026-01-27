Masa Rental invertirá diez millones en el hotel de cuatro estrellas del centro de Torrevieja

Masa Rental Socimi invertirá diez millones de euros en la construcción del hotel de cuatro estrellas superior proyectado en el centro de Torrevieja, frente al nuevo centro de ocio del Puerto, en la avenida de La Libertad.

La empresa heredera de la tradición constructora e inmobiliaria del Grupo Masa, que ha levantado miles de viviendas turísticas en la provincia de Alicante, construirá el edificio del nuevo hotel sobre una parcela de unos quinientos metros cuadrados con 79 habitaciones.

Plan de Reforma Interior

Con ese objetivo, además del derribo del actual inmueble, para el que ya ha obtenido la autorización municipal como avanzó INFORMACIÓN, debe contar con un nuevo instrumento urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Torrevieja, un Plan de Reforma Interior (PRI), que permita modificar los parámetros urbanísticos vigentes del suelo para poder aplicar la mayor edificabilidad en altura que le permite la modificación del Plan General de Torrevieja de fomento del uso hotelero para el caso de construcciones destinadas exclusivamente a este uso.

Hotusa

La empresa inmobiliaria confirmó a INFORMACIÓN este martes que el hotel será gestionado por la cadena Eurostars, división hotelera del grupo Hotusa, empresa española que gestiona 300 hoteles en todo el mundo y con la que ha llegado a un acuerdo bajo contrato de alquiler para explotar este nuevo establecimiento en la ciudad. No se trata de negociaciones abiertas, como apuntó el Ayuntamiento de Torrevieja hace unos días, sino de un acuerdo en firme entre ambas empresas, según las mismas fuentes.

Primera línea

Cuando se haga realidad este hotel será el segundo de cuatro estrellas con el que cuente la planta hotelera de Torrevieja y el primero ubicado en el centro del casco urbano en primera línea, frente a la bahía. La fachada principal de la parcela recae en la zona en la que se ha demolido el paseo de La Libertad y la trasera en la calle Diego Hernández.

Nueva zona de ocio del puerto de Torrevieja. A la izquierda de la imagen de se ubicará el nuevo hotel de cuatro estrellas / JOAQUÍN CARRIÓN

Inversiones

El proyecto nace en un entorno en el que la inversión privada y pública supera los cien millones de euros en estos momentos. A los más de 50 millones de euros que el concesionario del centro de ocio ha gastado en el recinto portuario, se suman los más de 40 de dinero público del Ayuntamiento destinados a adjudicaciones para la reurbanización del entorno portuario. Entre ellas se cuenta la peatonalización del área que antes ocupaba el paseo de La Libertad con destino al recinto ferial, la rehabilitación del Muelle Mínguez, la reurbanización del entorno del edificio de la Aduana, la construcción de una rampa de acceso al centro de ocio desde el Dique de Levante o la propia remodelación de este paseo elevado sobre el espigón del puerto torrevejense.

Además, desaparece la propia avenida de la Libertad como tal, al menos para el tráfico rodado convencional, al objeto de ganar espacio peatonal, avenida en la que está ubicada la parcela en la que se levantará el nuevo hotel. El derribo del actual edificio de planta baja y tres alturas en los portales 4 y 5 de este céntrico vial deberá realizarse en coordinación con las empresas que están llevando a cabo la reurbanización del entorno del Puerto.

La actual planta hotelera del municipio consta de trece establecimientos: la mayoría (8) de categoría tres estrellas y uno de cuatro. Suman 1.800 plazas y unas 900 habitaciones disponibles. La incorporación de este hotel permitiría rozar las mil habitaciones con la renovación de otros establecimientos hoteleros ya en marcha.

Proyecto

El Ayuntamiento de Torrevieja anunció este proyecto de hotel prácticamente como una gestión propia del municipio en la pasada Feria Internacional de Turismo de Fitur. Se trata fundamentalmente de un acuerdo inmobiliario en el que la participación del Ayuntamiento se limita a tramitar un procedimiento urbanístico reglado. Eso sí, el municipio ha creado las condiciones para que se dé el acuerdo, aplicando una modificación del PGOU pensada exclusivamente para impulsar la actividad hotelera. Y también en un entorno que, bajo impulso del Consell, que adjudicó la concesión en el anterior mandato, y el Ayuntamiento, transforma ahora más de 70.000 metros cuadrados para exprimir al máximo desde el punto de vista económico el uso turístico y hostelero la primera línea la bahía.

Noticias relacionadas

La consecución de este acuerdo entre dos grandes empresas del sector supone un paso en firme, tras años de intentos fracasados, en la consolidación de una planta hotelera más robusta en un municipio consagrado a la construcción y comercialización-ahora también a través de los apartamentos turísticos- de viviendas de ocupación vacacional: Torrevieja cuenta con 60.000 residencias secundarias. Unas 6.000 de ellas -con 30.000 plazas- están registradas como apartamentos turísticos.