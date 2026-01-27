PP y PSOE se enzarzan en la polémica sobre los locales municipales sin uso

El equipo de gobierno del PP y la oposición mayoritaria del PSOE en Torrevieja se enzarzaron en el pleno ordinario a cuenta de la moción socialista que reclama dar uso a los inmuebles sin uso municipales en vez de contratar nuevos alquileres que superan un gasto de 240.000 euros anuales.

Tras ver rechazada esa propuesta, el PSOE ha difundido un vídeo en el que se muestra el lamentable estado que presentan las instalaciones del antiguo Ayuntamiento cerrado desde 2014. Mientras que el PP insistió en que existe un trabajo administrativo para dar uso todos los locales municipales.

Propuesta

Así, el PSOE denunció que el equipo de gobierno del PP rechazara su propuesta para rehabilitar el patrimonio municipal y eliminar progresivamente los alquileres de locales -un gasto que supera los 240.000 euros anuales- "sin ofrecer respuestas concretas" sobre la situación real de varios inmuebles municipales que, pese a las afirmaciones oficiales de que «todos están en uso», permanecen infrautilizados o cerrados.

Es el caso del edificio de la calle Clemente Gosálvez, adquirido por más de 620.000 euros del que solo se usa la planta baja mientras su expediente de rehabilitación por 577.000 euros permanece paralizado; la parroquia del Salvador, comprada con destino público pero cerrada sin proyecto ejecutivo pese a solicitudes de varias concejalías; el inmueble protegido de la calle Azorín, adquirido en 2011 mediante permuta y del que el propio negociado de Patrimonio confirmó que no existe expediente de rehabilitación más allá del de adquisición; y el antiguo Ayuntamiento, utilizado según los socialistas como almacén de cabezudos, lo que la portavoz Bárbara Soler calificó como una gestión «ineficiente, sin planificación y ajena a cualquier criterio de ahorro», agravada por la presentación como «Ciudad Administrativa» de un convenio de apenas 50.000 euros con la Universidad Politécnica de Madrid limitado a la renovación de una planta del consistorio actual.

Visión distorsionada

Por su parte, el concejal de Patrimonio, Domingo Paredes, rechazó en el pleno la moción del PSOE sobre gestión patrimonial y alquileres de locales al considerar que parte de una "visión distorsionada" de la realidad municipal, al afirmar "sin fundamento" que existen edificios abandonados o sin planificación cuando "todos los inmuebles citados se encuentran en uso activo, en proceso de definición de destino o con expedientes, proyectos o obras ya en marcha".

Noticias relacionadas

Como ejemplo señaló el edificio multiusos, presentado por los socialistas como infrautilizado pese a albergar actualmente varias concejalías y contar con obras en ejecución para un centro de formación de funcionarios y un futuro espacio de ocio juvenil, reiterando que "la política municipal apuesta por reducir progresivamente" los alquileres y optimizar el patrimonio de forma técnica y ordenada, sin improvisaciones que comprometan la prestación de servicios en un contexto de crecimiento poblacional y expansión administrativa sostenida.