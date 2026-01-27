Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández sube el listón de convocatoria con 1.650 obras

Concurren casi 600 propuestas más que en la edición anterior de un galardón dotado con 8.000 euros y la publicación en la editorial Devenir

Casa Museo Miguel Hernández en Orihuela

Casa Museo Miguel Hernández en Orihuela / Matías Segarra

Loreto Mármol

Loreto Mármol

Suma y sigue. Hasta 1.650 obras se han presentado a la nueva edición del Premio Internacional de Poesía "Miguel Hernández-Comunidad Valenciana", lo que supone casi 600 propuestas más que el pasado año, cuando concurrieron un total de 1.055 obras, alzándose con el galardón Carlos García Mera, un escritor de Guadalajara, con Jardín cerrado.

Todo un éxito en la convocatoria de este año que su organizador, la Fundación Cultural Miguel Hernández -con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, el Área de Cultura de la Diputación de Alicante y la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana-, explica por "el tirón del universal poeta, la posibilidad de envío de las obras a través de correo electrónico y el prestigio del galardón literario".

El galardón está dotado con 8.000 euros, un elemento artístico acreditativo y su publicación en la prestigiosa editorial madrileña Devenir. Los poemarios inéditos deben tener una extensión máxima de 1.000 versos.

Procedencia

Las obras proceden de diferentes países como Argentina (165 obras), Colombia (135), México (109), Cuba (60), Chile (57), Perú (33), Estados Unidos (27), Uruguay (22), Venezuela (22), Ecuador (20), Francia (15) y Brasil (11), además de Canadá, Camerún, Dinamarca, Gran Bretaña, Guinea, Honduras, Irán, Nueva Guinea, Nueva Zelanda o Países Bajos.

En cuanto a España, las obras proceden de todas las comunidades autónomas, destacando Madrid (186 obras), Región de Murcia (40), Islas Canarias (29) y el Principado de Asturias (22). Por provincias, resaltan Valencia (61 obras), Barcelona (50), Sevilla (48), Alicante (47), Cádiz (22), Málaga (22), Valladolid (21), Córdoba (19) y Jaén (11).

El comité preseleccionador ha concluido su tarea calificadora en la sede de la fundación. Está previsto que el fallo del Premio se haga público en las próximas semanas, en fechas cercanas de la conmemoración del 84º aniversario de la muerte de Miguel Hernández.

TEMAS

