TORREVIEJA
El vendaval de la borrasca "Kristin" derriba muros, árboles y vallas en Torrevieja
Cuatro vehículos han sufrido daños en la calle Torresal al desplomarse un muro mientras que un árbol ha sido derribado por el viento en la salida de los escolares del colegio Nuestra Señora del Rosario
Bomberos, Policía Local y Protección Civil se han empleado a fondo este miércoles por la tarde en Torrevieja para cubrir las numerosas incidencias provocadas por el vendaval de poniente que han arreciado desde las 14 horas.
La más destacada ha sido la caída de un muro en la calle Torresal que ha provocado daños a varios vehículos estacionados. Protección Civil y Policía Local ha precintado la zona.
Desplome
Además, un árbol se ha desplomado por la fuerza del viento en el acceso de escolares de Infantil del colegio Nuestra Señora del Rosario, en el sector 25 de Aguas Nuevas. La caída, que se ha producido apenas una hora después de la salida de los escolares del centro ha provocado el cierre de la calle durante más de una hora, hasta la llegada de los servicios de limpieza que han desbrozado el tronco y las ramas para retirarlas. El árbol ha arrastrado con su caída un tendido telefónico, que es esta zona sigue siendo aéreo.
San Luis
En el barrio de San Luis un pino de porte mediano ha sido derribado por la fuerza del viento y ha producido daños materiales en el muro de la vivienda, además de derribar una farola del alumbrado público.
Además, el barco de pasajeros Romántika, de 193 metros de eslora y bandera de Letonia, ha tenido que realizar una maniobra de aproximación a la costa para ubicarse en una zona más cercana al litoral y evitar la fuerza del viento.
Proyecto Mastral, el colectivo de seguimiento de fenómenos meteorológicos, ha señalado que la máxima racha de viento se ha registrado en la estación meteorológica de la isla de la laguna Rosa de Torrevieja: 108 kilómetros por hora.
Cierre de parques y jardines e instalaciones deportivas
El Ayuntamiento había anunciado el cierre de las zonas verdes y de las actividades de los espacios deportivos para este miércoles en la tarde del martes. Las consecuencias de este temporal de viento han sido, en esta ocasión, más graves y entrañaban peligro frente a otras situaciones en las que se ha suspendido la actividad lectiva por las previsiones de lluvias torrenciales de dana. Sin embargo, el aviso era naranja.
