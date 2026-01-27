Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallo revisión víasAnálisis Toni CabotAviso amarillo por vientoInvestigación asesinato niño ValenciaCifras de empleo en AlicanteDama de Elche
Mercado Medieval de Orihuela: programación completa de espectáculos, talleres y exhibiciones

Esta fin de semana la ciudad se convertirá en medieval con más de 300 puestos y decenas de actividades en sus calles y plazas

O. Casado

O. Casado

El Mercado Medieval de Orihuela se celebra este fin de semana. Uno de los eventos más importantes de la ciudad comenzará el 30 de enero y finalizará el 1 de febrero. Orihuela se transformará durante tres días en una ciudad medieval con más de 300 puestos en sus calles y plazas en las que se podrá disfrutar de música, artesanía y teatro entre otras muchas actividades.

Pequeños y mayores disfrutarán de espectáculos en vivo, talleres de oficios antiguos, una exhibición de cetrería, animación y una amplia oferta gastronómica.

Durante estos días la ciudad se divide en tres zonas y cada una de ellas tendrá su propia programación para Mercado Medieval. El horario de las actividades en todas las zonas es de 09.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 23.00 horas. Te la contamos toda a continuación.

Programación del Mercado Medieval de Orihuela: Zona 1

La zona uno se representa en naranja en el mapa y comprende la plaza de Santiago y del Carmen, la calle Marqués de Arneva, la plaza Antonio Balaguer, la calle Santa Justa, la plaza Condesa Vía Manuel y las calles Dr. José María Sargent, López Pozas y Colón.

Mapa del Mercado Medieval de Orihuela

Mapa del Mercado Medieval de Orihuela / Ayuntamiento de Orihuela

La programación es la siguiente:

  • Plaza de Santiago durante todo el día. 

-Misterios y mitología de las tres culturas. Talleres participativos, cuentacuentos, charlas y danzas durante el horario de mercado. 

-Campamento de época representando la vida cotidiana, con talleres, escaramuzas, explicaciones y actividades infantiles durante el horario de mercado. 

-Espectáculo infantil: viernes y sábado: 17:00h | 19:30h; domingo: 13:00h | 17:00h. Rituales y danzas: viernes y sábado: 13:30h | 17:30h. 

  • Plaza del Carmen

-Campamento de época representando la vida cotidiana, con talleres, escaramuzas y explicaciones durante el horario de mercado. 

-Danza oriental: viernes, sábado y domingo: 13:30h. 

-Espectáculo de magia y humor: viernes, sábado y domingo: 18:30h. 

-Espectáculo de circo medieval: viernes, sábado y domingo: 18:00h. 

-Espectáculos aéreos: viernes y sábado: 20:30h; domingo: 12:00h. 

  • Calle Hospital durante todo el día: Granja de animales, camellos y burritos y exposición de cetrería
Programación del Mercado Medieval de Orihuela: Zona 2

La zona dos se representa en azul en el mapa y comprende las calles Mayor de Ramón y Caja y Dr. José María Sargent, las plazas del Salvador, de la Anunciación, de la Soledad y del teniente Linares, el pasaje Emilio Bregante, la plaza Ramón Sijé, la calle Soleres, el pasaje Semana Santa, la plaza y la calle Santa Lucía y la plaza Dr. Don Jaime Sanchez.

La programación es la siguiente: 

  • Plaza de Condesa Vía Manuel: Conciertos de música folk: viernes y sábado: 21:30h.
  • Plaza del Salvador: 

-Atracciones y juegos infantiles. 

-Espectáculo infantil: 11:00h | 12:00h | 17:00h | 18:30h | 20:00h. Plaza de la Anunciación: Exposición temática. 

  • Plaza Ramón Sijé

-Espectáculos de gran formato: viernes: 13:30h | 22:00h; sábado: 13:00h | 19:00h | 22:00h; domingo: 13:00h | 17:00h | 19:00h. 

-Exposiciones temáticas. 

-La guarida del gigante Thamur. 

  • Plaza de Santa Lucía

-Juegos infantiles

-Atracciones

-Talleres participativos

-Espectáculo de títeres: 11:00h | 12:00h | 13:30h | 17:00h | 18:00h| 19:00h.

Programación del Mercado Medieval de Orihuela: Zona 3

La zona tres se representa en beige en el mapa y comprende las calles Santa Lucía y de Adolfo Clavarana, la explanada de Santo Domingo y el Rincón Hernandiano.

La programación es la siguiente: 

  • Explanada de Santo Domingo

-Torneo de caballeros: 12:00h | 14:00h | 18:30h | 20:30h

-Juegos infantiles

-Atracciones

-Cuentacuentos infantil: viernes y sábado: 13:30h | 18:00h; domingo: 11:30h | 18:15h.

-Música y danzas orientales: viernes y sábado: 20:00h.

  • Arco de Santo Domingo

-Campamento árabe con recreación de la vida cotidiana de la época, talleres de oficios, actividades participativas y charlas durante el horario de mercado.

Programación del Mercado Medieval de Orihuela: actos en el ayuntamiento

  • VIERNES 10:00h. Visita de los centros escolares al Mercado Medieval. Desde la Plaza del Carmen hasta la Puerta de la Olma (Santo Domingo). 
  • VIERNES 11:30h. Inauguración del Mercado Medieval. Desde la Puerta de la Olma hasta el Ayuntamiento. Acto de inauguración a cargo de la concejala de Festividades y el alcalde de Orihuela. 
  • SÁBADO 11:00h. Pregón de la Armengola. Desde la Puerta de la Olma hasta el Ayuntamiento. Bienvenida y lectura del pregón de la Armengola. 
  • DOMINGO 20:00h. Cierre del Mercado Medieval. Gran desfile por todo el itinerario con todos los grupos de animación, música y teatro

