Radiografía de la discapacidad en Orihuela: el 51 % afirma haber sufrido discriminación

El 57 % de los oriolanos con discapacidad asegura haber sufrido discriminación en alguna ocasión, según el informe Retrato de las familias con discapacidad de Orihuela, que ha presentado el Observatorio de Familia de la Ciudad de Orihuela este miércoles en la Biblioteca Pública Municipal María Moliner.

Este documento da continuidad al trabajo iniciado en 2024 con la publicación del primer estudio dedicado a las familias oriolanas, cumpliendo así con el objetivo principal del observatorio, creado por la Concejalía de Familia, que es recopilar y analizar información para diseñar políticas familiares ajustadas a la realidad del municipio.

En esta ocasión, el estudio centra su atención en la situación de las personas con discapacidad y sus familias, aportando un retrato detallado que combina datos estadísticos y la experiencia directa del tejido asociativo local. Para ello, el informe ha contado con la participación de las asociaciones ADIS, ADIEM y LiberTea, que han expuesto durante la presentación la situación de sus familias y sus principales demandas.

Los datos aportados por las encuestas realizadas a las familias de las asociaciones participantes, muestran que el 89 % de las personas con discapacidad vive con su familia y que una parte significativa requiere apoyos para las actividades de la vida diaria, ya sea de forma continuada (50 %) u ocasional (37 %).

Asimismo, las relaciones familiares son valoradas de manera muy positiva: seis de cada diez las califican como "muy buenas" y un 33 % como "buenas".

El 71 % de los encuestados afirma contar con una red de amistades, si bien un 14 % declara no tenerla y un 16 % la considera limitada.

Demandas

En cuanto a las demandas registradas en el informe, las diferentes asociaciones coinciden de forma clara en la necesidad de un mayor apoyo educativo y formativo, junto a refuerzos en la atención médica y psicológica, las ayudas económicas y la inclusión social y cultural.

El informe señala que en el ámbito estatal, la población con certificado de discapacidad ronda el 7 % del total nacional. En este contexto, la Comunidad Valenciana se sitúa por debajo de esa media, y en la provincia de Alicante, a cierre de 2024, se registraron 76.012 personas con certificado de discapacidad (3,7 % de la población).

En cuanto a los grupos de edad, el mayor peso de la discapacidad se concentra entre los 35 y los 64 años (41 %), mientras que los menores representan porcentajes significativamente menores. La discapacidad física es la más frecuente, seguida de la psíquico-mental y la psíquico-intelectual.

Además, el informe recoge que en la provincia cerca de 37.000 personas con discapacidad se encuentran en edad laboral. En 2023, más de 7.000 estaban afiliadas a la Seguridad Social y se formalizaron alrededor de 5.000 contratos, cifra que representa el 1 % del total provincial. En líneas generales, predomina la contratación de personas con discapacidad física, así como los empleos ligados al sector servicios.

Para la concejala de Familia, María del Carmen Portugal, el observatorio responde a la convicción de que "en política familiar hay algo peor que no actuar, y es actuar sin conocer". Por ello, subraya que escuchar a las familias debe ser un método y no solo una intención, con el fin de evitar políticas bien intencionadas pero ineficaces.