Dos empresas preparan el terreno para que se construya un hospital privado en Orihuela Costa a finales de año

El agente urbanizador del sector E3 El Barranco en Orihuela Costa ha presentado el proyecto para iniciar las obras de urbanización, que ha salido a exposición pública, con la idea preparar el terreno e instalar los servicios necesarios en una parcela de 33.304 metros cuadrados en la que tiene previsto que se construya un hospital y un pequeño centro comercial. También se planteó un geriátrico, que finalmente se ha descartado.

Según las previsiones de las mercantiles Espiral de Inversiones y Patrimonio e Inmuebles del Sol, las obras comenzarían en abril y una vez que ya estén las calles, a finales de año, se empezaría con la construcción de una clínica privada, incluyendo quirófanos. Para ello, están en conversaciones -ya avanzadas- con dos empresas del sector sanitario para alcanzar un acuerdo -aún por cerrarse- con una de ellas, que se encargaría de la construcción del centro y su gestión.

En el entorno comercial de La Zenia, se sitúa entre las calles Pimienta y Clavo, la carretera de Villamartín y la urbanización Los Dolses. A unos 500 metros de la AP-7 y a unos 50 del barranco Cañada de las Estacas. El plan propone una edificabilidad con dos plantas de altura.

La mayor parte del terreno va destinada a zonas verdes, viales y aceras, mientras que 16.000 metros cuadrados serán para uso comercial y mayoritariamente sanitario. Según el proyecto de las obras de planeamiento, el plazo de ejecución es de doce meses para el desbroce y limpieza del terreno, las demoliciones de cerramientos y estructuras existentes incompatibles con la obra, alumbrado público, pavimentación, señalización y las redes de abastecimiento de agua, telefonía, luz, saneamiento y pluviales.

Dada la topografía del terreno y el entorno que lo rodea, las aguas discurrirán de forma natural por las calles existentes. Así, se plantea en la zona verde una cuneta vegetada, que hará de filtración y acumulación para que las aguas generadas por el sector no se viertan directamente a la carretera de Villamartín.

Asimismo, la zona verde dispondrá de una parte ajardinada para el paseo y el descanso, con bancos, mesas y dos parques infantiles.

El proyecto también analiza el impacto que provocará en el tráfico, donde la principal vía de comunicación es la carretera de Villamartín, concluyendo que las infraestructuras viarias son suficientes para atender las previsiones, con una repercusión mínima.

El objetivo, dicen los promotores, es dotar de servicios sanitarios de carácter privado a un área en la que viven unas 30.000 personas censadas todo el año con notable presencia de residentes extranjeros entre los que es habitual utilizar seguros privados.

Estas cifras de población se multiplican en temporada alta y periodos vacacionales en una zona consagrada al turismo residencial que solo cuenta con un centro de salud con muchas limitaciones.

Centros sanitarios

De hecho, Orihuela Costa lleva varios años a la espera de la ampliación del ambulatorio de Aguamarina, que se ha descartado porque porque el suelo propuesto forma parte de un vial sin ejecutar, o la construcción de uno nuevo, para lo que el Ayuntamiento ha asumido las competencias para ejecutar las obras con la financiación de la Generalitat, de unos 8 millones de euros, en la zona de Villa Rosa, al norte del litoral, entre las calles Beduinos y J'Alhamed.

Los hospitales con los que cuenta el litoral son el Universitario de Torrevieja, que es público, y el Quirón, en la misma localidad y privado. Hay que recordar que el grupo sanitario Ribera ha solicitado al Ayuntamiento de Orihuela la concesión demanial de 33.400 metros cuadrados de suelo público municipal en Lomas de Cabo Roig, entre las calles Cabo de Peñas y Cabo Turiñán y junto al peaje de la autopista Alicante-Cartagena en La Zenia, para la construcción de un hospital privado.

Tras más de seis años de tramitación del plan parcial del sector E-3 El Barranco, el proyecto ya ha alcanzado su fase final con la proyección del planeamiento, después de que el propio alcalde del municipio, Pepe Vegara, firmara un decreto favorable de la fase ambiental.

Modificación del PGOU

El procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica consideró que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, aunque introducía una serie de condiciones como la protección de la jarilla cabeza de gato y del caracol Tudorela Mauretanica, ambas especies en peligro de extinción. También se deberá proteger la protección del avión zapador (Riparia Riparia), dada su situación de regresión y la proximidad del sector a urbanizar.

Además, el plan de desarrollo deberá contemplar la identificación y eliminación mediante medios mecánicos o manuales de plantas invasoras, así como seleccionar especies autóctonas para los viales y la zona verde proyectada.

La Comisión Territorial de Urbanismo aprobó en 2024 la modificación puntual del PGOU en el sector El Barranco para reclasificar un suelo no urbanizable en urbanizable de uso terciario, una modificación que comenzó su tramitación en octubre de 2022 con el PSOE y Ciudadanos en el equipo de gobierno.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio emitió un informe favorable de la evaluación ambiental de la modificación del sector con una serie de condicionantes previos a su aprobación definitiva, como la de reducir los metros cuadrados para el uso terciario.

En la línea del informe de conselleria, la asociación Amigos de Sierra Escalona ya advirtió en sus alegaciones de que la reclasificación de este sector, de casi de 3,3 hectáreas de suelo no urbanizable, "difícilmente podía tener amparo si se aplicaran al territorio oriolano los umbrales de sostenibilidad que definen la Ley de Ordenación del Territorio y la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, siendo más que probable que la aplicación de dichos umbrales conlleven la obligación de desclasificar suelo sin que tengan cabida, en ningún caso, nuevas reclasificaciones que aumenten el suelo urbanizable".