Nace la primera Asociación de Vecinos de la pedanía torrevejense de La Mata

La Asociación de Vecinos de La Mata y Torrelamata se ha constituido recientemente como una entidad sin ánimo de lucro y sin vinculación política, con el objetivo de mejorar la vida social, cultural y vecinal de la pedanía de La Mata y su entorno.

La asociación nace con la voluntad de trabajar por el interés general de los vecinos, abarcando el ámbito territorial comprendido desde Cabo Cervera, al sur de la pedanía, hasta Puerto Romano, el residencial que ya comparte viales con Guardamar del Segura. Apostando por la participación ciudadana y la colaboración institucional como herramientas fundamentales para el desarrollo del barrio.

Actividades

Entre sus principales objetivos se encuentra la propuesta de actividades lúdicas, culturales y festivas que contribuyan a reactivar el pueblo, fomentar la convivencia vecinal y dinamizar la vida social durante todo el año. Asimismo, la Asociación de Vecinos de La Mata y Torrelamata tiene la intención de mantener reuniones periódicas con las distintas concejalías del Ayuntamiento de Torrevieja, así como, cuando sea oportuno, con la Alcaldía, con el fin de trasladar propuestas, detectar necesidades y plantear mejoras que redunden en beneficio de la pedanía y de sus vecinos.

Llamamiento

Desde la asociación, impulsada por Cayetano Pérez, se hace un llamamiento a todos los vecinos y vecinas, así como a turistas, residentes temporales y a todas aquellas personas que aman La Mata y Torrelamata, para que se sumen a esta iniciativa, participen activamente y aporten ideas y propuestas que contribuyan a construir un entorno más vivo, participativo y cohesionado