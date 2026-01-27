Un proyecto de la UA transforma centros de salud en espacios más amables para familias y pacientes en Torrevieja y Pilar de la Horadada

Tres centros de salud de Torrevieja y Pilar de la Horadada han sido transformados en espacios más amables y acogedores gracias a un proyecto de humanización liderado por la Sede de la Universidad de Alicante (UA) en Torrevieja, con ilustraciones creadas por la diseñadora gráfica Alba Granero Morales.

Distintivo IHAN

La iniciativa, impulsada en colaboración y coordinación con el Departamento de Salud de Torrevieja, el Ayuntamiento de Torrevieja, la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, la Universidad de Alicante y el Centro Comercial Habaneras, busca mejorar la experiencia de familias y pacientes en espacios dedicados a la atención infantil, pediatría y lactancia. Se ha llevado a cabo en los centros de salud de La Loma y El Acequión, los más grandes de Torrevieja, y el centro de salud de Pilar de la Horadada.

Este proyecto se enmarca en un proceso de calidad denominado acreditaciones IHAN, Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia. Se trata de un distintivo concedido desde la asociación sin ánimo de lucro promovida por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y UNICEF, el fondo de las Naciones Unidas para la infancia, que fomenta que las salas de maternidad, centros de salud y unidades neonatales españolas adopten prácticas que protejan, promuevan y apoyen el parto humanizado y la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento.

El Departamento de Salud de Torrevieja de atención primaria lleva trabajando desde hace más de 15 años en este sentido y, fruto de ello, el Centro de Salud de Pilar de la Horadada ha obtenido recientemente el galardón IHAN.

Ilustración ubicada en centros de salud de Torrevieja y Pilar de la Horadada / Alba Granero Morales

La entrega del distintivo IHAN al Centro de Salud Pilar de la Horadada tuvo lugar ayer martes, 13 de enero, en el salón de actos de la Comisaría de Policía Local del Pilar con la participación de la propia ilustradora, Alba Granero, quien expuso el enfoque emocional y educativo de su trabajo, desarrollado en coordinación con el profesor titular de la UA y director de la Sede de la UA en Torrevieja, Jesús Segarra-Saavedra, y la matrona Nancy Lorena Cárcamo Collati, del comité de lactancia del departamento. La supervisión técnica del contenido sanitario corrió a cargo de la doctora Isabel Baño Piñero, adjunta de enfermería especialista obstétrico-ginecológica del Hospital Universitario de Torrevieja y presidenta de su Comisión de Lactancia Materna.

Un momento de la presentación del proyecto de humanización / INFORMACIÓN

Gerencia

El acto también contó con la asistencia de José Cano, gerente del departamento de Salud de Torrevieja; Antonio Gil, director médico de atención primaria del departamento de salud de Torrevieja; José Galiano, director de enfermería de atención primaria del departamento de salud de Torrevieja; Salomé Laredo, presidenta de IHAN España; Ana Isabel García Morago, representante de IHAN; Manuel Moro, representante de UNICEF en la IHAN; Larissa Timofeeva-Timofeev, directora del Secretariado de extensión universitaria de la Universidad de Alicante; Mª José Solano, representante de la coordinación IHAN en el Centro de Salud del Pilar de la Horadada y Marina Tormo, directora de marketing del Centro Comercial Habaneras.

En total, siete profesionales del diseño gráfico presentaron sus propuestas para esta intervención artística. Las ideas de Alba Granero fueron las seleccionadas por su enfoque figurativo y cercano, alineado con el objetivo del Departamento de Salud de Torrevieja de humanizar los espacios desde una mirada cotidiana, respetuosa y representativa de la diversidad cultural de Torrevieja y alrededores.

Proyecto de humanización de las instalaciones de los centros de salud de Torrevieja y Pilar de la Horadada / Alba Granero Morales

El proyecto ha intervenido cuatro espacios clave: sala de espera, sala de lactancia, consulta de pediatría y consulta de enfermería, cada uno con una ilustración distinta que forma parte de un mismo universo visual, vinculado por conceptos como el cuidado, el vínculo, la protección y la cercanía. Los centros de salud de esta experiencia piloto han sido La Loma y El Acequión, ambos de Torrevieja, así como el de Pilar de la Horadada.

Los costes del diseño e impresión han sido asumidos desde la Sede de la UA en Torrevieja, que también coordinó el proyecto junto al Hospital Universitario de Torrevieja, el Ayuntamiento de Torrevieja y artistas invitados. Por su parte, el Centro Comercial Habaneras ha financiado parte de la producción de los bastidores.