Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela: cinco años cerrado a la espera de su rehabilitación
Cambiemos presenta una moción para urgir al bipartito de PP y Vox a acometer unas obras pendientes que ya se recogían en el presupuesto de 2024 con una partida de 1,5 millones
El Museo Arqueológico de Orihuela está cerrado desde hace cinco años, sin que haya previsión de que comiencen las obras de rehabilitación. El heredero del Museo de Antigüedades del Colegio de Santo Domingo, que fue fundado en 1902 por el padre jesuita Julio Furgús, en la actualidad comprende la antigua iglesia y la Sala de Hombres del Hospital Municipal.
Cambiemos ha presentado una moción, que se debatirá en el pleno del jueves, para urgir al equipo de gobierno a empezar la intervención de manera inmediata. De lo contrario, advierte la formación, no se va a abrir con su nueva musealización en lo que queda de mandato, además de incidir en la urgencia y necesidad de estas obras para que el estado de deterioro del inmueble no vaya a más.
El inmueble sigue a la espera de una reforma que se anunció en marzo de 2021 con una inversión cofinanciada al 50 % por el Ayuntamiento y la Generalitat. La actuación contemplaba, entre otras intervenciones, una nueva sala de exposiciones en la planta superior, a través de una subvención que ascendía a 741.921 euros. La previsión era que las obras comenzaran ese mismo año, pero no llegaron a llevarse a cabo. Lejos de eso, el museo cerró sus puertas, favoreciendo así el proceso de deterioro del edificio.
La ayuda comenzó a fraguarse en 2020, un año después de la dana, que malogró la ya deteriorada cubierta de la sede del museo. Incluso, en diciembre de 2022, la subvención se perdió en su totalidad. Ese mismo año, el Consell y el bipartito de PSOE y Ciudadanos afirmaron que se reactivaba la rehabilitación que "fue abandonada por el anterior gobierno, pese a disponer de los fondos de la Generalitat".
Solo dos días antes de dejar la gestión municipal, ya en 2023, el equipo de gobierno comunicaba que La Diablesa, la reconocida obra de Nicolás de Bussy que desfila en la procesión del Santo Entierro, se trasladaba del museo al acceso principal del Ayuntamiento porque iban a iniciarse las esperadas obras de rehabilitación, que el bipartito dejó sin adjudicar, y en parte también para evitar que la imagen sufriera algún daño debido al deterioro que presentaba el emplazamiento. De hecho, la peculiar talla de una cruz con las figuras de un esqueleto con calavera y un diablo con los pechos al descubierto siguen dando la bienvenida a los visitantes en el vestíbulo del Consistorio.
Más recientemente, en 2024, el Consorcio Orihuela, Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica, que recién echaba a andar a tres bandas -Generalitat, Diputación y Ayuntamiento-, calculaba que revitalizar el patrimonio histórico del municipio costaría 41,4 millones de euros en un marco temporal de cinco años (casi 8,3 anuales). El documento estratégico recababa las actuaciones prioritarias -urgentes y muy urgentes- con un total de acciones en 29 conjuntos históricos, incluyendo la rehabilitación del Museo Arqueológico Comarcal, que cifraba en 1,5 millones de euros.
Ya en los primeros presupuestos que aprobó el bipartito de PP y Vox se consignó una partida presupuestaria de más de millón y medio para la rehabilitación, pero dos años después no se han dado los pasos para que comiencen las obras.
Moción
La portavoz de Cambiemos, Leticia Pertegal, ha manifestado este martes que "es inadmisible tener un museo cerrado cinco años y que no tengamos certezas de su rehabilitación", porque "Orihuela no puede seguir perdiendo en cultura y patrimonio". En este sentido, ha lamentado que se favorezca que la cultura no despierte interés en la población y que se pierdan estudiantes e investigadores, ya que les resulta imposible realizar cualquier acción en pro de la arqueología.
Así, ha aprovechado también para afirmar que "actualmente tenemos una ciudad completamente muerta, sin oferta cultural". Para poder visitar museos y exposiciones, ha añadido la edil, "tenemos que marcharnos fuera de nuestra ciudad porque no podemos visitar nuestros propios museos, ya que están cerrados al público". "La gestión cultural del equipo de gobierno de PP y Vox es realmente lamentable y patética. Esta es la hoja de ruta del equipo de gobierno, dejar perder la cultura y el patrimonio histórico de Orihuela", ha concluido.
Un poco de historia
El Museo Arqueológico de Orihuela es el heredero del antiguo Museo de Antigüedades del Colegio Diocesano Santo Domingo, fundado en 1902. El Ayuntamiento lo creó en 1970, ocupando desde entonces diferentes ubicaciones: Palacio de Teodomiro, Hospital Municipal, Palacio de Rubalcava y, desde 1997, en su sede actual de la iglesia de San Juan de Dios, templo construido a mediados del siglo XVIII.
Las diferentes piezas del conjunto datan de la época barroca. A mediados del siglo XX se acometieron obras de reforma y consolidación de las partes deterioradas. También se segrega la zona de huerto donde se realiza el consultorio sanitario. A finales del siglo pasado se llevan a cabo actuaciones de restauración de la capilla y la antigua sala de hombres, que alberga el museo y una sala de exposiciones.
