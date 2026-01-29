El vendaval de la borrasca "Kristin" derriba muros, árboles y vallas en Torrevieja

Bomberos, Policía Local y Protección Civil se emplearon a fondo este miércoles por la tarde en Torrevieja para cubrir las numerosas incidencias provocadas por el vendaval de poniente que ha arreciado desde las 14 horas y que amainó a última hora de la tarde. En total fueron 85 incidencias con numerosos avisos al 112, los más relevantes atendidos por el parque de Bomberos de Torrevieja. Entre las 16:00 y las 19:00 horas, se registraron 43 avisos a través del teléfono de emergencias 112 y 42 llamadas directas de ciudadanos a la Policía Local, lo que supuso un notable incremento de la actividad operativa de la Policía Local.

Incidencias

Las incidencias atendidas estuvieron principalmente vinculadas a la caída de arbolado y restos vegetales, el derrumbe puntual de elementos constructivos y el desplazamiento de contenedores de residuos, que afectaron de forma temporal a la seguridad y a la circulación en distintos puntos del municipio. También se registraron acumulaciones de matorrales y restos de palmeras en varias vías urbanas, provocando desvíos puntuales del transporte y riesgos para la circulación, incidencias que fueron resueltas sin que se produjeran daños personales.

El más destacado fue la caída de un muro en la calle Torresal que provocó daños a varios vehículos que se encontraban estacionados. Protección Civil y Policía Local han precintado la zona sin lamentar daños personales.

Árbol del patio del colegio Nuestra Señora del Rosario de Torrevieja que ha caído sobre la calzada / INFORMACIÓN

Desplome

Además, un árbol se desplomó por la fuerza del viento junto al acceso de los escolares de Infantil del colegio Nuestra Señora del Rosario, en el sector 25 de Aguas Nuevas. La caída, que se ha producido apenas una hora después de la salida de los alumnos del centro, ha provocado el cierre de la calle durante más de una hora, hasta la llegada de los servicios de limpieza que han desbrozado las ramas y el tronco para retirarlas. El árbol ha arrastrado con su caída un tendido telefónico, que en esta zona sigue siendo aéreo.

San Luis

En el barrio de San Luis, un pino de porte mediano ha sido derribado por la fuerza del viento y ha producido daños materiales en el muro exterior de la vivienda donde se encontraba, además de arrastrar en su caída hacia la calle una farola del alumbrado público.

Además, el barco de pasajeros Romántika, de 193 metros de eslora y bandera de Letonia, ha tenido que realizar una maniobra de aproximación a la costa para ubicarse en una zona menos expuesta cercana al litoral al objeto de evitar la fuerza del viento.

Proyecto Mastral, el colectivo de seguimiento de fenómenos meteorológicos, señaló que la racha de viento con máxima velocidad se ha registrado en la estación meteorológica de la isla de la laguna de Torrevieja: 108 kilómetros por hora.

Cierre de parques y jardines e instalaciones deportivas

Las consecuencias de este temporal de viento han sido, en esta ocasión, más graves, creando situaciones de elevada peligrosidad, aunque por fortuna no se han registrado daños personales, lo que hace pensar en la conveniencia de incluir este tipo de situaciones entre las que poder suspender de manera preventiva la actividad lectiva, como ocurre con las previsiones de lluvias torrenciales de dana.

El Ayuntamiento había anunciado ya en la tarde del martes el cierre de las zonas verdes y la suspensión de las actividades de los espacios deportivos del municipio para este miércoles. Por la mañana el alcalde Eduardo Dolón había convocado una reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL),

Además fue necesario acordonar preventivamente el parque de “La Hormiga”, atender avisos por cornisas con riesgo de desprendimiento, toldos arrancados, placas solares desplazadas, cristaleras fracturadas, así como revisar palmeras con riesgo estructural. De manera puntual, se procedió al corte temporal de varias calles, entre ellas Calle Mayte Pagazurtundua, Calle Freixa con Joven Pura, Calle San Antonio n.º 46, Calle Torresal n.º 2 y Avenida Alfredo Nobel, a la altura de la gasolinera Repsol, restableciéndose posteriormente la circulación con normalidad.

Palmera sobre una vivienda en Torrevieja derribada por la fuerza del viento / INFORMACIÓN

Residencia

También se produjo una intervención de los bomberos para evitar que la caída de un árbol afectara al acceso principal de la residencia pública de la tercera edad Francisco Casanovas, ya el miércoles por la noche. En el balance municipal no se cita este servicio.

Durante la mañana de este jueves, una vez reabiertos los parques municipales que permanecieron cerrados de forma preventiva, se realizaron nuevas actuaciones en espacios como el Parque de la Estación, Plaza Europa y Plaza de Todos los Santos, retirando ejemplares y ramas dañadas para garantizar la seguridad de los usuarios. En la mayoría de los casos no se produjeron daños personales, y los daños materiales fueron puntuales y controlados, quedando todas las zonas afectadas debidamente balizadas y saneadas.

A lo largo de la tarde y ante la saturación de alertas -y falta de medios suficientes ante una situación poco habitual- policía local y bomberos tuvieron que priorizar su atención en las zonas en las que pudiera producirse algún peligro.

Al 112, por favor

Por ejemplo, los bomberos no acudieron a la calle Torresal tras comprobar que no había heridos tras el derrumbe del muro y continuaron realizando servicios, no solo en Torrevieja, también en otros municipios como Orihuela y San Miguel de Salinas. En este sentido los bomberos de Torrevieja insisten en que los ciudadanos realicen las llamadas al 112 sin llamar directamente al parque o a la Policía Local para evitar duplicaciones y establecer prioridades.