Mercado Medieval de Orihuela: programación completa de espectáculos, talleres y exhibiciones
Esta fin de semana la ciudad se convertirá en medieval con más de 300 puestos y decenas de actividades en sus calles y plazas
El Mercado Medieval de Orihuela se celebra este fin de semana. Uno de los eventos más importantes de la ciudad comenzará el 30 de enero y finalizará el 1 de febrero. Orihuela se transformará durante tres días en una ciudad medieval con más de 300 puestos en sus calles y plazas en las que se podrá disfrutar de música, artesanía y teatro entre otras muchas actividades.
Pequeños y mayores disfrutarán de espectáculos en vivo, talleres de oficios antiguos, una exhibición de cetrería, animación y una amplia oferta gastronómica.
Durante estos días la ciudad se divide en tres zonas y cada una de ellas tendrá su propia programación para Mercado Medieval. El horario de las actividades en todas las zonas es de 09.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 23.00 horas. Te la contamos toda a continuación.
Programación del Mercado Medieval de Orihuela: Zona 1
La zona uno se representa en naranja en el mapa y comprende la plaza de Santiago y del Carmen, la calle Marqués de Arneva, la plaza Antonio Balaguer, la calle Santa Justa, la plaza Condesa Vía Manuel y las calles Dr. José María Sargent, López Pozas y Colón.
La programación es la siguiente:
- Plaza de Santiago durante todo el día.
-Misterios y mitología de las tres culturas. Talleres participativos, cuentacuentos, charlas y danzas durante el horario de mercado.
-Campamento de época representando la vida cotidiana, con talleres, escaramuzas, explicaciones y actividades infantiles durante el horario de mercado.
-Espectáculo infantil: viernes y sábado: 17:00h | 19:30h; domingo: 13:00h | 17:00h. Rituales y danzas: viernes y sábado: 13:30h | 17:30h.
- Plaza del Carmen
-Campamento de época representando la vida cotidiana, con talleres, escaramuzas y explicaciones durante el horario de mercado.
-Danza oriental: viernes, sábado y domingo: 13:30h.
-Espectáculo de magia y humor: viernes, sábado y domingo: 18:30h.
-Espectáculo de circo medieval: viernes, sábado y domingo: 18:00h.
-Espectáculos aéreos: viernes y sábado: 20:30h; domingo: 12:00h.
- Calle Hospital durante todo el día: Granja de animales, camellos y burritos y exposición de cetrería
Programación del Mercado Medieval de Orihuela: Zona 2
La zona dos se representa en azul en el mapa y comprende las calles Mayor de Ramón y Caja y Dr. José María Sargent, las plazas del Salvador, de la Anunciación, de la Soledad y del teniente Linares, el pasaje Emilio Bregante, la plaza Ramón Sijé, la calle Soleres, el pasaje Semana Santa, la plaza y la calle Santa Lucía y la plaza Dr. Don Jaime Sanchez.
La programación es la siguiente:
- Plaza de Condesa Vía Manuel: Conciertos de música folk: viernes y sábado: 21:30h.
- Plaza del Salvador:
-Atracciones y juegos infantiles.
-Espectáculo infantil: 11:00h | 12:00h | 17:00h | 18:30h | 20:00h. Plaza de la Anunciación: Exposición temática.
- Plaza Ramón Sijé
-Espectáculos de gran formato: viernes: 13:30h | 22:00h; sábado: 13:00h | 19:00h | 22:00h; domingo: 13:00h | 17:00h | 19:00h.
-Exposiciones temáticas.
-La guarida del gigante Thamur.
- Plaza de Santa Lucía
-Juegos infantiles
-Atracciones
-Talleres participativos
-Espectáculo de títeres: 11:00h | 12:00h | 13:30h | 17:00h | 18:00h| 19:00h.
Programación del Mercado Medieval de Orihuela: Zona 3
La zona tres se representa en beige en el mapa y comprende las calles Santa Lucía y de Adolfo Clavarana, la explanada de Santo Domingo y el Rincón Hernandiano.
La programación es la siguiente:
- Explanada de Santo Domingo
-Torneo de caballeros: 12:00h | 14:00h | 18:30h | 20:30h
-Juegos infantiles
-Atracciones
-Cuentacuentos infantil: viernes y sábado: 13:30h | 18:00h; domingo: 11:30h | 18:15h.
-Música y danzas orientales: viernes y sábado: 20:00h.
- Arco de Santo Domingo
-Campamento árabe con recreación de la vida cotidiana de la época, talleres de oficios, actividades participativas y charlas durante el horario de mercado.
Programación del Mercado Medieval de Orihuela: actos en el ayuntamiento
- VIERNES 10:00h. Visita de los centros escolares al Mercado Medieval. Desde la Plaza del Carmen hasta la Puerta de la Olma (Santo Domingo).
- VIERNES 11:30h. Inauguración del Mercado Medieval. Desde la Puerta de la Olma hasta el Ayuntamiento. Acto de inauguración a cargo de la concejala de Festividades y el alcalde de Orihuela.
- SÁBADO 11:00h. Pregón de la Armengola. Desde la Puerta de la Olma hasta el Ayuntamiento. Bienvenida y lectura del pregón de la Armengola.
- DOMINGO 20:00h. Cierre del Mercado Medieval. Gran desfile por todo el itinerario con todos los grupos de animación, música y teatro
- La alcaldesa de Beniel advierte que su ayuntamiento se opondrá a la planta comarcal de basuras de Torremendo
- El coche oficial de Alcaldía de Torrevieja suma su tercera multa en tres años por infracciones de tráfico
- Desalojan un edificio con 20 residentes en Rojales al colapsar una viga en las obras de remodelación
- El TSJCV allana el camino para que Orihuela pueda desdoblar por fin el puente sobre la autopista en Orihuela Costa
- La UTE Prezero-Cívica escoge Torremendo como ubicación de la planta comarcal de basuras sin vertedero
- Un Caballero Cubierto de Orihuela reconocido por tres papas
- Torrevieja autoriza el derribo de un inmueble en el paseo de la Libertad para construir un hotel de 4 estrellas
- Torrevieja presenta en Fitur su proyecto de transformación de la fachada marítima