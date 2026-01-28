Inician en Orihuela una campaña de recogida de firmas para restituir los vinilos del Rincón Hernandiano

La Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández de Orihuela ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas con el objetivo de exigir al Ayuntamiento el cumplimiento del acuerdo aprobado en pleno municipal para la restitución de los vinilos originales del Rincón Hernandiano, retirados por la Concejalía de Cultura, en manos de Vox.

La iniciativa busca recuperar íntegramente los paneles originales, que reflejaban la vida, obra y pensamiento del poeta, incluida su ideología republicana y su compromiso político, elementos que han sido eliminados en las imágenes que se instalaron hace algo más de un año.

Las firmas se recogerán hasta el próximo marzo, fecha especialmente significativa en la vida y memoria del escritor, momento en el que serán entregadas al alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, como acto de presión vecinal y reivindicación ciudadana, apelando a su responsabilidad como máximo representante institucional del municipio y a "su reiterada declaración pública como supuesto defensor de Miguel Hernández", explica la entidad que nació, al igual que la asociación "Tu pueblo y el mío", frente a los "ataques" del bipartito hacia el poeta.

En concreto, se constituyó a finales de enero de 2025 como un espacio de unión de asociaciones, colectivos sociales y agentes culturales del municipio, con el propósito de coordinar esfuerzos en la defensa del legado cultural, histórico y ético del poeta oriolano y por la defensa de la cultura en general. Aunque las entidades que la integran trabajan en ámbitos diversos, todas -afirman- comparten una preocupación común: el ninguneo sistemático de sus reivindicaciones por parte del actual gobierno municipal PP-Vox.

Uno de los primeros conflictos abordados fue la retirada de los vinilos originales del Rincón Hermandino, proyecto de Memoria Histórica realizado en el año 2012 por el Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo, con la colaboración de la Fundación Cultural Miguel Hernández y financiado por el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España.

Tras esta decisión, los grupos municipales de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Cambiemos Orihuela) defendieron en el pleno una moción que fue aprobada para la restitución de los vinilos originales. Posteriormente, ante la inacción del equipo de gobierno, se volvió a llevar a la pasada sesión de diciembre la exigencia de cumplir el acuerdo. Como ocurrió hace un año, Vox se volvió a quedar solo. Su socio de gobierno, el PP, se abstuvo, posibilitando así la aprobación de una moción conjunta, esta vez, presentada por el PSOE y Cambiemos para deshacer lo que la Concejalía de Cultura, realizó el año pasado, cuando desvistió de republicanismo este entorno.

Miembros de la Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández en un pleno / Información

Desarrollo de la iniciativa

Ante el incumplimiento reiterado del acuerdo plenario, la coordinadora ha decidido dar un paso más y activar la movilización ciudadana mediante esta campaña. Las hojas de firmas ya han sido distribuidas entre las asociaciones que forman parte de la coordinadora, y estarán disponibles también en distintos comercios del municipio, en el Centro Social La Colmena y en la sede del PSOE de Orihuela, con el fin de facilitar la participación vecinal.

Una vez finalizada, las firmas serán registradas y entregadas formalmente al alcalde, reclamando el cumplimiento inmediato del acuerdo y la restitución de los vinilos originales, "no versiones reinterpretadas que despojan al poeta de una parte esencial de su identidad histórica y política", sostienen, al tiempo que insisten en que "esta acción no responde a intereses partidistas, sino a la defensa de la memoria democrática, cultural y social de Miguel Hernández, entendida como un patrimonio común de la ciudad y de la ciudadanía".