El nuevo pabellón polideportivo cubierto de Los Montesinos impulsado por la Diputación abre al público tras una inversión de 1,2 millones

Los Montesinos cuenta ya con un nuevo pabellón polideportivo cubierto, una infraestructura impulsada por la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de la localidad, con una inversión de 1.188.000 euros.

El diputado de Infraestructuras, Antonio Bernabeu, ha visitado el municipio para reunirse con su alcalde, José Manuel Butrón, y analizar los distintos proyectos que tiene en marcha con el apoyo de la institución provincial, entre ellos esta nueva instalación deportiva, cuyas obras finalizaron a finales de 2025.

El proyecto, financiado en un 80 % por la Diputación con una ayuda provincial de 950.000 euros -el resto lo ha aportado el Consistorio-, ha incluido la construcción del pabellón, la dotación de instalaciones y la urbanización de la parcela para dotar a la edificación de los accesos adecuados.

"Gracias a esta obra dotamos a Los Montesinos de unas instalaciones deportivas cubiertas, de las que carecía hasta ahora, al tiempo que ampliamos la oferta deportiva de la localidad", ha apuntado Bernabeu tras recorrer el nuevo pabellón, abierto ya para su uso. En este sentido, ha precisado que se ha previsto en futuras fases -dado el presupuesto tan elevado de la obra- completar tanto el edificio como la urbanización del entorno.

La instalación, ya abierta, abordará una segunda fase para completar el edificio y la urbanización del entorno / Información

Otras obras

Durante su estancia en Los Montesinos, el diputado y el alcalde han abordado también las obras contempladas en el nuevo Planifica, cuya tramitación ya se está trabajando, como la adecuación de un edificio municipal como biblioteca, con un presupuesto de 227.000 euros, o la repavimentación y mejora de la accesibilidad peatonal, seguridad e integración paisajística de la avenida del Mar y calles adyacentes, con 909.000 euros.

La sustitución de luminarias, la adecuación y mejora del parque Comunidad Valenciana, las pistas de pádel o la reforma de dependencias municipales son otras de las actuaciones acometidas en los últimos años en Los Montesinos gracias al apoyo de la Diputación de Alicante.

Rojales

El diputado también ha visitado Rojales para comprobar con su alcalde, Antonio Pérez, las obras de rehabilitación del Teatro Capitol, así como las incidencias surgidas en las últimas semanas.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de casi 1.200.000 euros, financiado al 50 % por el Ayuntamiento y la Diputación, se iniciaron hace prácticamente un año y ya están en su fase final.

Visita al Teatro Capitol, que afronta la fase final de su reforma / Información

El proyecto ha contemplado la sustitución de la cubierta debido a los problemas de estanqueidad que sufre, la renovación interior del pavimento del patio de butacas, revestimiento interior y techos y la sustitución y ampliación de butacas, así como la creación de una cabina de control de sonido.

Asimismo, y mediante proyecto modificado, también se ha incluido la ejecución de solera, la cubierta de panel sándwich, la sustitución de las vigas de madera, la sectorización del aire acondicionado, los sillones para los palcos y la instalación de una escalera escamoteable para el acceso a la sala de proyección.

Incidencias

No obstante, aunque las obras están prácticamente finalizadas, se han interrumpido momentáneamente para buscar una solución a una deficiencia detectada en la estructura de la cubierta. Una vez subsanado este problema, se retomarán los trabajos que, como ha señalado el diputado en su visita a las obras junto al alcalde y técnicos provinciales y municipales, están en su fase final, por lo que "la rehabilitación completa del Teatro Capitol, construido en los años 40, será una realidad este mismo año".

Bernabeu y Pérez abordan otras obras previstas en el municipio / Información

Junto a este proyecto, ha recordado Bernabeu, Rojales cuenta en el último Planifica con otras dos grandes actuaciones como son las obras de reparación y reasfaltado de caminos en el entorno del Torrejón de San Bruno y la acequia de la Alcudia, con 391.000 euros, y la sustitución de luminarias en el municipio, con 529.000 euros.

En esta localidad, la Diputación también ha financiado en los últimos años otros proyectos como la transformación del campo de tierra, la reforma de la pista polideportiva, la renovación de la red de agua potable en distintas zonas del municipio, la reurbanización de la calle Galicia, la mejora de la avenida Justo Quesada o la mejora del entorno de las zonas del Castillo, Rafael Aráez y Limonar.