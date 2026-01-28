Una nueva línea de autobús une Almoradí, Rojales, Formentera, Guardamar y La Marina con el aeropuerto desde el 1 de febrero

La Generalitat Valenciana pondrá en marcha desde el 1 de febrero una nueva línea de transporte público para comunicar las poblaciones de Almoradí, Formentera del Segura, Rojales, Guardamar del Segura y La Marina (Elche) con el aeropuerto Elche-Alicante "Miguel Hernández".

La prestación la realizará Bus Sigüenza a través de un contrato de emergencia, por un periodo mínimo de unos doce meses. Forma parte de los servicios de transporte público previstos desde hace años por la Administración autonómica a través de su plan de transporte autonómico, pero que dada su complejidad, no se han podido sacar a concurso.

Horario Autobús Aeropuerto-Almoradí HORARIO INVIERNO 1 de septiembre a 30 de junio • Todos los días Autobuses Aeropuerto-Almoradí Desde AEROPUERTO DEL ALTET hasta ALMORADÍ Parada 10:00 13:00 16:30 Aeropuerto de Alicante-Elche 10:00 13:00 16:30 Elche • Urb. Buenavista-La Marina 10:25 13:25 16:55 Elche • Av. La Alegría-La Marina 10:25 13:25 16:55 Guardamar del Segura • Estación de Autobuses 10:35 13:35 17:05 Rojales • Av. Vega Baja 10:50 13:50 17:20 Formentera del Segura • Av. de Constitución 10:55 13:55 17:25 Almoradí • Estación de Autobuses 11:10 14:10 17:40 Desde ALMORADÍ hasta AEROPUERTO DEL ALTET Parada 7:15 11:30 Almoradí • Estación de Autobuses 7:15 11:30 Formentera del Segura • Av. de Constitución 7:30 11:45 Rojales • Av. Vega Baja 7:35 11:50 Guardamar del Segura • Estación de Autobuses 7:50 12:05 Elche • Urb. Buenavista-La Marina 8:00 12:15 Elche • Av. La Alegría-La Marina 8:00 12:15 Aeropuerto de Alicante-Elche 8:25 12:40 Nota: Horario válido a partir del 1 de febrero de 2026

La Generalitat ha dispuesto para algunos casos en los que se prevé mucha demanda de viajeros estos contratos de emergencia, una especie de servicio puente hasta que se puedan licitar las concesiones definitivas.

El servicio tendrá una frecuencia de tres autobuses diarios en invierno con salida en el Aeropuerto a las 10, 13 y 16.30 horas, y dos diarios desde Almoradí a las 7.15 y 11.30 horas. Está prevista que el número de servicios aumente en temporada alta durante los meses de julio y agosto.

Se trata de una prestación con especial demanda de vecinos residentes en grandes áreas turísticas de los municipios de Rojales, Guardamar del Segura y La Marina, con elevados índices de población extranjera, pero que también suman entre todos, con casi setenta mil habitantes, una estimable cifra de población global.

Rebajar el coste

El servicio de taxi tiene un coste medio entre las poblaciones de la Vega Baja y el aeropuerto del Altet que ronda los 55 euros en la actualidad por trayecto. Hasta ahora solo existe una línea directa exprés que une Torrevieja con el aeropuerto sin paradas por la autopista.

Bus Sigüenza, una de las empresas de transporte de viajeros más importantes de la comarca, ha facilitado toda la información que dispone en estos momentos, a la espera de confirmar de forma oficial los precios del billete para cada parada. En cualquier caso los trayectos en bus rebajarán de una forma muy relevante los que se tienen que abonar por emplear el taxi, que además, en algunas de esas localidades como Formentera del Segura o La Marina, cuentan con una oferta limitada.

Al Hospital de Torrevieja

Por otra parte, la Conselleria de Infraestructuras trabaja también en habilitar una de estas líneas de emergencia que permitirá garantizar a los usuarios del Hospital Universitario de Torrevieja residentes en Guardamar un servicio diario de transporte con el centro sanitario. El Ayuntamiento tuvo que renunciar al contrato que realizaba a través de Cruz Roja. La prestación era irregular al solaparse con tráficos ya concesionados por la Generalitat, ya que se facilitaba un servicio municipal para una prestación pública de la que es competencia de la Administración autonómica.

Anuncio

Ha sido el alcalde de Guardamar, José Luis Sáez (PSOE), el que ha anticipado tanto la puesta en servicio de la nueva línea al aeropuerto como los trabajos para iniciar otra línea al Hospital Universitario.

La supresión de esta última provocó duras críticas de la oposición del PP al gobierno local del PSOE, que respondió señalando que era la conselleria la que advirtió que no podían contratar un servicio municipal que pudiera duplicar otro sufragado también con recursos públicos.