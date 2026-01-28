Orihuela suspende la actividad escolar en el entorno del Palmeral y las actividades al aire libre por la alerta naranja por viento
La medida afecta a cuatro centros educativos a partir de las 16 horas, cuando se esperan rachas de hasta 90 km/h
El Ayuntamiento de Orihuela ha decretado la suspensión temporal de la actividad educativa en los centros escolares del entorno del Palmeral, así como de todas las actividades lúdicas, recreativas y deportivas al aire libre en el conjunto del municipio, ante la alerta por vientos y fenómenos costeros de nivel naranja emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.
La medida, adoptada mediante decreto de Alcaldía, responde al informe técnico emitido por el Servicio de Emergencias municipal, que advierte del incremento de las rachas de viento a partir de las 16 horas, con previsión de alcanzar hasta 90 km/h, así como del riesgo añadido derivado de las precipitaciones registradas durante la mañana, que aumentan la probabilidad de rotura y caída de arbolado, especialmente en una zona singular como el Palmeral.
En concreto, se suspende la actividad educativa, a partir de las 16 horas de este miércoles en los CEIP Josefina Manresa y Fernando Loaces, la Escuela Infantil El Palmeral y el CEE Antonio Sequeros. Además, se ha solicitado a la Escuela de Arte y Superior de Diseño y al CIFP El Palmeral que estudien la posibilidad de suspender su actividad educativa durante la jornada.
El decreto establece igualmente la suspensión de todas las actividades al aire libre en el municipio y el cierre de los parques municipales, medidas que se mantendrán mientras persista la alerta naranja, con previsión de reanudar la actividad con normalidad el jueves, siempre que la situación meteorológica lo permita y no se dicten nuevas instrucciones por parte de las autoridades competentes.
Desde el Ayuntamiento de Orihuela se hace un llamamiento a la ciudadanía para que evite desplazamientos innecesarios, no estacione vehículos en zonas con arbolado de gran porte y extreme la precaución, siguiendo en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La alcaldesa de Beniel advierte que su ayuntamiento se opondrá a la planta comarcal de basuras de Torremendo
- El coche oficial de Alcaldía de Torrevieja suma su tercera multa en tres años por infracciones de tráfico
- El TSJCV allana el camino para que Orihuela pueda desdoblar por fin el puente sobre la autopista en Orihuela Costa
- Mercado Medieval de Orihuela: programación completa de espectáculos, talleres y exhibiciones
- Fallece un albañil al caer de la cubierta de una nave en San Fulgencio
- Los propietarios insisten 20 años después en Almoradí: regresa el plan de centro comercial sobre medio millón de metros en la zona más inundable
- Un Caballero Cubierto de Orihuela reconocido por tres papas
- Torrevieja autoriza el derribo de un inmueble en el paseo de la Libertad para construir un hotel de 4 estrellas