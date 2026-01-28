Orihuela suspende la actividad escolar en el entorno del Palmeral y las actividades al aire libre por la alerta naranja por viento

El Ayuntamiento de Orihuela ha decretado la suspensión temporal de la actividad educativa en los centros escolares del entorno del Palmeral, así como de todas las actividades lúdicas, recreativas y deportivas al aire libre en el conjunto del municipio, ante la alerta por vientos y fenómenos costeros de nivel naranja emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

La medida, adoptada mediante decreto de Alcaldía, responde al informe técnico emitido por el Servicio de Emergencias municipal, que advierte del incremento de las rachas de viento a partir de las 16 horas, con previsión de alcanzar hasta 90 km/h, así como del riesgo añadido derivado de las precipitaciones registradas durante la mañana, que aumentan la probabilidad de rotura y caída de arbolado, especialmente en una zona singular como el Palmeral.

En concreto, se suspende la actividad educativa, a partir de las 16 horas de este miércoles en los CEIP Josefina Manresa y Fernando Loaces, la Escuela Infantil El Palmeral y el CEE Antonio Sequeros. Además, se ha solicitado a la Escuela de Arte y Superior de Diseño y al CIFP El Palmeral que estudien la posibilidad de suspender su actividad educativa durante la jornada.

El decreto establece igualmente la suspensión de todas las actividades al aire libre en el municipio y el cierre de los parques municipales, medidas que se mantendrán mientras persista la alerta naranja, con previsión de reanudar la actividad con normalidad el jueves, siempre que la situación meteorológica lo permita y no se dicten nuevas instrucciones por parte de las autoridades competentes.

Desde el Ayuntamiento de Orihuela se hace un llamamiento a la ciudadanía para que evite desplazamientos innecesarios, no estacione vehículos en zonas con arbolado de gran porte y extreme la precaución, siguiendo en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.