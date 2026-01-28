La Agencia de Protección de Datos multa al Ayuntamiento de Torrevieja por desvelar datos personales de tres funcionarios

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado por una infracción muy grave del principio de confidencialidad de la legislación de protección datos personales al Ayuntamiento de Torrevieja al publicar en su página web el acta de una sesión plenaria extraordinaria celebrada en marzo de 2020 con información personal precisa sin anonimizar de tres funcionarios municipales, entre ellos la entonces secretaria general del Pleno.

La resolución final se ha producido cuatro años después de la presentación del recurso con varios intentos del equipo de Gobierno de archivarla. Impone una multa de 20.000 euros a la Administración local por incorporar, a su juicio, datos totalmente innecesarios al acta.

Pleno extraordinario de exposición pública

La denuncia ante la AEPD se originó tras la celebración el 12 de marzo de 2020 de un pleno extraordinario cuyo único punto del orden del día fue la recusación al alcalde Eduardo Dolón (PP) por parte de esos tres funcionarios del Consistorio. Con el objetivo de laminar el propio motivo del pleno, la recusación del primer edil, durante la sesión el interventor general en aquel momento, Jesús López, con autorización de la vicealcaldesa Rosario Martínez Chazarra, leyó el nombre completo, número de identificación fiscal y puesto desempeñado de los afectados, dos habilitados nacionales y un Técnico de Administración General (TAG), además con referencias muy descriptivas a un procedimiento penal abierto contra ellos por decisión personal del alcalde - y que fue archivado poco después-. Estos datos quedaron reflejados en el acta, que posteriormente fue publicada en la web municipal como documento accesible a todos los ciudadanos.

El equipo de Gobierno primero aseguró que el acta iba a ser retirada, pero no lo hizo, y después aseguró que fue "un error aislado"

Reclamación

La secretaria en ese momento del Ayuntamiento, una de las afectadas, presentó reclamación ante la AEPD argumentando que la difusión de sus datos personales -amplificada por la retransmisión televisiva del pleno y la reproducción parcial del contenido en varios medios de comunicación que se hicieron eco de la sesión plenaria- vulneraba la normativa de protección de datos.

En un primer momento, la AEPD archivó la reclamación con el argumento del equipo de Gobierno de que los funcionarios estaban expuestos en sus datos personales por su función pública -algo que solo recoge la legislación para los cargos públicos-. Pero el acta seguía en el mismo lugar. La secretaria solicitó el derecho de rectificación por vía administrativa ante el Ayuntamiento y aportó las direcciones de internet municipales donde aparecía. El municipio respondió con el mismo argumento incierto de que ya no estaba. La funcionaria reclamó de nuevo ante la Agencia, que reabrió el procedimiento.

Sí estaba

Así, el Ayuntamiento modificó su justificación para reconocer que habían hallado el documento publicado accesible en dos accesos distintos de internet de sitios municipales -los que indicó la secretaria- y que se había publicado sin la debida anonimización debido a un «error humano aislado», agravado "por la ausencia temporal" de Delegado de Protección de Datos y de director en la Asesoría Jurídica durante aquel periodo. En realidad el impulso a la continuidad de esa plaza Delegado de Protección de Datos se consolidó gracias a esta denuncia. Antes de ese momento el municipio apenas empleaba recursos personales en esa materia.

Jesús López, interventor del Ayuntamiento de Torrevieja que leyó la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento y luegoo archivada / TONY SEVILLA

Incumplimiento del reglamento

La resolución, fechada este mes enero de 2026, señala que el Ayuntamiento incumplió el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) al incorporar datos innecesarios para la finalidad del acta pública. Tras detectarse la incidencia, el equipo de gobierno del Partido Popular ordenó la despublicación del documento original y que se sustituyera por una versión anonimizada en la que ya no figuran los datos personales de los afectados.

Además, comunicó a la AEPD que había puesto en marcha protocolos mediante la contratación de un Delegado de Protección de Datos externalizado y la formación específica del personal encargado de la elaboración y publicación de actas.

La resolución recuerda que, aunque las actas de los plenos municipales deben garantizar transparencia, su publicación debe respetar el principio de minimización de datos, especialmente cuando incluyen información sensible como referencias a procedimientos penales, salvo que medie consentimiento expreso de los afectados o resulte imprescindible para el cumplimiento de una obligación legal específica.

Además de la sanción económica, la AEPD notifica la infracción al Ayuntamiento y al órgano jerárquicamente superior, y propone la apertura de actuaciones disciplinarias internas conforme al régimen sancionador aplicable a funcionarios públicos.

Solo en casos excepcionales la administración abona finalmente este tipo de multas de la AEPD, que intenta evitar que los administrados, en este caso los vecinos de Torrevieja, paguen por el mal funcionamiento de la Administración y sus incumplimientos legales.

Una lectura inédita

Aquella sesión plenaria de recusación fue extraordinaria no solo por su convocatoria. El alcalde, que era el recusado, no acudía porque era el protagonista de la recusación. La presidenta del plenario era la vicealcaldesa Rosario Martínez Chazarra, en un gesto ya planificado con anterioridad con el objetivo de exponer a los funcionarios que habían recusado al primer edil, dio paso al interventor para que leyera el punto del orden del día durante más de diez minutos. Una intervención del habilitado nacional inédita en las sesiones de Torrevieja -una de las más largas que se recuerda para un funcionario en el pleno-, donde los cargos públicos solo dan paso a estos técnicos a petición del presidente del pleno.

Los funcionarios querían recusar al alcalde porque el primer edil presentó una denuncia penal, a instancias del interventor, en la que apuntaba graves delitos contra ellos, vinculados a la supuesta falta de creación de plazas de habilitados para asumirlas ellos por partida doble, también en retribuciones. Algo de los que los juzgados no vieron indicio alguno en su investigación. Fue archivada en primera instancia y en la Audiencia Provincial.

La vicealcaldesa Rosario Martínez Chazarra presidió el pleno en la que dio paso al interventor para leer el infome en el que se desvelaron los datos personales / TONY SEVILLA

Una represalia

Dos de los tres funcionarios señalados indicaron que habían sido denunciados porque habían cuestionado con sus informes a nivel interno la decisión del equipo de gobierno de externalizar la elaboración del pliego de condiciones de la recogida de basura, el contrato más importante del municipio, cuando se podía realizar con medios propios en el Ayuntamiento, en una decisión que tenía como objetivo apartarlos de un procedimiento en el que debían informar necesariamente.

Los partidos de la oposición en aquel pleno señalaron que se acosaba a los funcionarios para evitar que fiscalizaran el procedimiento de adjudicación, que recayó finalmente en 2022, tras dos años de trámites, en Acciona por un contrato valorado en más de 420 millones de euros y que estuvo salpicado por numerosas irregularidades de carácter administrativo.

El equipo de gobierno que permitió que el funcionario interventor diera lectura a informe del pleno de recusación y después publicó el acta, sigue sin publicar, sin embargo, otros documentos de acceso público según la legislación, como actas de las juntas de gobierno, en las que se recogen los acuerdos de gestión más importantes del municipio, aunque sí da cuenta de ellos en rueda de prensa. Sí ha puesto en marcha un portal de Transparencia con la mayoría de datos anclados en 2024.